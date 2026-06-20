De campos de refugiados al Mundial: el relato de quienes encontraron una segunda oportunidad lejos de la guerra

El Mundial no solo está dejando goles, sorpresas y nuevas estrellas; también está poniendo rostro a historias que trascienden el fútbol. En un torneo marcado por la diversidad, hay jugadores que hoy brillan en Estados Unidos, México y Canadá tras haber crecido lejos de su país de origen, muchos de ellos en campos de refugiados o huyendo de conflictos armados.

Sus trayectorias, invisibles durante años, han emergido con fuerza en una cita mundialista que tiene un significado distinto al de sus compañeros: el recuerdo de lo que supone haber tenido una segunda oportunidad.

"Solo había la decisión de salir de allí [...] Hablé muchas veces con mi hermano al respecto, y me contó las historias de lo que vio allí y la marcha que hicieron desde Kono a la ciudad capital para encontrar un poco de seguridad", recordó Rüdiger en una entrevista con BBC Sport Africa.

El relato del alemán empieza en Sierra Leona, en una guerra civil que obligó a su familia a tomar una decisión sin retorno: huir o desaparecer. Décadas después, convertido en uno de los líderes de la selección germana y del Real Madrid, no olvida el precio que pagaron los suyos para que él pudiera estar hoy disputando el Mundial.

"Mi tío los escondió en una bolsa de arroz y luego volvió a buscarlos y luego a continuar el viaje. Y a veces tenían que ser discretos, fingiendo que estaban muertos para que no les dispararan o no los secuestraran". En un conflicto donde miles de niños fueron forzados a convertirse en soldados, cualquier estrategia de supervivencia era válida.

Rüdiger nació en Berlín después de que Alemania concediera asilo a su familia. Creció en un centro de refugiados, compartiendo espacios con otras familias que, como la suya, trataban de reconstruir sus vidas desde cero.

"Teníamos nuestra habitación, luego una familia a nuestro lado tenía su habitación, así que estábamos todos juntos", explicó. Aquella infancia marcó su carácter: "Nada se da en la vida. Tienes que trabajar por las cosas, tienes que sacrificar mucho para llegar a donde a veces consigues tu objetivo".

Rüdiger atiende a los medios durante el Mundial. Reuters

Su historia no es una excepción en el fútbol actual, sino parte de una realidad cada vez más visible. El Mundial se ha convertido también en un escaparate de trayectorias marcadas por el desplazamiento forzoso, donde el talento se mezcla con relatos de resiliencia.

El relato de Alphonso Davies

Uno de los casos más representativos es el de Alphonso Davies, capitán de Canadá. Nacido en un campo de refugiados en Ghana tras la huida de sus padres de la guerra en Liberia, el lateral encarna el impacto que puede tener una oportunidad a tiempo.

"Canadá significa mucho para mí", afirmó en declaraciones recogidas por ACNUR. "Nos recibieron con los brazos abiertos".

Davies recuerda con claridad los pequeños grandes hitos de su infancia en su país de acogida: "Ir a la escuela por primera vez, poder practicar el deporte que amo y poder hacer amigos".

Para él, el fútbol fue una vía de integración, pero también de identidad: "Me dieron la oportunidad de ser quien soy y de ser lo que quiero ser en la vida".

Ambos futbolistas forman parte de una campaña impulsada por ACNUR que reúne a jugadores con pasado como refugiados bajo el concepto de un "equipo que cambia el juego".

Alphonso Davies. Europa Press

Entre ellos figuran nombres como Victor Moses, que llegó al Reino Unido tras perder a sus padres en conflictos religiosos en Nigeria; o Asmir Begovic, que escapó de la guerra en los Balcanes siendo apenas un niño.

También destaca la historia de Ali Al-Hamadi, delantero cuya familia huyó de Irak tras el encarcelamiento de su padre durante el régimen de Saddam Hussein, o la de varios internacionales australianos como Nestory Irankunda, Mohamed Toure y Awer Mabil, todos ellos con raíces en campos de refugiados africanos.

Irankunda, de apenas 20 años, ya ha dejado su huella en este Mundial al convertirse en el goleador más joven de la historia de Australia en la competición tras marcar en la victoria ante Turquía.

Los futbolistas alzan la voz

Un dato que trasciende lo deportivo: es la confirmación de que el talento puede florecer incluso en las condiciones más adversas si encuentra el entorno adecuado.

La propia federación australiana ha querido poner en valor esa diversidad, subrayando el impacto positivo de la inmigración en su selección. Una narrativa que contrasta con el endurecimiento del discurso político en distintos países, donde la cuestión migratoria se ha convertido en eje de confrontación.

Rüdiger, consciente de ese contexto, ha decidido alzar la voz. "La narrativa va un poco más culpando a los refugiados [...] Obviamente, siempre tienes lo bueno y lo malo. Así es la vida, no todos somos perfectos. Pero la cosa es, si una persona lo hace mal, ¿son todos malos?".

Su reflexión apunta directamente al corazón del debate: "No puedes mancharlo a todo el mundo, porque eso no es justo. Porque tienes gente que viene aquí, realmente quieren cambiar su vida, lo están haciendo bien, están tratando de aprender. Aprenden el idioma, van a la escuela, logran algo en la vida".

Las cifras globales refuerzan la dimensión del fenómeno. Según ACNUR, cerca de 48,8 millones de niños se encuentran desplazados en el mundo, muchos de ellos expuestos a traumas, violencia o separación familiar.

En paralelo, las políticas migratorias han sufrido cambios significativos en países clave. En Estados Unidos, la reducción drástica del programa de admisión de refugiados ha generado críticas de organizaciones humanitarias.

Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, señaló la contradicción que supone celebrar historias de éxito como las que se ven en el Mundial mientras se limitan las oportunidades para nuevos desplazados. "Lo que veremos es que Estados Unidos pasa este verano celebrando lo que los humanos pueden lograr cuando se les da la oportunidad", afirmó.

"Los responsables políticos estadounidenses han pasado el año pasado asegurándose de que menos personas tengan esa oportunidad, y es una contradicción cruda y profundamente preocupante".

Frente a ese escenario, países como Canadá han incrementado el número de refugiados aceptados en la última década, consolidándose como uno de los principales destinos para quienes buscan una segunda oportunidad.

El Mundial, en ese sentido, trasciende el terreno de juego. Es también un espacio donde se cruzan identidades, trayectorias y realidades sociales. Donde un gol puede tener detrás un viaje de miles de kilómetros, una infancia en un campo de refugiados o una huida marcada por el miedo.