Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | La victoria se le complica a los germanos tras el gol de Kessié
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en un partido que medirá a los líderes del grupo que tienen un pie y medio en las eliminatorias pero que hoy quieren rubricar su pase para llegar tranquilos a la última jornada.
Países Bajos engrasa la maquinaria con una goleada ante Suecia y deja el grupo al rojo vivo para la última jornada
Alemania se enfrenta con Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo por el liderato del Grupo E que servirá para medir si la goleada germana en el estreno a Curazao fue el primer aviso de una candidatura sólida o solo una exhibición ante un rival menor.
🔴 ¿Dónde ver el Alemania - Costa de Marfil?
El partido entre Alemania y Costa de Marfil podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Alemania y Costa de Marfil se disputa este sábado 20 de junio a las 22:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones confirmadas
Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz y Havertz.
Costa de Marfil: Fofana; Agbadou, Singo, Konan, Odilon; Kessié, Sangaré, Inao; Diomandé, Diallo y Bonny.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡Coomienzaa la segunda parte!!
46' (0-1) Ha puesto Costa de Marfil el balón en juego en esta segunda parte en la que Nagelsmann ha movido el banquillo. Se ha ido Schlotterbeck y en su lugar ha entrado Rüdiger.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡Descanso en Toronto!!
45' (0-1) Con esa ocasión de Wirtz llegamos al final de la primera parte. Victoria momentánea para la selección costamarfileña.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | A punto de marcar Wirtz
45'+7' (0-1) ¡¡En la última jugada del primer acto ha tenido Wirtz el empate!! A trompicones se la llevó el mediapunta alemán que remató muy forzado desde el área pequeña, aunque el balón lo atrapó sin muchas dificultades Fofana.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Se desespera Nagelsmann
45'+4' (0-1) Musiala cayó en el área tras una conducción, pero el colegiado paraguayo no indicó nada. No se lo puede creer el seleccionador de Alemania, aunque lo cierto es que parece que el árbitro acertó.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Siete minutos de añadido
45' (0-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón mostrando siete minutos más de prolongación.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Empieza el asedio de los germanos
42' (0-1) Wirtz disparó desde la frontal, pero se marchó fuera tras ser taponado por un defensor.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Gol anulado a Kai Havertz
38' (0-1) Señaló el colegiado una falta previa de Musiala en la frontal del área. Se desespera el delantero alemán.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Sufre el combinado alemán
35' (0-1) El gol de Kessié ha caído como un jarro de agua fría entre los jugadores alemanes, que no consiguen inquietar la portería defendida por Fofana.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡¡Gooooool de Kessié!!!
30' (0-1) ¡¡Salta la sorpresa en Toronto!! Se adelanta Costa de Marfil por medio de Frank Kessié. Qué buen centro de Diomande que incomprensiblemente perdona Diallo, pero el rechace lo coge el exjugador del Barça y adelanta a los 'Elefantes' en el partido.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Pausa de hidratación
26' (0-0) Se detiene el partido en Toronto. Momento para que los 22 protagonistas se hidraten.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | El gol de Pavlovic no sube al marcador
22' (0-0) Nuevo centro de Kimmich, que está siendo un puñal por el costado diestro. Salió mal Fofana, que se ha quejado de una falta de Pavlovic en el momento del remate. No sube al marcador el gol del jugador alemán.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Ocasión para Jamal Musiala
18' (0-0) El mediapunta buscó colocarla con el interior desde la frontal, pero se le marchó ligeramente desviado su tiro. Demasiado cruzado.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡Entraba con todo Singo!!
11' (0-0) Replica Costa de Marfil, que no se está achichando en este inicio de partido. Le llegó el balón en una segunda jugada a Wilfried Singo, pero Brown, de forma providencial, evita que el remate del jugador del Galatasaray vaya entre los tres palos.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡A punto de marcar Havertz!!
9' (0-0) ¡¡La mejor ocasión del partido!! Centro de Kimmich, remata de cabeza el delantero del Arsenal y con una gran estirada Fofana evita el primero de la noche. ¡¡Qué oportunidad ha tenido el equipo germano!!
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | El partido está muy abierto
3' (0-0) Buena contra de Costa de Marfil. Apura línea de fondo Diomande, pero su pase atrás lo saca la zaga
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡Primer disparo de Kai Havertz!!
1' (0-0) Cuando aún hay aficionados que no han llegado a sus butacas, Havertz ha protagonizado la primera ocasión del encuentro, pero su disparo se ha marchado alto.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡Coomiienzaaa el partidooo!!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el BMO Field de Toronto!! La primera posesión del partido es para el combinado alemán.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | ¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
Los internacionales de la selección alemana y de Costa de Marfil ya están sobre el terreno de juego del estadio de Toronto. ¡¡Suenan los himnos!!
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | La polémica con Elye Wahi
La previa del partido ha estado marcada por la polémica con Elye Wahi, a quien, inicialmente, Canadá había denegado la entrada en el país. Sin embargo, tras las protestas de la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), Canadá otorgó el jueves la autorización para que el costamarfileño pudiera entrar al país.
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Alemania vs Costa de Marfil, Mundial 2026 hoy | Diomande quiere ser la revelación
El extremo de 19 años empieza a ser la gran ambición de muchos gigantes europeos. Su partidazo ante Ecuador lo muestra como un talento único.