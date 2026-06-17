Portugal y Cristiano se atascan en el debut y Congo sorprende con su primer punto en la historia de los Mundiales

La selección africana supo reponerse al tanto inicial de Joao Neves y maniató al conjunto de Roberto Martínez, que decepciona en el primer partido.

Portugal

Congo DR

Otra favorita que se la pega en su debut. Si España dio el 'cante' ante Cabo Verde, Portugal recogió el testigo y se atascó terriblemente ante un Congo que hizo historia y que pudo llevarse algo más que un empate. [Así vivimos el empate entre Portugal y Congo en la primera jornada del Mundial]

El equipo de Roberto Martínez comenzó como una apisonadora y terminó con el rumbo incierto de un coche de choque. Se fue diluyendo con el paso de los minutos y terminó desquiciado ante el sorprendente orden y el colmillo de Congo.

Portugal terminó impotente. Frustrada porque no encontró la manera de meterle mano a una de estas selecciones de 'relleno' en este Mundial. Tiene tiempo para enmendar su error, pero es otra favorita que infunde dudas en los primeros compases.

Cristiano Ronaldo se lamenta de una ocasión fallada. REUTERS

De más a menos

El inicio de Portugal fue un perfecto ejemplo de cómo se debe comenzar la andadura en un Mundial de fútbol. Incisivo, insistente e intimidando a una selección netamente inferior.

Estos partidos se complican en ocasiones, y si no que se lo pregunten a España, así que los de Roberto Martínez tenían muy claro que debían espantar cualquier fantasma.

Seis minutos tardaron los lusos en abrir el marcador fruto de este arranque contundente. Neto apareció desde la banda izquierda, puso un centro precioso al corazón del área y por allí se elevó Joao Neves sobre el resto para conectar un cabezazo imparable.

Joao Neves celebra el gol ante el Congo. REUTERS

Era una apisonadora Portugal en estos primeros compases. Congo no encontraba la manera de asomar la cabeza para coger aire y los lusos olían la sangre. Pensaban en el segundo y, por qué no, en la goleada.

Sin embargo, fue más una sensación que una realidad. Más un cerco al área que un bombardeo de disparos.

De hecho, el suflé se fue desinflando poco a poco hasta quedarse en nada. Wissa avisó con un disparo inocente desde la frontal, y después Bakambu dejó claro que había partido, que aquello ni mucho menos iba a ser un monólogo.

Roberto Martínez dialoga con Vitinha. REUTERS

La pausa de hidratación pareció reavivar a Portugal merced al centro de Neto que no pudo rematar Cristiano, pero tan sólo fue un espejismo.

Kayembe volvió a estirar a Congo con un disparo lejano, y los africanos terminaron mejor esta primera mitad. Fueron de menos a más, aprovechando unas dudas que cada vez comían más terreno en Portugal.

Los jugadores de Congo celebran el gol de Wissa. REUTERS

El tiempo añadido iba a ser definitivo. Primero Moutoussamy rascó un saque de esquina con otro disparo lejano, y con el tiempo ya cumplido Congo iba a gozar de un saque de esquina precioso.

Lo sacó en corto, Masuaku puso el centro al punto de penalti y allí, libre de marca, emergió el menudo Wissa para cabecear a gol antes del descanso. El primer gol del país africano en los Mundiales. Otro que hacía historia. Estupor en Portugal, que empezó a las mil maravillas y terminó de manera indigna.

Portugal sigue atascada

Roberto Martínez movió el equipo tras el descanso. Dejó en el banquillo al ya madridista Bernardo Silva y entró en su lugar Conceicao. No quería esperar el técnico español para ver la reacción de su equipo. No se podía permitir el lujo de fallar.

Conceicao agitó el avispero. Fue el jugador que ofreció algo diferente, el que cambió el ritmo, el que se atrevió a encarar y el único que parecía ansiar de verdad la victoria en el primer partido.

Congo siguió con su plan en la segunda mitad. Bakambu le pegó desde dentro del área y Costa atajó, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego.

Bakambu, de Congo, se lamenta de una ocasión fallada. REUTERS

Por ese mismo motivo le iban a anular un gol a Joao Cancelo. Bruno Fernandes puso el centro al área, Conceicao la dejó con el pecho y por allí estaba Cancelo para definir de manera increíble con una chilena. Golazo inútil, porque la posición era claramente antirreglamentaria.

Después del 'uy' de Portugal, el 'casi' de Congo. Bakambu, un incordio constante, entró en el área, armó la pierna derecha y reventó el poste con su disparo. Tampoco valía, él también estaba en fuera de juego.

El partido se abrió todavía más en el tramo final. A Portugal cada vez le pesaba más la necesidad de la favorita que estaba a punto de pinchar, y Congo cada vez notaba más confianza en lo que estaba haciendo. A punto de rubricar historia pura y dura en un Mundial.

Cristiano Ronaldo, cabizbajo. REUTERS

Un par de acercamientos peligrosos de Portugal todavía le hicieron creer que no iba a haber desastre, que todo se pondría en su sitio. Sin embargo, Cristiano no estuvo acertado en las pocas de las que dispuso.

Incluso Congo llegó a disfrutar de una contra clamorosa de cinco contra cinco que Bakambu definió terriblemente. Portugal terminó presa de la frustración y con la sensación de que nunca, más allá de los primeros quince minutos iniciales, llegó a someter a un rival inferior. Los lusos están alerta.

Portugal 1 - 1 Congo

Portugal: Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes (Semedo, m.71); Vitinha (Ramos, m.83), Joao Neves; Pedro Neto (Leao, m.71), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Conceiçao, m.46); Cristiano Ronaldo.

Congo: Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu, m.85), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (Joris Kayembe, m.75); Moutoussamy, Mukau (Sadiki, m.56), Edo Kayembe (Pickel, .75); Bakambu (Banza, m.85) y Wissa.

Goles: 1-0, m.6: Joao Neves; 1-1, m.45+5.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT). Mostró cartulina amarilla a Bernardo Silva (m.13), Semedo (m.88) y Araújo (m.92), de Portugal, y a Chancel Mbemba (m.32), de Congo.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo K disputado en el NRG Stadium de Houston ante cerca de 68.000 espectadores.