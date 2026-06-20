El Mundial empieza a salirle caro al Barça: Araujo, De Jong y Raphinha pagan las secuelas de una temporada interminable

Ronald Araujo, a la izquierda; Raphinha, en el medio; De Jong, a la derecha.

Al Barça empieza a pasarle factura el Mundial y eso que apenas han transcurrido diez días desde el inicio del torneo. El club azulgrana ya observa con preocupación cómo se acumulan los contratiempos físicos entre sus internacionales.

Tres de sus 16 futbolistas desplazados con sus respectivas selecciones han sufrido problemas musculares o físicos que amenazan con alterar sus planes deportivos de cara al arranque de la próxima temporada.

El primer contratiempo llegó con Ronald Araujo. El central uruguayo ni siquiera pudo comenzar la competición en plenitud de condiciones.

Las molestias musculares que arrastraba en el gemelo le obligaron a abandonar temporalmente la concentración de Uruguay para desplazarse a Barcelona y someterse a tratamiento específico antes del debut de la Celeste ante Arabia.

Su presencia en el próximo compromiso contra Cabo Verde sigue siendo una incógnita. De hecho, el propio Bielsa asumió parte de la responsabilidad por la situación física del futbolista y entonó un autocrítico "mea culpa" tras conocerse el alcance de las molestias.

Entre algodones

La preocupación también se ha instalado en los Países Bajos. Frenkie de Jong es duda para el encuentro de esta tarde frente a Suecia después de que Ronald Koeman revelara que el centrocampista arrastra molestias en la zona inferior del abdomen.

El seleccionador neerlandés confirmó que el jugador no se encuentra en plenitud física y su participación dependerá de la evolución de las próximas horas.

De Jong sufrió estas molestias durante el estreno mundialista de la 'Naranja Mecánica' ante Japón el pasado 14 de junio, un partido que lo jugó al completo.

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😳 Raphinha abandona el partido frente a Haití a los 40 minutos #DAZNMUNDIAL #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7TN7zbrHhS — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

El último sobresalto llegó desde la concentración de Brasil. Raphinha tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso en el partido correspondiente a la segunda jornada frente a Haití.

El extremo fue sustituido en el minuto 40 después de notar molestias musculares en la parte posterior de la pierna derecha. La Confederación Brasileña de Fútbol informó posteriormente de que el jugador "sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del partido. El jugador ya inició el tratamiento y será reevaluado".

La situación del atacante brasileño genera especial inquietud en los despachos del Camp Nou. Raphinha ya se perdió el tramo final de LaLiga debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y recientemente reconoció que todavía no se encuentra al cien por cien de sus condiciones físicas.

Lamine, que no jugó la parte final de LaLiga por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, reconoció este sábado que todavía no está al 100% de sus molestias y que en el caso de jugar contra Arabia Saudí no estaría para disputar los 90 minutos

"Estoy preparado para lo que el míster quiera, pero no estoy para un partido entero. Creo que es muy pronto para jugar un partido completo. Es innecesario. Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido completo", explicó el brasileño en declaraciones a TVE, evidenciando que su recuperación todavía no está completamente finalizada.

Mientras tanto, en las oficinas de 'Can Barça' observan el desarrollo del Mundial con una mezcla de interés y preocupación. El club cuenta con una amplia representación de 16 internacionales repartidos entre distintas selecciones y cada partido se vive con la incertidumbre de que pueda producirse un nuevo percance físico.

Con la temporada todavía reciente y la planificación del próximo curso ya en marcha, la entidad azulgrana cruza los dedos para que la lista de lesionados no siga creciendo.