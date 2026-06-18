Cucurella: "Estoy agradecido a la cantera del Barça, pero fichar por el Real Madrid era el paso que tenía que dar"

Marc Cucurella fue este jueves la voz de la selección española antes del partido contra Arabia Saudí que tendrá lugar el próximo domingo.

El lateral izquierdo ofreció su primera rueda de prensa desde que el pasado lunes el Real Madrid hiciera oficial su fichaje procedente del Chelsea. Como no podía ser de otra manera, la mayoría de las preguntas giraron en la misma dirección.

Cucurella celebró la rapidez con la que se cerró su fichaje por el conjunto blanco, aseveró que era el paso que tenía que dar en este momento y confesó que está ansioso por ganar títulos con su nuevo equipo.

🎙️ "Todos queríamos ganar, pero se está viendo que ningún encuentro de este Mundial está siendo fácil".



➡️ "Es mejor que esto nos pase en el primer partido porque tenemos más oportunidades. Tenemos ganas".



🗣️ @cucurella3, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ooAfIZyyqK — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2026

Fichaje por el Real Madrid

Fue muy rápido. Estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que los clubes lo tenían todo hablado, que si quería ir para allá, y no tuve ninguna duda. Era un paso importante en mi carrera. En un día y medio lo teníamos hecho, por mí mucho mejor, ninguna distracción y sólo centrarme en el Mundial. Ahora a disfrutar de esta gran experiencia.

Enfado en Barcelona

Hay que respetar las opiniones. Cada uno tiene la suya. Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y me han dado en la cantera del Barça, pero creía que este era mi paso más oportuno, el que tenía que dar. Cuando un equipo como el Real Madrid viene es muy difícil rechazarlo y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos dar. Estamos muy felices de la decisión.

Un salto en su carrera

Creo que es un paso más, un paso muy importante. El Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. La presión y la exigencia van a ser máximas. Cuando vas a un club de esta magnitud lo que más quiere es pelear por títulos. Son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador. Creo que en mi carrera no ha sido del todo fácil, he tenido momentos de trabajar muy duro, y poder tener el premio de ser jugador del Real Madrid es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera y ojalá poder levantar títulos.

Otras opciones

Creo que un proceso de estos es muy largo y no solo depende de ti. Hay muchos factores involucrados y lo mejor que me ha pasado es que el Real Madrid vino con mucha fuerza. Cuando salió el interés estaba ya todo cerrado porque no era fácil estar dentro del Mundial y no tener el foco al 100%. Eso no se lo merecían ni mis compañeros ni mi equipo, y dejarlo cerrado antes de que empezara fue muy importante.

Habla con Mourinho

Hablamos, me llamó y estoy muy contento. Me dio mucha confianza y estoy con ganas de estar con él, de empezar a trabajar con él con todo lo que significa. Todo va a llegar y ojalá sea lo más tarde posible porque significará que aquí llegaremos hasta el final.

Marc Cucurella, en rueda de prensa con la Selección. EFE

El pinchazo del debut

Se está viendo que es normal, todo el mundo quiere debutar en un Mundial. Todos queríamos ganar y es lo que parecía, pero ningún partido está siendo fácil. Lo más importante es que quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar. Creo que está bien que nos pase en el partido porque si te pasa en otra ronda te vas para casa.

Cómo le convence Mourinho

Nuestra charla fue bastante rápida. No me quería entretener mucho porque sabe que tengo que estar centrado aquí. En el partido que jugamos contra ellos se acordaba de acciones que tuvimos, le gustó mucho lo que aportaba al equipo y también lo que aportaba en el vestuario. Que se acuerde de detalles de esos habla de que le gusté o le impacté, y eso me dio confianza también para saber que era el paso que tenía que tomar.

Favoritas al título

No estoy viendo mucho fútbol, pero está claro que Francia tiene mucho nivel, ha llegado a las últimas finales y parece que ha empezado muy enchufada. Pero estamos en el primer partido y es difícil verlo. Tendrá que ver la adaptación, cómo se sobrepongan los equipos a las adversidades. Nosotros no hemos empezado como queríamos pero el domingo tenemos un partido muy importante, ojalá podamos lograr la victoria y seguir creciendo.