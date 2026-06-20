Brasil baila a Haití en la exhibición de Vinicius para asaltar el liderato del grupo, pero pierde a Raphinha

Brasil

Haití

No tiene muchos motivos Brasil para sonreír a pesar de la goleada frente a la dócil selección de Haití. Los de Carlo Ancelotti superaron el trámite ante el primer combinado nacional ya eliminado del Mundial con un gran Vinicius, pero el juego no mejora y además se suma la lesión de Raphinha [Narración y estadísticas del partido: Brasil 3-0 Haití].

Obligados a ganar -y a golear- tras la victoria de Marruecos ante Escocia, la 'Canariha' resolvió en la primera parte un encuentro que se decidió con los regalos de la zaga caribeña y la eficacia de un excelso Matheus Cunha, quien desatascó el partido.

La diferencia entre el ataque de Brasil y la defensa de Haití fue clave y así lo reflejó el marcador. Una importante goleada que puede ser decisiva en la lucha por la primera posición del grupo C.

Un partido le queda al combinado que dirige Ancelotti, que virtualmente ya se ha clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial. Quién sabe si ante Escocia -próximo 25 de junio- podrá jugar Raphinha.

El extremo tuvo que ser sustituido pasada la media hora del choque contra Haití tras sentir unas molestias en el muslo derecho. El jugador ya llegaba tocado e incluso en Brasil se barajó que rotara en este segundo partido de la fase de grupos.

No lo decidió así Ancelotti y el jugador pagó las consecuencias. En los próximos días se conocerá el alcance de una lesión que tiene a todo un país en vilo.

De menos a más

Saltó al terreno de juego la 'Canarinha' con la intención de darle mucho ritmo al juego y presionando muy arriba, mientras que Haití trató de sumar también posesiones largas, indispensable para no agotarse en la tarea defensiva.

Pudo romper Raphinha la igualdad en el electrónico cuando aún no se había cumplido el primer cuarto de hora, pero por escasos centímetros el jugador del Barça estaba ligeramente adelantado.

Empezó a costarle mucho a Brasil robar la pelota ante un equipo que apenas conseguía acercarse a las inmediaciones de la portería defendida por Alison Becker. La defensa de Haití resistía de forma heroica, aunque no por mucho tiempo.

Primera titularidad... primer gol 🎯



MATHEUS CUNHA OPOSITANDO PARA SER EL '9' TITULAR DE BRASIL 🇧🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6iq5rcp3J5 — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

Matheus Cunha desatascaba a la 'Canarinha' aprovechando el mal despeje de Johny Placide al disparo de Vinicius. De hecho, hasta la definición del punta fue mala, pero el balón acabó en el fondo de la red igualmente.

Quisieron dar un paso al frente los jugadores haitianos tras la pausa de hidratación, pero ni a balón parado le salían las cosas. En una jugada aislada, una genialidad de Vini provocó el segundo gol de Cunha tras una definición perfecta, con la zurda y a la escuadra.

El extremo del Real Madrid estaba marcando la diferencia cada vez que recibía la pelota y en el añadido de la primera parte se encargó él de sentenciar el encuentro tras superar por bajo, con calidad, al portero de Haití.

Brasil saltó al segundo tiempo con el 3-0 y pareció no quererse cebar con una selección con la que están hermanados.

Tuvo ocasiones para ampliar la goleada, como un disparo al larguero de Gabriel Martinelli, un uno contra uno de Douglas Costa o una ocasión de Endrick que sí terminó en el fondo de la red pero fue anulada por fuera de juego milimétrico.

Un trámite

Los haitianos, conscientes de que su aventura en el Mundial tiene fecha de salida, buscaron sin descanso un gol que a su hinchada le hubiese sabido a victoria.

Pese al buen sabor del triunfo, el partido en Filadelfia deja una mala noticia para Brasil: la lesión de Raphinha, que abandonó el campo de juego en el primer tiempo tras resentirse del muslo derecho.

Ficha técnica del partido:

3. Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson Silva, m.81) y Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, m.64); Vinícius Júnior (Danilo Santos, m.81), Raphinha (Rayan, m.40) y Matheus Cunha (Endrick, m.64).

0. Haití: Johny Placide; Carlens Arcus (Dominique Simon, m.46), Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Jean-Kévin Duverne; Martin Experience, Jean-Ricner Bellegarde (Derrick Etienne, m.81), Danley Jean Jacques; Josué Casimir (Louicius Deedson, m.62), Frantzdy Pierrot (Wilson Isidor, m.46) y Ruben Providence (Lenny Joseph, m.71).

Goles: 1-0: m.23: Matheus Cunha. 2-0: m.36: Matheus Cunha. 3-0, m.45+3: Vinícius Júnior.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España). Amonestó al brasileño Douglas Santos y a los haitianos Carlens Arcus, Frantzdy Pierrot y Danley Jean Jacques.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.324 espectadores.