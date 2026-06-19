Un aficionado alemán denuncia que cambiaron su cara por la de Hitler gracias a la IA en la goleada ante Curazao

Imagen real y la generada por la IA. Redes Sociales

Lo que comenzó como una simple imagen captada en las gradas del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un problema para un aficionado alemán.

Durante el encuentro entre Alemania y Curazao, una fotografía manipulada mediante inteligencia artificial se hizo viral en las redes sociales al mostrar a un supuesto espectador con un enorme parecido a Adolf Hitler.

La fotografía comenzó a circular pocas horas después de la contundente victoria alemana por 7-1. En la instantánea aparecía un hombre con la camiseta de Alemania, el característico peinado y el bigote asociado al dictador nazi.

La imagen generó miles de comentarios y reacciones en distintas plataformas, donde muchos usuarios la compartieron como si fuera una escena real del partido.

Sin embargo, las verificaciones posteriores demostraron que el supuesto aficionado nunca existió. El montaje había sido creado mediante inteligencia artificial a partir de una imagen real captada durante la retransmisión televisiva del encuentro disputado en Houston.

Los jugadores de Alemania celebran uno de sus goles ante Curazao. REUTERS

En la grabación original aparece otra persona completamente diferente en el lugar donde posteriormente fue insertada la figura similar a Hitler.

El afectado decidió denunciar públicamente la manipulación después de comprobar la enorme difusión que había alcanzado la fotografía.

Su principal preocupación era que muchas personas estaban dando por auténtica una imagen alterada que asociaba su presencia en el estadio con uno de los personajes más controvertidos de la historia.

La viralización del contenido provocó que la fotografía se compartiera en numerosos países y en distintos idiomas.

Diversas herramientas especializadas en detección de contenido generado por inteligencia artificial concluyeron que la imagen había sido modificada digitalmente.

Los análisis identificaron indicios claros de manipulación y confirmaron que el rostro atribuido al supuesto aficionado había sido creado artificialmente sobre una captura real del público presente en el estadio.

El caso se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de desinformación relacionados con el Mundial 2026.

Durante las últimas semanas han aparecido numerosas imágenes falsas creadas con IA que sitúan a celebridades, personajes históricos o figuras públicas entre los aficionados presentes en los estadios.

Musiala celebrando su gol en el Alemania - Curazao. Reuters

La polémica vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar fotografías reales.

En cuestión de horas, una imagen manipulada fue capaz de alcanzar millones de visualizaciones y generar un debate internacional antes de que pudiera demostrarse su falsedad.