Alemania juega al despiste en este Mundial: Deniz Undav remonta en el 94 un partido gris ante Costa de Marfil

Alemania

Costa de Marfil

A la vista está que Alemania no está tan bien como consiguió convencer a muchos tras su abultada goleada ante Curazao (7-1). La 'Mannschaft' aprobó muy raspado su primer examen en este Mundial tras imponerse a Costa de Marfil [Narración y estadísticas del partido: Alemania 2-1 Costa de Marfil].

Los alemanes sobrevivieron al vértigo de los 'Elefantes' y evitaron la decepción una vez que Deniz Undav, en el minuto 94, tapó buena parte de los problemas del equipo de Julian Nagelsmann, aprovechó un error de marcaje y firmó el 2-1 que reforzó la autoridad alemana en el grupo E.

Sobre el terreno de juego del BMO Field de Toronto se vio un equipo con mucha calidad, pero sin ideas. Las dos líneas muy juntas que planteó Emerse Faé fueron un quebradero de cabeza para Wirtz y Musiala, quienes no consiguieron encontrar los espacios para meterle balones a Havertz.

EN EL 94. PARA SU DOBLETE. PARA DARLE LA VICTORIA A ALEMANIA Y PARA CLASIFICARLA 🇩🇪



Entró en el 60' y le acabó dando la vuelta al marcador contra Costa de Marfil #DAZNMundial#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7GOpyUCl0F — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

A partir de la defensa el combinado costamarfileño es como le encontró las cosquillas a Alemania. No necesitaron mucho para generar peligro. De hecho, tan solo remataron en dos ocasiones entre los tres palos y una terminó en gol

Diomande, una de las revelaciones de esta Copa del Mundo, rompió a Kimmich por la izquierda y puso un centro tenso que Diallo no pudo rematar de primeras, pero llegó Frank Kessié para hacerla buena a la segunda.

Ese tanto dejó KO a los de Julian Nagelsmann, que movían el balón de un lado a otro sin saber muy bien cómo romper el entramado defensivo diseñado por Costa de Marfil.

La diferencia de calidad entre los jugadores de ambos equipos era muy grande, pero como equipo, los 'Elefantes' demostraron que tienen mucho más claras sus ideas con respecto a los alemanes.

Faltos de ideas

Porque Alemania no sabía qué hacer cuando llegaban a tres cuartos de campo. Lo intentaron por dentro, abriendo las bandas, con la calidad individual de un frente de ataque envidiable formado por Havertz, Wirtz o Musiala, pero nada. No había manera.

La mejor ocasión en la primera parte la tuvo el delantero del Arsenal al rematar de cabeza un centro de Kimmich que sacó sobre la línea Fofana. Acto seguido la tuvo Musiala buscando el palo largo de la portería del combinado cortamarfileño, pero el balón no iba dirigido entre los tres palos.

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Franck Kessié y Costa de Marfil quieren dar la campanada contra Alemania 💥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GARHnrHewX — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

Tras el gol de Kessié, a la 'Mannschaft' se le hizo aún más difícil superar la poblada defensa marfileña. Muy apagados los de Nagelsmann, aunque mejoraron en los últimos compases de la primera parte.

Al misil de Nmecha que fue bloqueado por la zaga africana se sumó una caída de Musiala que desesperó al seleccionador más joven del Mundial. Wirtz, a trompicones, tuvo la última tras realizar un espectacular cambio de pierna en el área, pero el tiro salió sin fuerza.

Movió el banquillo Nagelsmann al descanso de forma obligada: se marchó lesionado Schlotterbeck y en su lugar entraba Antonio Rüdiger. No cambió en absoluto el guion del partido.

Las llegadas por parte de ambos equipos no cesaron, aunque con mayor peligro llegaban los hombres de Emerse Faé. Diallo desbordaba por la derecha y cuando sus centros no encontraban rematador se encargaban Oulaï de aparecer por ahí.

Los germanos empezaron a mostrar una versión muy preocupante al perseguir sombras sobre el terreno de juego. Agitó el árbol Nagelsmann y sus cambios cambiaron por completo el partido.

Los jugadores de Alemania celebran el gol de Undav. Reuters

Sané, Musiala y Pavlovic dejaron su sitio a Amiri, Undav y Lewling. En una fantástica jugada, el centro medido de Amiri fue rematado en el área pequeña por Undav. Los cambios dieron réditos a Nagelsmann y la contienda volvía a estar empatada en Toronto.

Al igual que sucedió en la primera ahora, ahora el gol dejó KO al que lo había recibido. Siguió apretando Alemania en busca del segundo, mientras Costa de Marfil no sabía qué hacer ante este cambio de tendencia.

El 1-1 abrió el partido. Costa de Marfil, que se había replegado demasiado tras el descanso, recuperó metros con los cambios de Simon Adingra, Seko Fofana y Evann Guessand.

Más tarde, Guela Doué sustituyó al lesionado Wilfried Singo y Nicolas Pépé entró por Diomande, que dejó el campo después de haber sido el atacante más desequilibrante de su equipo.

Deniz Undav celebra el gol de la victoria ante Costa de Marfil. Reuters

Alemania tuvo las mejores ocasiones finales. Yahia Fofana sostuvo a Costa de Marfil con una gran estirada ante Nathaniel Brown en el minuto 89 y, un minuto después, volvió a responder ante un disparo centrado de Amiri desde el punto de penalti. Costa de Marfil también pudo ganarlo en una carrera de Pépé por la derecha, pero Adingra no logró controlar solo ante la portería.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció de nuevo Undav. En el minuto 90+4, el delantero alemán se benefició de un error de marcaje de Emmanuel Agbadou, el número 20 marfileño, y enterró el balón en la red para completar la remontada alemana.

El triunfo deja a Alemania con seis puntos en el grupo E y le permite dar un paso firme hacia la clasificación, todavía pendiente del resto de resultados de la jornada.

Ficha técnica del partido:

2 - Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (c), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, m.46), Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadiem Amiri, m.60), Jamal Musiala (Deniz Undav, m.60), Florian Wirtz; Leroy Sané (Jamie Leweling, m.60) y Kai Havertz (Leon Goretzka, m.84).

1 - Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo (Guela Doué, m.80), Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié (c), Ibrahim Sangaré (Seko Fofana, m.75), Christ Inao Oulai; Amad Diallo (Simon Adingra, m.75), Ange-Yoan Bonny (Evann Guessand, m.75) y Yan Diomande (Nicolas Pépé, m.84).

Goles: 0-1, m.29: Franck Kessié. 1-1, m.68: Deniz Undav. 2-1, m.90+4: Deniz Undav.

Resultado: Alemania 2 - Costa de Marfil 1.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR). Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, ambos de Paraguay. VAR: Antonio García (URU).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium. Tarde soleada, con algo de viento y temperatura agradable. Mayoría de aficionados alemanes en la grada. Manuel Neuer disputó su partido número 21 en Copas del Mundo, récord histórico para un portero. Hubo pausas de hidratación en ambas partes.