Portugal vs RD Congo, Mundial 2026 hoy | La selección de Portugal no pasa del empate ante los congoleños (1-1)

La selección de Roberto Martínez parte como favorita para arrancar con una victoria, liderada por una generación repleta de talento, mientras que la RD Congo afronta su estreno con la ilusión de dar la sorpresa y comenzar el torneo sumando ante uno de los aspirantes a avanzar de ronda.

🔴 ¿Dónde ver el Portugal - RD Congo?

El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.

🔴 Alineaciones confirmadas

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

República Democrática del Congo: Mpasi, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe, Wan-Bissaka, Bakambu, Wissa.