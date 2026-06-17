Gol de Jude Bellingham

Gol de Jude Bellingham Reuters

Mundial de fútbol 2026

Inglaterra vs Croacia, Mundial 2026 hoy | La selección inglesa se impone 4-2 en su debut

Inglaterra y Croacia debutan este martes en el Mundial de 2026 con el primer partido del Grupo L, que se disputa a las 22:00 horas (hora española).

España y otras siete favoritas en el Mundial más abierto de la Historia: guía total de estrellas, sistemas de juego y estadísticas

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La selección inglesa parte como una de las favoritas al título y busca comenzar el torneo con una victoria, mientras que Croacia afronta su estreno con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y sumar ante uno de los grandes candidatos del campeonato.

🔴 ¿Dónde ver el Inglaterra - Croacia?

El partido entre Inglaterra y Croacia podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.

🔴 Alineaciones confirmadas

Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon y Kane.

Croacia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Vuskovic, Modric, Petar Sucic, Baturina, Pasalic, Perisic y Musa.

  1. Inglaterra vs Croacia - Final del partido | Victoria inglesa 4-2

    ¡Se acabó el encuentro! Inglaterra se lleva la victoria por 4-2 ante Croacia en un partido muy intenso, especialmente en la segunda mitad. Los ingleses fueron muy superiores en el número de ocasiones y acabaron imponiendo su pegada en los momentos decisivos, mientras que Croacia lo intentó hasta el final sin poder frenar el empuje ofensivo de su rival.

  2. Inglaterra vs Croacia - Minuto 87 | Se añaden 6 minutos

    El cuarto árbitro indica que se disputarán 6 minutos de tiempo añadido en esta segunda parte. El partido entra en su fase final con Inglaterra dominando el marcador y Croacia buscando un último intento de reacción.

  3. Inglaterra vs Croacia - Minuto 87 | Cambio en Inglaterra

    John Stones deja el terreno de juego y entra Marc Guéhi para reforzar la defensa inglesa en los compases finales del encuentro. Inglaterra mueve el banquillo mientras controla el tramo decisivo del partido.

  4. Inglaterra vs Croacia - Minuto 86 | ¡Gol de Rashford!

    ¡Es gol! Marcus Rashford manda el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja de Inglaterra en este tramo final del partido, dejando muy tocada a Croacia.

  5. Inglaterra vs Croacia - Minuto 85 | Pickford responde a Kovačić

    Mateo Kovačić prueba suerte desde el borde del área con un disparo colocado hacia la esquina inferior izquierda, pero Jordan Pickford está atento y logra atajar el balón, evitando una nueva ocasión clara para Croacia.

  6. Inglaterra vs Croacia - Minuto 82 | Pickford frena a Spence

    Djed Spence controla un pase profundo dentro del área y saca un disparo raso al centro, pero Dominik Livaković se anticipa bien y consigue atajar el balón, manteniendo con vida a Croacia en este tramo final del partido.

  7. Inglaterra vs Croacia - Minuto 81 | Volea desviada de Sučić

    Petar Sučić recibe un balón elevado y prueba una volea desde el borde del área, pero el disparo se marcha por encima del travesaño. Croacia sigue intentándolo, aunque sin precisión en los metros finales.

  8. Inglaterra vs Croacia - Minuto 80 | Bellingham deja su sitio

    Nuevo cambio en Inglaterra. Jude Bellingham se retira del terreno de juego y entra Djed Spence para reforzar el equipo en el tramo final del partido. Inglaterra sigue moviendo piezas mientras controla la recta decisiva del encuentro.

  9. Inglaterra vs Croacia - Minuto 79 | Dalić agita el banquillo en busca del empate

    Zlatko Dalić mueve piezas en el tramo final del partido. Mario Pašalić deja el campo y entra Andréj Kramarić para aportar más presencia ofensiva. Poco después, Martín Baturina también es sustituido tras un gran esfuerzo, dando paso a Nikola Vlašić, que entra para refrescar el ataque croata en los últimos minutos. Croacia agota cambios con la intención de reaccionar.

  10. Inglaterra vs Croacia - Minuto 77 | Pickford responde a Matanović

    Igor Matanović prueba fortuna desde lejos con un potente disparo ajustado a la esquina inferior izquierda, pero Jordan Pickford vuelve a aparecer con una parada brillante para mantener la ventaja inglesa. Croacia insiste, pero Inglaterra sigue muy sólida atrás.

  11. Inglaterra vs Croacia - Minuto 76 | Pickford evita el susto de Pasalić

    Marco Pašalić prueba suerte desde el borde del área con un disparo centrado, pero Jordan Pickford responde con seguridad y detiene el balón sin complicaciones. Croacia intenta sacudirse el dominio inglés, aunque le cuesta generar verdadero peligro.

  12. Inglaterra vs Croacia - Minuto 75 | Livaković vuelve a apagar el peligro de Rashford

    Dominik Livaković vuelve a leer a la perfección la jugada y evita el peligro justo cuando Marcus Rashford se disponía a recibir un pase al hueco dentro del área. El guardameta croata está sosteniendo a su equipo en este tramo del partido.

  13. Inglaterra vs Croacia - Minuto 74 | Más de 70.000 aficionados en las gradas

    El partido se disputa ante una espectacular asistencia de 70.389 espectadores, que están disfrutando de un encuentro vibrante y lleno de goles entre Inglaterra y Croacia.

  14. Inglaterra vs Croacia - Minuto 72 | Triple cambio de Inglaterra

    Thomas Tuchel mueve el banquillo y refresca por completo el ataque inglés. Marcus Rashford entra por Anthony Gordon, Bukayo Saka reemplaza a Noni Madueke y Morgan Rogers ocupa el lugar de Jude Bellingham para afrontar el último tramo del encuentro.

  15. Inglaterra vs Croacia - Minuto 68 | Pausa de hidratación

    El colegiado detiene momentáneamente el encuentro para la pausa de hidratación. Los jugadores de ambas selecciones aprovechan para recibir instrucciones desde los banquillos y recuperar fuerzas antes del tramo decisivo del partido.

  16. Inglaterra vs Croacia - Minuto 66 | Doble cambio en Croacia

    Zlatko Dalić mueve el banquillo en busca del empate. Igor Matanović entra al terreno de juego en sustitución de Petar Musa, mientras que Marco Pašalić reemplaza a Luka Vušković. Croacia refresca el ataque y gana presencia ofensiva para el tramo final del encuentro.

  17. Inglaterra vs Croacia - Minuto 62 | Petar Sučić se queda sin espacio

    Petar Sučić intenta progresar en una acción individual y conducir hacia la portería inglesa, pero un defensor se recupera a tiempo y le roba el balón antes de que pueda generar peligro. Croacia sigue buscando el empate.

  18. Inglaterra vs Croacia - Minuto 59 | Inglaterra domina en los remates: 18-4

    La selección inglesa está siendo muy superior en cuanto a ocasiones generadas. Los de Tuchel acumulan 18 disparos frente a los 4 de Croacia, reflejando el dominio ofensivo que están ejerciendo en esta segunda parte.

  19. Inglaterra vs Croacia - Minuto 58 | Modrić se marcha y entra Kovacić

    Primer cambio en las filas croatas. Zlatko Dalić retira a Luka Modrić y da entrada a Mateo Kovačić para refrescar el centro del campo en busca de la reacción. El capitán se despide entre aplausos tras otra actuación de liderazgo con su selección.

  20. Inglaterra vs Croacia - Minuto 57 | Livaković, monumental

    ¡Otra vez Livaković! Harry Kane se abre paso entre varios defensores y saca un disparo raso y ajustado al palo izquierdo, pero el guardameta croata responde con una parada espectacular. Inglaterra está siendo un vendaval en este inicio de la segunda parte.