Portugal vs RD Congo, Mundial 2026 hoy | La selección de Portugal no pasa del empate ante los congoleños (1-1)
Portugal y la República Democrática del Congo empatan 1-1, un resultado histórico para los africanos, que consiguen su primer punto en la historia de los Mundiales.
El sexto (y último) Mundial de Messi y Cristiano: el capítulo final del duelo legendario que aún busca a los herederos
La selección de Roberto Martínez parte como favorita para arrancar con una victoria, liderada por una generación repleta de talento, mientras que la RD Congo afronta su estreno con la ilusión de dar la sorpresa y comenzar el torneo sumando ante uno de los aspirantes a avanzar de ronda.
🔴 ¿Dónde ver el Portugal - RD Congo?
El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.
🔴 Alineaciones confirmadas
Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
República Democrática del Congo: Mpasi, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe, Wan-Bissaka, Bakambu, Wissa.
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Portugal y Cristiano se atascan en el debut y Congo sorprende
Otra favorita que se la pega en su debut. Si España dio el 'cante' ante Cabo Verde, Portugal recogió el testigo y se atascó terriblemente ante un Congo que hizo historia y que pudo llevarse algo más que un empate.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 90+5 | Final del partido
El árbitro señala el final del encuentro. Portugal y la República Democrática del Congo empatan 1-1, un resultado histórico para los africanos, que consiguen su primer punto en la historia de los Mundiales tras un partido muy serio y de enorme resistencia.
Portugal domina tramos largos, pero no consigue cerrar el partido pese a las ocasiones en el tramo final. Decepción en el conjunto portugués, que esperaba sumar los tres puntos en su debut.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 90+4 | Córner para Portugal
Nelson Semedo se incorpora al ataque con velocidad, pero un defensor congoleño reacciona a tiempo y consigue frenar la acción. El balón sale fuera y será córner para Portugal, última gran oportunidad en este tramo final.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 90+2 | Amarilla
Tomas Araújo (Portugal) recibe tarjeta amarilla por su acción anterior en esta recta final del partido.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 90 | Tiempo añadido
El cuarto árbitro señala que se añadirán 5 minutos de prolongación. El partido entra en su recta final con todo por decidir.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 90+1 | Ocasión clara de Bruno Fernandes
Bruno Fernandes se desmarca en una posición muy peligrosa tras un centro al borde del área. Remata, pero el balón se va desviado por muy poco del poste derecho. ¡Gran oportunidad para Portugal en el descuento!
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Portugal vs RD Congo - Minuto 88 | Amarilla a Semedo
Nelson Semedo es amonestado con tarjeta amarilla por su acción anterior, tras una jugada en la que había intervenido en defensa y el árbitro considera falta. El partido entra en su tramo final con máxima tensión.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 88 | Peligro de Cancelo
João Cancelo envía un pase al área, pero Lionel Mpasi-Nzau está atento y sale para interceptar la jugada, evitando que Portugal pueda generar una ocasión clara en el tramo final.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 88 | Error de Leão
Rafael Leão supera a su marcador con potencia y velocidad, pero acaba perdiendo el control del balón en el último instante y la jugada se diluye sin peligro para la RD Congo.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 86 | Doble cambio en la RD Congo
En la misma fase de partido, la RD Congo agota cambios para refrescar el equipo: Simon Banza entra por Cedric Bakambu y poco después Gédéon Kalulu sustituye a Aaron Wan-Bissaka. Dos movimientos para intentar mantener energía en el tramo final.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 84 | Cambio en Portugal
Roberto Martínez mueve el banquillo: se retira Vitinha y entra Gonçalo Ramos en el tramo final del encuentro. Portugal busca más presencia ofensiva en este final de partido.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 83 | Falta en ataque
Francisco Conceição es señalado por falta en ataque tras una acción ofensiva. El jugador protesta la decisión, pero el árbitro Abdulrahman Al Jassim mantiene su criterio y no hay marcha atrás.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 80 | Fuera de juego de Conceição
El banderín se levanta y Francisco Conceição queda anulado por fuera de juego en una acción ofensiva de Portugal. Continúa la igualdad en el tramo final del partido.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 80 | Intervención de Diogo Costa
Noah Sadiki pone un centro peligroso al área, pero Diogo Costa sale con seguridad y atrapa el balón, apagando la amenaza de la RD Congo.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 77 | Intento de Bakambu
Pase de Noah Sadiki al espacio para Cedric Bakambu, que prueba desde lejos, pero su disparo se marcha desviado del palo izquierdo. Gran intento de la RD Congo.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 76 | Pase interceptado
Yoane Wissa intenta un pase en largo buscando sorprender, pero la defensa portuguesa está atenta e intercepta la acción.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 76 | Intercepta la defensa
Yoane Wissa intenta lanzar un pase en largo para crear peligro, pero la defensa portuguesa está atenta y consigue interceptarlo.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 75 | Doble cambio en la RD Congo
El seleccionador congoleño mueve el banquillo: Arthur Masuaku deja su sitio a Joris Kayembe y Edo Kayembe es sustituido por Charles Pickel. Dos cambios para dar aire al equipo en este tramo del partido.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 74 | Asistencia
La asistencia a este partido es de 68.777 espectadores.
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Portugal vs RD Congo - Minuto 73 | Ocasión de Cristiano
Cristiano Ronaldo remata, pero el balón se marcha desviado. Ocasión clara para Portugal, y habrá saque de puerta para la RD Congo.