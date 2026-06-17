La peligrosa entrada de Messi que encendió el Argentina - Argelia y no fue sancionada: "Es roja directa clara"

La entrada de Leo Messi sobre Mandi que no fue sancionada. Captura de pantalla

La entrada de Lionel Messi sobre Aïssa Mandi en el debut de Argentina ante Argelia se ha convertido en la primera gran polémica arbitral del Mundial: un planchazo que muchos consideran de roja directa y que el árbitro, Szymon Marciniak, ni siquiera castigó con amarilla.

La jugada ha reabierto el debate sobre el listón disciplinario cuando el protagonista es una superestrella y sobre el papel del VAR en acciones que comprometen la integridad del rival.

La acción se produce en torno al minuto 30, con Argentina ya en ventaja en el marcador -Messi hizo el 1-0 en el 17'- y presionando alto la salida argelina. Mandi controla el balón en campo propio, Messi llega tarde a la presión y termina clavándole los tacos en la parte baja de la pierna, en una entrada que, a cámara lenta, muestra claramente la plancha y el riesgo de lesión.

El capitán argentino se disculpó de inmediato, pero la reacción de los jugadores de Argelia fue instantánea: reclamaron rodeando al árbitro lo que, para ellos, es una expulsión de libro.

Marciniak, sin embargo, se limita a señalar la falta, sin mostrar ninguna tarjeta y sin que el juego se detenga para una revisión en monitor.

Ahí entra en juego la lectura reglamentaria. Según las Reglas de Juego, una entrada que pone en peligro la seguridad del adversario, con tacos por delante y contacto en la pierna, suele encuadrarse como juego brusco grave, es decir, roja directa. Más aún si el rival ya tiene ganado el balón y el que entra lo hace fuera de tiempo, sin posibilidad real de jugar la pelota.

Desde esa óptica, la acción de Messi cumple casi todos los criterios: uso de tacos, impacto en una zona sensible, riesgo evidente para la integridad de Mandi y ausencia de control en el tackle.

Messi le pide disculpas a Mandi tras esta acción 🙏#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pM3nUgDEpW — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

La crítica principal no se queda sólo en la jugada aislada, sino en el desempeño global de Marciniak. Se le reprocha haber gestionado una primera parte muy por debajo del estándar exigible en una Copa del Mundo, con decisiones que afectan tanto al juego como a la percepción de justicia competitiva.

Archivo VAR, por ejemplo, califica la actuación del colegiado como claramente insuficiente, subrayando que un error de esta magnitud -no expulsar a Messi ni amonestarlo- es incompatible con aspirar a dirigir los partidos decisivos del torneo.

La polémica crece cuando se amplía el foco al conjunto de decisiones tecnológicas del encuentro. Se cuestiona el uso del fuera de juego semiautomático (SAOT) y la coordinación con la sala de video en dos acciones clave: un gol anulado a Argelia, con un frame mal elegido en la reconstrucción de la jugada, y un tanto de Messi invalidado por una representación tridimensional que no se corresponde con lo ocurrido en el campo.

Desde la crítica arbitral se sostiene que, más allá de que el fuera de juego de Argelia fuese claro, la forma de comunicar y mostrar la decisión fue deficiente, y que el gol anulado al propio Messi evidenció una mala ejecución del protocolo tecnológico.

Todo ello desemboca en una conclusión dura: el arbitraje del Argentina-Argelia, con Marciniak al frente, deja la sensación de un colegiado desbordado por el contexto y de un equipo tecnológico que, lejos de aportar seguridad, introdujo más confusión.

En ese marco, la entrada de Messi fue una acción de "roja directa clara", como calificó la acción Archivo VAR, para buena parte de la comunidad arbitral y que, al no ser sancionada, alimenta la percepción de doble rasero cuando se trata de estrellas globales.