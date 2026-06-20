Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | La victoria se le complica a los germanos tras el gol de Kessié

Alemania se enfrenta con Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo por el liderato del Grupo E que servirá para medir si la goleada germana en el estreno a Curazao fue el primer aviso de una candidatura sólida o solo una exhibición ante un rival menor.

🔴 ¿Dónde ver el Alemania - Costa de Marfil?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se disputa este sábado 20 de junio a las 22:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones confirmadas

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz y Havertz.

Costa de Marfil: Fofana; Agbadou, Singo, Konan, Odilon; Kessié, Sangaré, Inao; Diomandé, Diallo y Bonny.