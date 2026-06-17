Salud o "tres minutos que lo paralizan todo" por el negocio: las polémicas pausas de hidratación en el Mundial

Una marca publicitaria se exhibe en los videomarcadores durante una pausa de hidratación. REUTERS

El Mundial es la gallina de los huevos de oro para el fútbol. También, por supuesto, para la FIFA. Por eso exploró la idea de exprimir el producto y celebrarlo cada dos años, y por eso ahora ha impuesto las polémicas pausas de hidratación.

Tres minutos de parón obligatorios en la primera parte y otros tres más en la segunda. Llueva, nieve, haga calor o una temperatura moderada y perfecta para la práctica del fútbol. En torno al minuto 22, el árbitro tiene la premisa de detener el partido pase lo que pase.

Ahora bien, la pregunta surgió desde el primer momento y la respuesta enseguida ha quedado muy clara. ¿Son interrupciones para velar por la integridad física de los jugadores o realmente son pausas para generar más dinero a través de la publicidad bajo la careta de la defensa de la salud?

Didier Deschamps, rodeado de los jugadores de Francia durante la pausa. REUTERS

No hay duda de que la segunda opción se lleva la palma. Las cifras son multimillonarias. La mayoría de las televisiones se han plegado a esta oportunidad para rentabilizar el producto, aunque hay excepciones y alguna todavía aboga por lo natural.

Mientras tanto, jugadores, seleccionadores y gente relacionada con el fútbol sigue alzando la voz en contra de esta práctica. La duda es si habrá llegado para quedarse como las cinco sustituciones o será algo puntual.

Obligatorias y polémicas

Una especie de mantra se está extendiendo desde el primer día del Mundial. Los partidos de fútbol ya no tienen dos partes diferenciadas, ahora cuentan con cuatro tiempos.

La 'hydration break' que aparece en el ecuador de cada mitad ha cambiado las normas del juego. Esta pausa debe durar tres minutos, un tiempo mayor de lo habitual y que ofrece un espacio publicitario perfecto para las televisiones en pleno encuentro.

La polémica sobre hasta dónde se está prostituyendo el fútbol viene desde el primer día. En pleno partido inaugural entre México y Ecuador, la reanudación se retrasó más de lo habitual en una de estas pausas.

Los jugadores estaban preparados en el campo, y el árbitro estaba también listo para que todo volviera a la acción, pero desde la banda se vio cómo personal de la FIFA dilataba todo. ¿El motivo? Alguna televisión todavía estaba en plena pausa publicitaria y había que alargar aquello un poco más.

En FOX Sports sucedió que incluso los anuncios siguieron una vez que el partido había vuelto, así que los espectadores se perdieron unos cuantos segundos de juego.

Aquella escena no casaba mucho con la imagen habitual del fútbol. No obstante, se ha repetido en numerosas ocasiones en lo que va de Mundial. Futbolistas ocupando sus puestos, esperando al OK del árbitro para poder volver a desempeñar su trabajo y pidiendo explicaciones.

So here we have an official at the World Cup in the US literally holding up the complete match with his arm in the air, not for injuries, not for football reasons,but because the TV network hasn’t finished selling their ads.

At this point, it’s not a match anymore, it’s a… pic.twitter.com/jCtrzKkeTj — Richard (@ricwe123) June 15, 2026

Ellos ya se habían hidratado, ya habían repuesto líquidos. Ahora ya todo el mundo sabe que los anuncios mandan.

En uno de los últimos ejemplos, durante el Francia - Senegal pasaron 3 minutos y 25 segundos desde que el árbitro detuvo el juego hasta que dio luz verde a la reanudación. Un tiempo de espera eterno para algunos.

Lo más flagrante de todo esto es que las pausas de hidratación, que se introdujeron para combatir las condiciones extremas, se han dado en partidos con ambientes benignos e incluso en estadios cerrados, donde las inclemencias meteorológicas no llegan.

El negocio manda

Estas nuevas ventanas que se ha sacado la FIFA de la manga son un escaparate perfecto para las marcas comerciales y también para que las televisiones hagan negocio a costa de ellas.

La oportunidad es brutal. Tres minutos para introducir anuncios en pleno partido, cuando la atención es máxima, y sin tener que esperar al descanso. Por eso las cifras que se manejan para este Mundial son mareantes.

Se ha estimado que cada cadena de televisión podrá introducir unos 800 anuncios a lo largo de los 104 partidos del Mundial. Esto generaría unos ingresos estimados de 50 y 100 millones de dólares adicionales que servirían para justificar la inversión por la Copa del Mundo.

En Francia, por ejemplo, se habla de que 20 segundos de anuncio durante una de estas dos pausas de hidratación costaría más de 400.000 euros en pleno partido de la selección gala. Y en cada pausa podrían entrar hasta 6 cortes diferentes, lo que tasaría la interrupción para la hidratación en 2,4 millones de euros.

Para la FIFA, por supuesto, también hay negocio. Estas 'hydration breaks' se han sumado al pool de derechos comerciales del Mundial, algo que ha incrementado el valor del producto televisivo.

En los estadios, también estas interrupciones vienen patrocinadas en los videomarcadores bajo el paraguas de bebidas isotónicas.

El caso de España y TV sin publicidad

En España los partidos de este Mundial se pueden ver a través de TVE o de DAZN. Es esta última cadena privada, no obstante, la que tiene los derechos del Mundial al completo y la que terminará emitiendo los 104 partidos de esta Copa del Mundo.

En el caso de DAZN, en cada partido se puede ver cómo no ocupa los tres minutos de la pausa de hidratación para emitir anuncios hasta la reanudación del juego.

De hecho, es tan sólo el primer minuto de estos tres de interrupción en el que se pueden ver una serie de espacios comerciales. Los otros dos minutos los telespectadores pueden seguir viendo a los jugadores y escuchar a los comentaristas.

Eso sí, no todas las televisiones que ofrecen el Mundial a lo largo y ancho del planeta se han sumado a esta oportunidad para hacer caja a costa de que sus espectadores vean anuncios en pleno partido.

Es el caso de la BBC en el Reino Unido o de Telemundo en Estados Unidos. Estas dos cadenas de televisión se han negado a emitir piezas comerciales durante estas ventanas de tres minutos y mantienen la señal del estadio, con los jugadores como protagonistas.

"Preferimos la forma antigua. Deberíamos poder ver lo que hacen los jugadores. Mostramos a los aficionados, a la gente disfrutando, no la dirección corporativa del fútbol", comentaron desde Telemundo.

Muchas voces contrarias

Son varias las voces autorizadas dentro del fútbol que se han mostrado contrarias a estas pausas obligatorias. Para muchos, de hecho, desvirtúan el deporte rey tal y como debe entenderse, y consideran que estas interrupciones han pasado a ser definitivas.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, fue tajante hace unos días: "No me gusta. Solo me gusta cuando las condiciones son realmente extremas, pero cuando las condiciones son buenas, es innecesario".

Y valoró también hasta qué punto pueden afectar estratégicamente en el desarrollo de los partidos: "Obviamente los entrenadores rivales van a intentar aprovecharse para arreglar cosas o animar a los suyos, algo que no puede hacer en la banda cuando el partido está en marcha".

Cucurella se hidratada durante una de las pausas. REUTERS

En lo que va de Mundial, se han visto numerosos ejemplos de partidos que han cambiado drásticamente justo después de la pausa de hidratación. Eso aviva el debate de hasta dónde se está desvirtuando este deporte.

Van Dijk, central de Países Bajos, fue en la misma línea: "Cada vez que van a los anuncios no me gusta. Creo que para el espectador neutral en televisión tampoco es bueno. Si hace mucho calor, obviamente está bien hacerlas, pero creo que hay que evaluarlo partido a partido".

En marzo, antes del Mundial, Didier Deschamps también cargó contra esta medida de la FIFA: "Es bueno para ustedes como cadena de televisión tener una pausa publicitaria, pero esos tres minutos cambian el fútbol por completo. Da igual qué equipo sea. Si un equipo está teniendo un buen momento, tres minutos lo paralizan todo".

Panorámica del estadio de Dallas durante la pausa de hidratación. REUTERS

Exjugadores o analistas de diferentes medios de comunicación importantes también se han lanzado abiertamente a criticar estas supuestas pausas de hidratación.

El fútbol ha entrado en una nueva dimensión con este Mundial, y ahora está por ver si esta revolución televisada llega para quedarse y seguir exprimiendo el negocio, o se ciñe tan sólo a la Copa del Mundo.