Harry Kane come en la misma mesa que las estrellas del Mundial: doblete en la locura de partido frente a Croacia

Inglaterra

Croacia

Bien pudo haber sido este partido el de la apertura del Mundial. Partidazo el que ofrecieron Inglaterra y Croacia en Dallas. Cuatro goles en 45 minutos, seis en 90, se dice pronto. Los de Tuchel, o mejor dicho, Harry Kane va muy en serio [Narración y estadísticas del partido: Inglaterra 4-2 Croacia].

El killer se presentó en Dallas (Texas) con un doblete a las primeras de cambio. En una primera jornada en la que han destacado Mbappé, Vinicius y Messi, él no iba a ser menos.

Le ganó la partida a Modric en el duelo de estrellas que se citaban sobre el terreno de juego del AT&T Stadium y le dio la primera victoria a Inglaterra en un partido del que previsiblemente iba a salir el primero del grupo.

Eso sí, a pesar de las inspiración de 'Hurrikane', Inglaterra sufrió mucho para llevarse la victoria. Se puso por delante en el marcador en tres ocasiones y en dos Croacia le consiguió empatar el encuentro.

Un golpe duro para una selección que no había encajado ningún gol en los seis partidos de clasificación a la cita mundialista. La solidez que habían mostrado 'The Theree Lions' se esfumó en poco más de media hora, aunque para su fortuna, Kane ya estaba 'on fire'.

El apetito de 'Hurrikane'

El primer gol del inglés en el Mundial fue atípico. En primer lugar porque Modric se durmió en el interior del área y provocó un penalti sobre Madueke que acabaría parando Livakovic. Sin embargo, el portero croata -por muy poco- no tenía un pie sobre la línea. La pena máxima debía repetirse.

Falló el primero, no así el segundo. Demostrando personalidad, Kane ejecutó el lanzamiento por el mismo sitio desde el que apenas unos minutos el rival le había adivinado las intenciones. El inglés le ganó la batalla psicológica al croata.

El segundo jugador en marcar con Inglaterra en tres torneos diferentes de la Copa Mundial de la FIFA (2018, 2022, 2026), junto con David Beckham en 1998, 2002 y 2006.

A la primera ✖️

A la segunda ✔️



Kane adelanta a Inglaterra de penalti repetido. La falta la cometió Modric



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Sin ánimo de especular, los de Zlatko Dalic se fueron a por el empate a pesar del dominio inglés y de los problemas para elaborar las jugadas de ataque. Conforme pasaron los minutos ganaron confianza mediante la posesión del balón mientras los de Tuchel cerraban líneas cerca de su área.

En ese dominio croata, Bellingham pidió un penalti mientras que el centro de Reece James con dirección a Kane fue despejado por la zaga. Hasta que en el 36, Martin Baturina armó un latigazo que acabó en la escuadra. Un auténtico golazo que nada pudo hacer Pickford para evitarlo.

Cuando parecía que los nervios empezaban a apoderarse de los jugadores ingleses, otra vez salió Harry Kane al rescate. Declan Rice puso el córner al corazón del área y el delantero del Bayern entró con todo para rematar picado.

Se había colocado en la frontal como si no fuera con él la película, pero entró imparable. No se le puede dejar solo al inglés y la defensa de Croacia a balón parado hacía aguas. ¿El resultado? Doblete del killer inglés antes del descanso.

Una primera parte loca que Croacia se empeñó en pelear. Cuando todo hacía indicar que Inglaterra se iría con una ligera ventaja al descanso, Pater Musa volvía a poner las tablas en el marcador.

Perisic rompió para ceder atrás de cabeza a su compañero, que la colocó con mucha clase. El croata salvó los muebles de manera inesperada, pero aún quedaba por delante toda una segunda parte.

OTRO GOLAZO para devolver el empate al marcador



Croacia marca el 2-2 justo antes del descanso



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Tal y como terminó la primera mitad comenzó la segunda. A los dos minutos de ponerse el balón en juego, Jude Bellingham ganaba la espalda a su marca por la derecha y tras una gran conducción, con un remate cruzado superó a Livakovic.

Se vino arriba Inglaterra con el firme objetivo de cerrar el partido, pero 'The Three Lions' se encontraron una y otra vez con el portero croata. Tras un error clamoroso de O'Reilly después rematar desviado un balón teniendo todo a su favor, el asedio no había hecho más que comenzar.

Acoso y derribo

La primera ocasión en la que Livakovic evitó el cuarto fue al remate con el interior de Rice. Sin muchas dificultades. Sin embargo, justo antes de llegar a la hora de partido, los de Tuchel protagonizaron tres remates sobre la portería de Livakovic de manera consecutiva.

El croata sacó una gran mano a O'Reilly y se levantó a tiempo para frenar a Gordon. La defensa le salvó a la tercera del remate de Konsa. No frenó el equipo de Tuchel y Kane tuvo en dos remates el 4-2, pero de nuevo emergió la figura del portero balcánico.

Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco...



SEIS PARADAS, SEIS



Exhibición de Livakovic en minuto y medio para salvar a Croacia



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Aguantó el chaparrón como pudo la selección croata rezando porque Livakovic no bajara su nivel. Los de Dalic sufrían, pero inexplicablemente seguían vivos en el partido.

Terminó reculando Inglaterra después de que Croacia diera un paso al frente y Mateo Kovacic sembró el miedo en el cuerpo tras armar un disparo que acabaría despejando Pickford sin muchas dificultades.

Inglaterra sentención por medio de Marcus Rashford, 12 minutos después de entrar en el campo, y aseguró más que tres puntos. Comprobó que su propuesta es válida y que tiene argumentos para pensar en llegar lejos.

Ficha técnica del partido:

4 - Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones (Marc Guehi, m.87), Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers, m.73); Noni Madueke (Bukayo Saka, m.m.73), Jude Bellingham (Djed Spence, m.79), Anthony Gordon (Marcus Rashford, m.73); Harry Kane.

2 - Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic, m.66), Josko Gvardiol; Luka Modric (Mateo Kovacic, m.58), Petar Sucic, Mario Pasalic (Andrj Kramaric, m.78), Martin Baturina (Nikola Vlasic, m.78), Ivan Perisic; Petar Musa (Igor Matanovic, m.66).

Goles: 1-0: m.12: Kane, de penalti. 1-1: m.36: Baturina. 2-1: m.42: Kane. 2-2: m.45+5: Musa. 3-2: m.47: Bellingham; 4-2, m.85: Rashford.

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo L disputado en el estadio AT&T de Arlington ante unos 68.000 espectadores.