Comas temporales, roturas de huesos y pérdidas de memoria: las lesiones más escalofriantes de la historia de los Mundiales

La historia de los Mundiales ha dejado momentos mágicos, pero también episodios de extrema crudeza. El fútbol de máxima intensidad a veces se cobra fracturas muy altas.

La última ha sido la protagonizada por Ismaël Koné en el partido de Canadá contra Catar de la segunda jornada del torneo.

El canadiense se tuvo que retirar en camilla en la segunda parte por culpa de una lesión en su pierna izquierda. La acción de primeras no parecía ser de tanta gravedad pero una vez se vio el estado de la pierna del jugador, saltaron todas las alarmas.

la reacción de Koné? Por favor pic.twitter.com/zsnkGcrf54 — CaptainAlerta (@AlertaCaptain) June 19, 2026

Se trataba de una rotura en la tibia que dejó una dura escena en la que todos los jugadores, tanto compañeros como rivales, se echaron las manos a la cabeza.

Por desgracia, la de Koné no es la única. En toda la historia del torneo se han visto multitud de lesiones que han dado la vuelta al mundo por culpa de la gravedad que han tenido.

Más allá de los goles, el césped ha sido escenario de comas temporales tras impactos brutales, escalofriantes fracturas óseas y conmociones severas que borraron la memoria de los protagonistas en plena final.

Y es que estas tragedias físicas demuestran que los futbolistas a veces arriesgan absolutamente todo para conseguir levantar la Copa del Mundo.

Patrick Battison

El defensa francés sufrió una de las agresiones más brutales en el Mundial de España 1982 tras un violento choque con el portero alemán Harald Schumacher.

El futbolista encaraba solo la portería cuando el guardameta salió a cortarlo. Saltó con todo el cuerpo, impactando directamente contra el rostro del jugador galo.

Patrick Battison en el suelo después de recibir el golpe. Redes Sociales

Battison cayó desplomado e inconsciente sobre el césped, entrando en un coma temporal. El coche además, le provocó la pérdida de tres dientes, la fractura de tres costillas y graves daños en sus vértebras cervicales.

Tab Ramos

En el Mundial de Estados Unidos de 1994, el anfitrión y Brasil jugaban los cuartos de final. El mediocentro norteamericano Tab Ramos protagonizó uno de los momentos más dramáticos del torneo.

Durante una disputa por el balón cerca de la línea de banda, el defensor brasileño, Leonardo, le propinó un codazo desmedido directamente en la cabeza.

Tab Ramos después de recibir el codazo en el Mundial. Redes Sociales

El violento impacto le causó a Ramos una fractura de cráneo, obligándolo a permanecer internado en el hospital durante varias semanas.

Neymar Jr

Posiblemente uno de los casos más mediáticos debido a la gran fama del jugador brasileño. El hecho ocurrió en su propio país durante el Mundial de 2014, cuando se estaban jugando los cuartos de final del torneo.

El partido contra Colombia estaba llegando a su fin cuando el defensor, Juan Camilo Zúñiga, saltó a disputar un balón aéreo, impactando con la rodilla en la zona lumbar de Neymar.

Neymar quejándose después de recibir el golpe en su lumbar.

El golpe le provocó al brasileño la fractura de la tercera vértebra lumbar y estuvo a escasos centímetros de provocar que no pudiera volver a andar.

Yasser Al-Shahrani

En la histórica victoria de Arabia Saudita sobre Argentina del Mundial de Catar 2022, el defensor Yasser Al-Shahrani sufrió un terrible accidente en el tiempo de descuento.

Su propio portero, Mohammed Al-Owais, salió a despejar un balón aéreo con las rodillas por delante, golpeando brutalmente el rostro de su compañero.

🇦🇷1️⃣⚽️2️⃣🇸🇦 | "El defensor de Arabia Saudita Yasser Al Shahrani, quedó inconsciente después que su portero le propinara un rodillazo en la cabeza en el tiempo agregado, sufrió fractura de mandíbula, huesos faciales rotos y hemorragia interna" pic.twitter.com/mPWW8JL4cu — Brita Feliz Ogando (@britard89) November 23, 2022

El impacto a cámara lenta conmocionó al mundo, Al-Shahrani terminó con una fractura de mandíbula, múltiples huesos faciales rotos y una hemorragia interna que requirió una evacuación médica urgente y cirugía en Alemania.

Christoph Kramer

El mediocampista alemán Christoph Kramer vivió una pesadilla en la final del mundo contra Argentina de 2014 tras ser incluido a última hora en el once inicial.

A los 17 minutos de juego, sufrió un violento impacto en la cabeza contra el hombro del defensor Ezequiel Garay. El choque le causó una conmoción cerebral severa, Kramer siguió jugando desorientado e incluso le preguntó al árbitro si estaba en la final.

Christoph Kramer saliendo de la final del Mundial.

Tras ser sustituido, confesó no recordar nada del primer tiempo debido a la amnesia. Y aún así, consiguió levantar la Copa del Mundo.

Ogenyi Onazi

Durante el intenso partido de octavos de final entre Nigeria y Francia, el joven mediocampista africano Ogenyi Onazi sufrió una escalofriante entrada en el segundo tiempo.

El centrocampista francés Blaise Matuidi disputó un balón dividiendo el juego y le propinó un durísimo planchazo directo al tobillo y la pierna izquierda.

Onazi en el momento que Matuidi le da una patada.

El fuerte impacto le causó a Onazi una doble fractura de tibia y peroné, obligándolo a abandonar el campo en camilla de inmediato. La gravedad de la lesión puso fin a su participación mundialista y lo dejó fuera de los terrenos de juego por varios meses.