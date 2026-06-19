Lamine Yamal y un dilema como Torres en 2010: España acelera con su estrella para recuperar el brillo perdido

España necesita a su estrella. El sonrojante debut ante Cabo Verde evidenció que hay varios futbolistas lejos de su mejor nivel y que el trabajo de bloque, el que tantas alegrías le ha dado a la Selección de Luis de la Fuente, ahora mismo no es tan fuerte.

Por eso urge que surjan las individualidades, y si hablamos de talento personal parece claro que Lamine Yamal es el futbolista que puede marcar las diferencias en el combinado nacional.

El delantero llegó entre algodones al Mundial. La rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda puso en jaque su participación, pero la espera del seleccionador y la recuperación relámpago han hecho que ya esté listo y prácticamente al 100%. De hecho, apunta a ser titular ante Arabia.

La Selección acelera con Lamine Yamal

La situación de Lamine se asemeja a lo sucedido con Fernando Torres en 2010, la vez que España fue campeona. El entonces delantero del Liverpool llegó milagrosamente a Sudáfrica y terminó siendo decisivo. No por goles, pero sí por su rol más oculto.

Como Yamal, fue suplente en el primer partido, y también seguramente como Lamine, titular en el segundo. El desenlace es de sobra conocido, con Torres participando en el emblemático gol de Iniesta.

Lamine acorta los plazos

España necesita a Lamine y Yamal necesita jugar. La ecuación parece sencilla. Todo apunta a que dos más dos son cuatro y que el delantero del Barça será titular el próximo domingo en el partido ante Arabia Saudí.

Los plazos se han acortado considerablemente desde que España aterrizó en Chattanooga. Desde que el Barcelona confirmara el 23 de abril la rotura del bíceps femoral de su pierna izquierda el plan de recuperación ha ido quemando fases a pasos agigantados.

Del pánico por el estado de forma de Lamine, al optimismo más absoluto. Él se veía incluso a punto para ser titular ya en el primer partido contra Cabo Verde.

Inicialmente Luis de la Fuente tenía en mente dosificar lo máximo posible al delantero. Parecía no haber demasiada necesidad por un teórico plácido debut ante Cabo Verde, pero el guion se fue torciendo.

La mala imagen de España y, sobre todo, el resultado, con la Selección incapaz de marcar un gol ante una de las selecciones más flojas del torneo, obligó a acelerar los planes un poco más.

Lamine fue el salvavidas al que agarrarse para deshacer el entuerto. Ingresó al césped en el minuto 71 en lugar de Gavi. Casi 20 minutos, en realidad algo más con el tiempo añadido, para volver a coger ritmo de competición. En otro escenario quizás ni habría saltado al campo.

Sin duda Yamal fue el jugador que prendió la mecha en el partido, el que le dio un toque diferencial a un equipo plano, apático y sin colmillo. Fue el Lamine que todos esperaban, el que pone desborde, calidad y peligro en cada acción.

El delantero, al fin y al cabo, es una de las grandes estrellas del Mundial con tan sólo 18 años. Aunque parezca inverosímil, a nivel publicitario se encuentra a la altura -o incluso por encima- de nombres como Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Ahora Lamine apunta a la titularidad ante Arabia Saudí. Él se siente apto y va a ser imposible frenar sus ansias. Quizás no haga falta porque realmente está a tono. Y además, la Selección necesita despejar dudas, no sólo con una victoria, sino con un resultado contundente ante Arabia.

El caso de Torres

La situación de Lamine Yamal en 2026 guarda cierto paralelismo con la historia que vivió la Selección con el caso de Fernando Torres en Sudáfrica 2010.

El delantero sufrió una grave lesión dos meses antes del inicio de aquella imborrable Copa del Mundo, y todas las alarmas llegaron a saltar con un hombre que por entonces era imprescindible en el engranaje del equipo que ya dirigía Vicente del Bosque.

Aquel fue un año aciago en cuanto a lesiones para 'El Niño'. Pubalgia y dos lesiones de alcance en la rodilla lastraron el rendimiento del '9' de España, uno de esos cursos en los que parece que todo se tuerce cada vez más.

Fernando Torres levanta la Copa del Mundo en el Mundial de 2010.

El 8 de abril de 2010 Fernando Torres disputó con el Liverpool el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Benfica. Marcó dos goles y le dio a los reds el pase a la final, cierto, pero pagó una cara factura.

Aunque pudo terminar el partido, después aparecieron las molestias en la rodilla. El diagnóstico fue devastador. El mismo menisco que unos meses antes le había dado problemas volvía a estar afectado.

Ahí empezó la cuenta atrás. España debutaba el 16 de junio contra Suiza, apenas dos meses después, y Fernando Torres se puso manos a la obra. "No me planteo perderme el Mundial", dijo.

Fernando Torres y David Villa.

Torres tenía que viajar a Barcelona para ser examinado por el doctor Cugat, pero aquello coincidió con la erupción del volcán Eyjafjallajökull que obligó a cerrar el espacio aéreo. Un caos. El viaje tuvo que hacerlo en furgoneta, acompañado de un fisio y dos conductores. 30 horas de trayecto para poder ser operado en la noche del 18 de abril. Cada vez quedaba menos para el debut.

Hierro y Del Bosque tranquilizaron la situación. Como hizo De la Fuente con Lamine, ellos dijeron que iban a esperar a Torres hasta el final. No volvió a jugar con el Liverpool, pero las últimas pruebas en Las Rozas demostraron que estaba apto para volar a Sudáfrica. Le acusaron en Inglaterra de haberse borrado del tramo final del curso.

Torres tampoco jugó el primer partido de titular en aquel Mundial, el de la alarmante derrota ante Suiza. Sí que fue titular, no obstante, en la segunda jornada ante Honduras.

La figura de Fernando Torres, no obstante, estaba mucho más discutida que la de Lamine Yamal. Se marchó del Mundial sin marcar ni un solo gol, es cierto, pero su trabajo para abrir espacios y favorecer las penetraciones de David Villa fueron importantísimas.

Es cierto que 'El Niño' no fue pese a todo una figura inamovible en el once inicial de Del Bosque. La versatilidad de aquel equipo le llevaron al banquillo en las semifinales y en la final, pero su intervención en el gol de Iniesta, pese a que su pase fuera defectuoso, queda para la historia.