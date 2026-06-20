Histórica expulsión en el Mundial por la 'ley Vinicius': Almirón insulta a un rival tapándose la boca y ve la roja

Almirón fue expulsado contra Turquía por insultar a un rival tapándose la boca

Turquía

Paraguay

La 'ley Vinicius' se estrenó en el Mundial de 2026 durante un partido que hizo aún más épica la victoria de Paraguay, en el grupo D.

El duelo ante Turquía, decisivo en la segunda jornada del grupo, iba 0-1 para la Albirroja cuando Miguel Almirón pasó de ser el socio más creativo del ataque guaraní a protagonista involuntario de una expulsión que ya se discute en todo el planeta fútbol.

Todo se desencadenó en una acción aparentemente menor, en la banda, lejos del área. Almirón discutió con el lateral Mert Müldür tras una jugada dividida y, en pleno cruce de palabras, llevó la mano a la boca para dirigirse al rival.

El gesto, convertido en costumbre entre profesionales para esquivar la lectura de labios, encontró en esta Copa del Mundo un nuevo significado. Los jugadores turcos reclamaron con vehemencia, el juego se detuvo y, desde la cabina de videoarbitraje, se activó el protocolo.

Llamado a revisar las imágenes, el colegiado Iván Barton acudió al monitor con el partido congelado en una fase clave.

Paraguay ganaba gracias a un tanto temprano que había desatado la ilusión en las gradas rojiblancas y el nerviosismo en el público local, entregado a una Turquía obligada a reaccionar.

Tras unos segundos de repeticiones y conversaciones con la sala de apoyo, el árbitro regresó al campo con una decisión que marcaría la noche: tarjeta roja directa para Almirón.

✅ BIEN EXPULSADO 🇵🇾 EN EL MUNDIAL 2026 🚨



Almirón 🇵🇾 se convirtió en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo la nueva normativa que castiga el hecho de taparse la boca durante una confrontación o intercambio con un rival.



El VAR llamó al profe Iván Barton 🇸🇻 para… pic.twitter.com/VlfeYwIzfS — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) June 20, 2026

El paraguayo, incrédulo, apenas acertó a abrir los brazos. Rodeado por sus compañeros, intentó explicar su versión mientras los turcos celebraban la decisión como un gol.

La nueva normativa, bautizada extraoficialmente como 'ley Vinicius' o 'ley Prestianni' según quién la mencione, había encontrado su primera víctima ilustre en un Mundial: un futbolista expulsado por cubrirse la boca mientras insultaba a un rival, en un contexto de tolerancia cero con las agresiones verbales y los posibles matices discriminatorios.

La reacción fue inmediata. En el banquillo paraguayo, el gesto del seleccionador fue de mezcla entre indignación y alarma: había que reorganizar el equipo sobre la marcha, a pocos segundos del descanso, frente a un rival herido en su orgullo y empujado por la necesidad.

En el lado turco, el impacto anímico fue el opuesto: el equipo encontró una coartada emocional para lanzarse al ataque tras el paso por vestuarios, sabiendo que tenía más de 45 minutos de superioridad numérica para buscar la remontada.

Sin embargo, el partido terminó de escribir una historia de resistencia. Paraguay se replegó con orden, defendió el gol como si fuera un tesoro y convirtió cada recuperación en un ejercicio de supervivencia colectiva.

Turquía acumuló centros, tiros lejanos y nervios, pero nunca encontró claridad en los metros finales. Cada despeje de los centrales paraguayos fue celebrado como una pequeña victoria hacia una clasificación que, tras la roja de Almirón, parecía pender de un hilo.

La imagen final, con los jugadores guaraníes abrazados en el césped mientras Turquía se despedía del torneo, retrata el doble filo de esta nueva era.

El Mundial ya ha dejado su primer caso paradigmático de sanción por un gesto hasta hace poco rutinario, y abre un debate profundo: en un fútbol vigilado por cámaras y micrófonos, ni siquiera taparse la boca garantiza impunidad.

La 'ley Vinicius' se estrena con un mensaje contundente y un nombre propio, el de Miguel Almirón, atrapado entre la euforia de una victoria vital y el peso de una expulsión histórica.