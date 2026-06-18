Víctor Muñoz jugará en el Liverpool tras pasar reconocimiento médico en la concentración de España

Víctor Muñoz, en la concentración con la Selección en el Mundial. Reuters

Víctor Muñoz jugará en el Liverpool. El extremo catalán aprovechar el día libre de la Selección para pasar reconocimiento médico con el conjunto de Anfield, paso previo a la firma de su nuevo contrato.

Concentrado con España en plena disputa del Mundial, Víctor Muñoz cambiará Osasuna por la Premier League después de que el club inglés haya decidido acudir a la vía más rápida y contundente: el pago íntegro de su cláusula de rescisión, fijada en 40 millones de euros.

La operación, adelantada por el especialista en mercado Fabrizio Romano, se articula sobre un reparto económico tan relevante como el propio fichaje. Los 40 millones se distribuirán entre Real Madrid y Osasuna, que compartían los derechos del futbolista tras el traspaso cerrado el pasado verano, cuando el atacante dejó Valdebebas rumbo a El Sadar con una cláusula de rescisión elevada y una opción de recompra a favor del club blanco.

El Liverpool ya ha comunicado a la entidad navarra que hará efectiva la cláusula, lo que libera automáticamente al jugador y evita una negociación clásica por el precio del traspaso.

20 millones para el Real Madrid

Más allá de la cifra global, el movimiento desprende dudas respecto a la figura del Real Madrid. Las versiones difieren entre las que aseguran que el club blanco seguirá teniendo cierto control de su futuro y las que dicen que no.

Según AS, como parte del acuerdo, la entidad madridista se reserva un derecho de recompra al final de la primera temporada de Víctor Muñoz en Anfield, lo que mantiene abierta la puerta a un posible regreso si su adaptación a Inglaterra confirma las expectativas. Fabrizio Romano, en cambio, descarta cualquier cláusula y asegura que el jugador es 100% del Liverpool.

Víctor Muñoz, en un entrenamiento de la Selección EFE

En términos contables, el Real Madrid se garantiza un ingreso aproximado de 25 millones de euros por su canterano, entre lo que ya cobró por su venta a Osasuna y la parte que le corresponde ahora del pago liberatorio del Liverpool.

El club blanco capitaliza así la apuesta que hizo por el extremo desde su llegada a La Fábrica, culminada con su debut con el primer equipo a las órdenes de Carlo Ancelotti antes de buscar minutos en Pamplona.

Osasuna, por su parte, obtiene una plusvalía notable apenas un año después de haber apostado por él, en línea con la política de revalorización de jóvenes talentos que ha caracterizado los últimos mercados en El Sadar.

El fichaje supone además un golpe de efecto del Liverpool en un mercado en el que el Newcastle parecía tener ventaja durante semanas.

El club de St James' Park había avanzado en un acuerdo en torno a 35 millones más variables, pero la entrada de los de Anfield, dispuestos a cubrir la cláusula completa, ha cambiado el desenlace.

Para el internacional español, el movimiento representa un salto a un proyecto con aspiraciones inmediatas en Premier y Champions, en un contexto ideal para explotar su desequilibrio, su zancada desde banda y su crecimiento reciente como finalizador.

Tras el reconocimiento médico en la concentración de España, solo falta la oficialidad para que el traspaso quede rubricado y Víctor Muñoz se vista de red a partir de la próxima temporada.