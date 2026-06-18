La familia de Messi pide "prudencia y humanidad" ante el estado de salud de Jorge, el padre de Leo

A través de un comunicado aclararon que Jorge Messi atraviesa un momento delicado de salud, algo que ya había deslizado el propio jugador tras el partido de Argentina ante Argelia.

"Ahora estamos en un momento difícil", comentó Leo Messi tras la victoria de Argentina ante Argelia en la que él anotó los tres goles. El astro argentino deslizó que algo no iba bien en su familia y enseguida se dispararon los rumores.

Por eso, la familia Messi ha querido salir al paso a través de un comunicado oficial en el que ha confirmado un delicado estado de salud de Jorge Messi, el padre de Leo, con el objetivo de poner fin a las especulaciones.

El escrito afirmaba que Jorge Messi "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

Sin embargo, la familia lamentó las especulaciones que han surgido en las últimas horas desde que Leo deslizara este problema tras el partido ante Argelia. Así, los Messi expresaron su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos".

Por otra parte, los familiares animaron al público a no creerse las informaciones que surjan mientras no sean oficiales, y pidieron además "responsabilidad, prudencia y humanidad".

Leo Messi ha sido el gran protagonista de la primera jornada del Mundial. Con sus tres goles ante Argelia igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales y lideró la contundente victoria de Argentina.

Comunicado de la familia Messi

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.