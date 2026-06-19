El Mundial que esconde la pobreza: la 'limpieza social' que echa a miles de indigentes a la periferia de las sedes de EEUU

El Mundial 2026 celebrado en Norteamérica está batiendo récords de recaudación, pero también ejecutando una crisis humanitaria invisible para las cámaras de televisión. A escasos metros de los estadios y de las Fan Zones oficiales, los ayuntamientos de las principales ciudades sede han activado una maquinaria implacable de "limpieza social".

Bajo la presión de la FIFA, que exige por contrato entornos impecables y comercialmente atractivos, patrullas policiales y servicios de limpieza desmantelan a diario campamentos de personas sin hogar para expulsarlas hacia la periferia profunda.

Organizaciones humanitarias y colectivos de derechos humanos estiman que más de 10.000 indigentes han sido directamente desplazados, sancionados o confinados para no empañar el negocio televisivo global.

Es la cara B de un megaevento que ha decidido esconder bajo la alfombra la epidemia del fentanilo y el colapso del mercado de la vivienda en Estados Unidos y Canadá. El fútbol ha tomado las ciudades, pero para los más vulnerables esto se ha traducido en la pérdida de su único espacio de supervivencia.

Moteles de Los Ángeles y Caravanas en Silicon Valley

En el sur de California, el epicentro de esta política de camuflaje se concentra en Inglewood, el municipio que alberga el SoFi Stadium.

Sus autoridades locales han asegurado ante los medios internacionales que el problema del sinhogarismo "prácticamente no existe" en su demarcación, escudándose en un censo oficial sospechosamente bajo.

Sin embargo, colectivos como el St. Margaret's Center denuncian la trampa geopolítica detrás de este milagro estadístico: Inglewood ha limpiado sus avenidas principales empujando sistemáticamente a la población vulnerable al otro lado de sus fronteras municipales, trasladando el problema a la vecina jurisdicción de Los Ángeles.

Para aquellos que no pudieron ser desplazados a pie, el condado activó un plan de contención exprés financiado con millones de dólares de fondos de emergencia.

La estrategia consiste en alquilar bloques enteros de habitaciones en moteles de carretera de las afueras para realojar a contrarreloj a cientos de personas sin techo. Esta medida higienista y temporal los mantiene bajo llave y lejos de la vista de los turistas mientras dure el torneo.

Lamentablemente, la iniciativa carece de cualquier plan de vivienda real o apoyo social una vez que el balón deje de rodar y los moteles recuperen sus tarifas habituales.

Más al norte, en el área de la Bahía de San Francisco, la estrategia de limpieza en los alrededores del Levi's Stadium (Santa Clara) se ha ensañado con una de las realidades más dramáticas de Silicon Valley: las autocaravanas y vehículos recreativos (RVs).

En la región más rica del mundo tecnológico, miles de familias trabajadoras empobrecidas viven en sus coches al no poder pagar alquileres prohibitivos. En los meses previos al Mundial, campamentos históricos como el de Columbus Park en San José fueron desmantelados por completo.

Las ordenanzas municipales prohibieron de la noche a la mañana el estacionamiento de estos vehículos en cualquier radio cercano a las líneas de tren ligero y corredores de transporte que conectan los hoteles de lujo con el estadio, desterrando a estas familias hacia polígonos industriales desérticos.

Toda esta colosal operación de expulsión geográfica cuenta con una coartada legal perfecta: la reciente sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Grants Pass.

Este fallo permite ahora a los ayuntamientos multar, citar judicialmente y arrestar a personas por dormir en la vía pública, incluso cuando las ciudades no dispongan de plazas de albergue libres. Lo que las instituciones defendieron como una herramienta de seguridad ciudadana se ha convertido en el arma definitiva de la organización del Mundial.

Al amparo de la ley, la policía puede limpiar los corredores turísticos a golpe de sanción económica, asegurando que los aficionados extranjeros no tengan que cruzarse con el colapso social sobre el que se levanta la Bahía.

Barridas policiales en la 'Zona Cero' del fentanilo

La maquinaria de la invisibilización no se detiene en la frontera estadounidense y se reproduce con idéntica frialdad en territorio canadiense.

La sede de Vancouver presenta el contraste más violento de todo el torneo. Su estadio, el BC Place, colinda pared con pared con el Downtown Eastside (DTES), un barrio que es el epicentro histórico de la pobreza extrema, la exclusión social y la letal crisis de sobredosis por fentanilo que azota al país.

Con un censo récord que supera las 5.200 personas sin hogar en el área metropolitana, las promesas oficiales del gobierno local de que "no se desplazaría de forma forzosa a ningún ciudadano por motivos del Mundial" se han desintegrado sobre las aceras.

Activistas locales integrados en el proyecto de investigación POWER han documentado una intensificación sin precedentes de las llamadas street sweeps (barridas callejeras).

Diariamente, equipos de limpieza escoltados por agentes de la policía local recorren las calles adyacentes al estadio confiscando tiendas de campaña, sacos de dormir y objetos personales.

Todo esto se ejecuta bajo el pretexto técnico de hacer cumplir las ordenanzas de tráfico y mantener la higiene pública. Los testimonios de los afectados describen cómo se les priva de sus pertenencias de madrugada, obligándolos a desplazarse de un bloque a otro en una persecución infinita.

El aspecto más polémico de la gestión en Vancouver ha sido la denuncia por parte de redes de apoyo vecinal de una práctica tan silenciosa como efectiva: el reparto por parte de las autoridades de billetes de autobús de larga distancia acompañados de pequeñas sumas de dinero en efectivo a residentes del DTES.

El objetivo de este programa encubierto, según denuncian las ONG, era incentivar la marcha de los indigentes hacia localidades rurales del interior de la Columbia Británica, como Chilliwack o Prince George. De este modo, se lograba vaciar el barrio antes de que las retransmisiones internacionales encendieran sus focos.

Cuando la Copa del Mundo llegue a su fin, el césped natural provisional de los estadios será arrancado, los palcos VIP desmantelados y los altos directivos de la FIFA regresarán a Zúrich con miles de millones en ganancias de patrocinio. Sin embargo, en cuanto se apaguen los focos y las aficiones se marchen, la periferia escupirá de vuelta lo que el negocio intentó esconder.

Pasada la euforia, miles de personas sin hogar caminarán de regreso a las mismas avenidas de Los Ángeles, San Francisco y Vancouver. Encontrarán unas calles ahora más hostiles, vigiladas y despojadas de los pocos recursos comunitarios que les quedaban.

La "limpieza social" pasará a la historia como un éxito logístico impecable en los balances oficiales del fútbol. Para las comunidades marginadas, sin embargo, siempre será el verano en que el capitalismo deportivo los echó de sus esquinas para que el mundo pudiera ver un partido en paz.