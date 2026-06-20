Países Bajos engrasa la maquinaria con una goleada ante Suecia y deja el grupo al rojo vivo para la última jornada

Brian Brobbey celebra con Dumfries su segundo gol en la victoria ante Suecia.

Países Bajos

Suecia

Ha tardado en llegar, pero Países Bajos ya está aquí. Houston fue testigo de la superioridad manifiesta de un combinado que quiso dejar atrás el empate ante Japón a base de goles. Suecia pagó los platos rotos [Narración y estadísticas del partido: Países Bajos 5-1 Suecia].

Nada tuvo que ver esta selección 'Oranje' con respecto a la que empató hace seis días ante el equipo nipón. Con un juego muy vertical, los de Ronald Koeman desarmaron a 'Los Vikingos' con un abanico de recursos que recordó a sus mejores años.

Jugando por dentro, abriendo las bandas, buscando los espacios y sin perder su ADN -la posesión del balón-, Países Bajos pronto encontró la recompensa del gol. Lo hizo por medio de Brobbey, que firmó un partido de auténtico '9' de área.

🔝 Haciendo fácil lo no tan fácil.



Summerville pone el vértigo y Gakpo la calma.



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El delantero del Sunderland fue el artífice de los dos goles que se vieron en la primera parte. Cody Gakpo se encargó de reeditar los tantos de su compañero al inicio de la segunda; Elanga recortó distancias para Suecia a la hora de hora de juego.

Desde que el balón se puso en juego se palpó la superioridad de la 'Naranja Mecánica'. El peligro neerlandés llegaba con Brobbey bajando a recibir y dejando correr a las bandas, con Malen y Gakpo merodeando la portería de Nordfeldt.

El ciclón neerlandés

Así fue como llegó el primer gol del partido: fue a recibir de espaldas Brobbey, la abrió para Gakpo, y la transición neerlandesa la culminó el jugador del Liverpool con un pase de la muerte que el propio Brobbey se encargó de abrir la lata. Un golazo.

Parecía que no se había venido abajo Suecia. La respuesta por medio de Gyokeres fue inmediata, aunque Van Dijk le ganaba la partida al delantero del Arsenal en uno de los duelos protagonistas del encuentro.

El guion del partido era muy claro: metiendo ritmo Países Bajos gracias a Brobbey, y Suecia, a balones largos con Isak y Gyokeres buscando espacios. Superado el primer cuarto de hora, el electrónico ya reflejaba un claro 2-0.

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¡Gol de Países Bajos para adelantarse ante Suecia!



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Apertura de Malen para Dumfries, y este centró al primer palo donde la tocó con la puntera Brobbey para definir a gol. Se estaba produciendo un ciclón neerlandés en Houston y Suecia se mostró impotente.

La manera en la que hacían la presión y generaban transiciones a raíz del fallo rival no se vio en el juego de Países Bajos ante Japón. Es por ello que Graham Potter no encontraba soluciones desde el banquillo.

Completamente perdida Suecia ante semejante vendaval, solo Gyokeres dio muestras de no querer tirar la toalla, aunque no era el día del delantero 'gunner', sin acierto de cara a puerta.

De menos a más fueron los vikingos en una primera parte en la que Verbruggen tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el 2-1. Acabaron pidiendo la hora los de Koeman, aunque las aguas volvieron a su cauce con el inicio de la segunda parte.

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¡El tercero de Países Bajos llega en una situación muy similar al segundo!



Otro centro de Dumfries y esta vez es Gakpo el que anota a placer.



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Los suecos se marcharon al descanso con sensaciones positivas, pero, al igual que ocurrió tras el pitido inicial, Países Bajos volvió a golpear nada más reanudarse el encuentro.

Lo hizo recurriendo a la misma receta que le había permitido alcanzar el 2-0: circulación rápida, apertura a banda y protagonismo para Denzel Dumfries.

El carrilero sirvió un balón perfecto para que Gakpo únicamente tuviera que empujarlo sobre la línea de gol. El atacante del Liverpool repetiría poco después al culminar un brillante contragolpe en el que desarboló por completo a la defensa sueca.

Dos golpes consecutivos que dejaron el partido prácticamente sentenciado.

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Lo de Anthony Elanga a van de Ven es una auténtica 𝙛𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨𝙞́𝙖



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La única reacción escandinava llegó a falta de media hora para el final. Recién incorporado al terreno de juego, Elanga aprovechó una espectacular carrera para sorprender a una defensa neerlandesa desajustada y recortar distancias. Fue, sin embargo, un espejismo.

Suecia trató de aferrarse al encuentro a base de empuje y acciones aisladas, pero se encontró una y otra vez con un sólido entramado defensivo.

Aun así, quedaba tiempo para una última celebración neerlandesa: Summerville, que había comenzado el choque en el banquillo, firmó su segundo tanto del Mundial al culminar una excelente acción colectiva.

Con este resultado, Países Bajos despeja cualquier duda surgida tras el empate frente a Japón en la primera jornada, certifica su clasificación para la siguiente ronda y, lo que es más importante, empieza a ofrecer argumentos convincentes sobre su candidatura en el torneo.

Ficha técnica del partido:

5 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (Til, m.60), Frenkie de Jong (Koopmeiners, m.60), Ryan Gravenberch; Cody Gakpo (Lang, m.91), Donyell Malen (Summerville, m.46) y Brian Brobbey (Depay, m.73).

1 - Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson (Stroud, m.93), Yasin Ayari (Ali, m.79), Jesper Karlström (Zeneli, m.53), Alexander Bernhardsson (Elanga, m.56); Benjamin Nygren (Bergvall, m.56); Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Goles: 1-0, m.6: Brobbey; 2-0, m.16: Brobbey; 3-0, m.48: Gakpo; 4-0, m.54: Gakpo; 4-1, m.59: Elanga; 5-1, m.89: Summerville.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Gudmundsson (m.53), Ayari (m.75) y Bergvall (m.81), de Suecia.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo F del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total.