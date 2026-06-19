La imagen más escalofriante del Mundial: el canadiense Koné se rompe la tibia tras una entrada de Madibo

Canadá protagonizó ante Catar una de las mayores goleadas del Mundial 2026. Un contundente 6-0 que, sin embargo, se vio empañado por una gravísima lesión de Ismaël Koné en los primeros minutos de la segunda parte.

El centrocampista sufrió una rotura de tibia fruto de una entrada por detrás de Madibo. Una acción que tampoco fue excesivamente violenta, pero que silenció por completo el BC Place ante la dureza de las imágenes.

Una pierna colgando, la cara de incredulidad de Koné viendo la escena y un Madibo que no pudo contener las lágrimas minutos después consciente de lo que había provocado en un compañero de profesión.

El sufrimiento de Madibo tras lesionar de gravedad a Koné#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZWD4GZWV8 — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2026

Mohamed Naceur Almanai, jugador que se encontraba al lado, se llevó las manos a la cabeza al ver cómo tenía la pierna su rival. Los jugadores que no estaban pidiendo la entrada de las asistencias estaban con las manos en la cabeza lamentando la lesión de su compañero. Una vez entraron las asistencias, inmovilizaron la pierna de Koné

Después de la retirada en camilla de Koné, Madibo fue expulsado por el colegiado Cristian Garay dejando a Catar con 9 jugadores y el partido totalmente sentenciado en favor de los canadienses.

Sin fiesta

Lo que prometía ser una fiesta con la victoria momentánea por 3-0 y el pase a los dieciseisavos de final asegurado, la fortuita acción lo empañó todo. Llegaron incluso tres goles más de los canadienses, pero no había fuerzas para celebraciones.

Saliba, Almani y David apenas festejaron sus tantos y se limitaron a acordarse de su compañero formando el número 8 (el de la camiseta de Koné) con las manos. Fue media hora complicada en la que el fútbol pasó a un segundo plano.

Cuando marcas un golazo... y lo menos importante es el golazo ❤️



La preciosa dedicatoria de Nathan Saliba, de Canadá, a Ismaël Koné 🥹 Mostró el número 8 de su compañero lesionado de gravedad 🫶#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EXIv4a00Et — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2026

Tras el partido, Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, aseguró que "el resultado es lo de menos hoy. Estamos destrozados por Ismaël. Es una pieza clave en lo futbolístico y un líder en el vestuario. Jugaremos el resto del torneo por él".

Por su parte, Lopetegui deseó "lo mejor a Koné y que se recupere lo antes posible", pero aseguró que "ha sido un accidente de fútbol y estoy seguro de que Madibo no quería provocar esa lesión".