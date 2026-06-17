Leo Messi destroza con un 'hat-trick' a Argelia y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Con 38 años anotó tres goles que le permiten alcanzar a Miroslav Klose como el mejor artillero de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Argentina

Algeria

Mereció la pena estar en pie casi hasta las cinco de la mañana. Aquellos que lo hicieron podrán formar grupos y presumir de que vieron a Leo Messi hacer historia en directo. Uno de esos momentos que quedarán para siempre grabados en la memoria del fútbol. [Así vivimos la victoria de Argentina ante Argelia en la primera jornada del Mundial]

Leo firmó un increíble 'hat-trick' para darle la victoria a Argentina y, sobre todo, para poder decir que ya es junto a Miroslav Klose el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales. 16 dianas, y el torneo del argentino no ha hecho más que empezar.

Con 38 años sigue en plena forma. Ni la edad ni su marcha a la MLS han hecho mella. Sigue estando preparado para la alta competición. Tres goles marca de la casa, de los que hemos visto cientos de veces en los últimos años, para entrar directo al Olimpo.

EL DE SIEMPRE HACIENDO LO DE SIEMPRE

LA LEYENDA BAILANDO UN ÚLTIMO TANGO



Leo Messi empata a Klose con 16 goles en la historia de los Mundiales haciendo UN HAT-TRICK. Qué locura 🤯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oYWh565NG0 — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

Messi ya ha marcado en cinco Mundiales diferentes, algo que tan sólo había logrado Cristiano hasta la fecha. Y sigue siendo el líder de una Argentina que no se cansa de ganar. Esa es la clave.

Scaloni ha dado con la tecla y el estómago de la Albiceleste no está lleno. Todo lo contrario. Un serio aviso a todo el planeta fútbol. Argentina vuelve a ir en serio.

Messi, como siempre

Con un ritmo frenético comenzó el partido. Argentina había tomado buena nota de que un debut puede atragantarse. No ya por el aviso que le había servido España hace un par de días, sino porque lo había sufrido en sus propias carnes en el último Mundial.

Por eso tardó tan sólo cinco minutos en tener su primera toma de contacto con el gol. Messi recibió un gran pase de Lautaro, controló dentro del área y reventó la red. Éxtasis total en la campeona y una grada entregada. Duró poco esta explosión porque el del Inter Miami estaba ligeramente adelantado. Fuera de juego y gol anulado.

Se veía Messi ya goleador por quinta vez en un Mundial diferente, pero no tuvo que esperar mucho para rubricar este hito histórico.

Minuto 2. Messi bajando a defender, recuperando el balón y desatando LA LOCURA en todo el estadio 🔥👏#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0JROesn0cX — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

Eso sí, acto seguido puso la réplica idéntica Argelia. Maza, que firmó un partido elegante, hizo de las suyas por el carril central, Chaibi recibió y batió al Dibu con un disparo fuerte y raso.

Las mismas sensaciones que habían invadido antes a los argentinos se apoderaron poco después de los argelinos. De la euforia a la decepción. El gol tenía que ser anulado también por fuera de juego.

No se había llegado ni al minuto 10 de juego y ya teníamos un gol anulado para cada equipo. Una buena muestra de la sintonía perfecta que estaba adquiriendo el partido. Muchos partidos anodinos en esta fase de grupos, así que encontrar uno de estos de vez en cuando hace que merezca la pena trasnochar.

Leo Messi celebra uno de sus goles ante Argelia. REUTERS

Pasado el cuarto de hora de juego, otro gol. Pero este sí que iba a valer, este iba a ser de verdad. Mareó la pelota Argentina en una posesión larga. Pases y pases hasta que encontró a Leo.

Messi recibió en el carril central, cambió el ritmo y se plantó en la frontal del área. Sin oposición, levantó la vista, armó la pierna izquierda y la enchufó. Pudo hacer más Luca Zidane, que no iba a tener su mejor noche quizás por la máscara que llevaba en el rostro.

𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐄𝐒 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 🐐



SEXTO MUNDIAL. GOL 14 EN LOS MUNDIALES. 200 PARTIDOS CON ARGENTINA 👑🇦🇷



Tan determinante como siempre. Tan mágico como el día 1 ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VEOyn1cRtb — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

No fue un gol cualquiera. Fue el gol que colocaba a Messi en la historia de los Mundiales. Quinta Copa del Mundo marcando. Desde 2006, tan sólo se ha quedado en blanco en una. Igualó a Cristiano Ronaldo, aunque CR7 puede ampliar todavía esa cifra a seis Mundiales, inalcanzable para nadie.

Argentina jugó a favor de obra, aunque es cierto que llegó la reacción argelina en el tramo final de la primera parte. Las llegadas de Ait-Nouri por la izquierda, la clase de Maza, la insistencia de Chaibi o el 'uy' de Moussa mantuvieron con vida a los africanos antes del descanso.

Directo a la Historia

La segunda parte recogió el testigo de la primera en cuanto a intensidad. Argelia salió con buen pie, como queriendo decirle a Argentina que no se iba a dar por vencida tan pronto.

Pero la Albiceleste aceptó el reto y se lanzó a por el cara a cara. Tenía las de ganar. Messi buscó el doblete a los cinco minutos de la reanudación con un disparo que se marchó a las nubes, y poco después De Paul definió terrible una contra clarísima.

Eran buenos minutos de los de Scaloni, que sigue confeccionando un bloque casi perfecto. Messi encontró el desmarque de Lautaro por dentro, el del Inter se giró y se encontró con la intervención de Luca Zidane en su disparo raso y cruzado.

Messi realiza su habitual celebración. REUTERS

Scaloni movió el árbol. Entraron Julián y Nico González para que Argentina no bajara ni un ápice el ritmo de juego. Y no lo bajó. Cinco minutos después de los cambios, el premio, aunque el artista fue el de siempre.

MacAllister ejecutó un disparo tras una segunda jugada, y Zidane volvió a dejar serias dudas con un despeje terrible. Balón muerto en el área pequeña, Messi por allí, y pase a la red para consumar su doblete. 15 goles en los Mundiales, a solo uno del récord de Miroslav Klose.

Una más tuvo después Leo, aunque esta vez Luca Zidane sí que estuvo acertado. Y Aouar quiso poner la réplica en el lado contrario con un disparo que se marchó a la derecha de la portería del 'Dibu'.

Messi bate a Luca Zidane para hacer su segundo gol ante Argelia. REUTERS

El protagonista vestía de celeste y blanco y llevaba el 10 a la espalda. No había dudas. Menos aún cuando volvió a marcar para dejar directamente su huella imborrable en el fútbol, por si no la tenía ya inscrita.

Un golpeo raso, suave y preciso a la base del poste, de esos que tantas veces hemos visto durante años, se convirtió en el 3-0. 'Hat-trick', 38 años y convirtiéndose todavía en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Casi nada.

Scaloni decidió dosificar a Leo. Ya habrá tiempo para más, debió pensar, porque en realidad esto no ha hecho más que empezar y tiene pinta de que el récord quedará en solitario para él.

Argentina no dio concesiones. Con Messi 'on fire', reafirmó su candidatura y se reivindicó como la actual campeona. Abran paso de nuevo.

Argentina 3 - 0 Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (m.46, Nahuel Molina), Cristian Romero (m.80, Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (m.54, Nicolás González); Lionel Messi (m.80, Nico Paz) y Lautaro Martínez (m.54, Julián Álvarez).

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui (m.64, Houssem Aouar), Ibrahim Maza (m.82, Ramiz Zerrouki), Nabil Bentaleb (m.81, Adil Bouldina); Anis Hadj Moussa (m.64, Riyad Mahrez), Amine Gouiri (m.64, Mohamed El Amine) y Fares Chaibi.

Goles: 1-0: m.17, Lionel Messi. 2-0: m.60, Lionel Messi. 3-0: m.76, Lionel Messi.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026, disputado en el estadio de Kansas City.