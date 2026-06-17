Inglaterra vs Croacia, Mundial 2026 hoy | La selección inglesa se impone 4-2 en su debut
Inglaterra y Croacia debutan este martes en el Mundial de 2026 con el primer partido del Grupo L, que se disputa a las 22:00 horas (hora española).
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La selección inglesa parte como una de las favoritas al título y busca comenzar el torneo con una victoria, mientras que Croacia afronta su estreno con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y sumar ante uno de los grandes candidatos del campeonato.
🔴 ¿Dónde ver el Inglaterra - Croacia?
El partido entre Inglaterra y Croacia podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.
🔴 Alineaciones confirmadas
Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon y Kane.
Croacia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Vuskovic, Modric, Petar Sucic, Baturina, Pasalic, Perisic y Musa.
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Inglaterra vs Croacia - Final del partido | Victoria inglesa 4-2
¡Se acabó el encuentro! Inglaterra se lleva la victoria por 4-2 ante Croacia en un partido muy intenso, especialmente en la segunda mitad. Los ingleses fueron muy superiores en el número de ocasiones y acabaron imponiendo su pegada en los momentos decisivos, mientras que Croacia lo intentó hasta el final sin poder frenar el empuje ofensivo de su rival.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 87 | Se añaden 6 minutos
El cuarto árbitro indica que se disputarán 6 minutos de tiempo añadido en esta segunda parte. El partido entra en su fase final con Inglaterra dominando el marcador y Croacia buscando un último intento de reacción.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 87 | Cambio en Inglaterra
John Stones deja el terreno de juego y entra Marc Guéhi para reforzar la defensa inglesa en los compases finales del encuentro. Inglaterra mueve el banquillo mientras controla el tramo decisivo del partido.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 86 | ¡Gol de Rashford!
¡Es gol! Marcus Rashford manda el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja de Inglaterra en este tramo final del partido, dejando muy tocada a Croacia.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 85 | Pickford responde a Kovačić
Mateo Kovačić prueba suerte desde el borde del área con un disparo colocado hacia la esquina inferior izquierda, pero Jordan Pickford está atento y logra atajar el balón, evitando una nueva ocasión clara para Croacia.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 82 | Pickford frena a Spence
Djed Spence controla un pase profundo dentro del área y saca un disparo raso al centro, pero Dominik Livaković se anticipa bien y consigue atajar el balón, manteniendo con vida a Croacia en este tramo final del partido.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 81 | Volea desviada de Sučić
Petar Sučić recibe un balón elevado y prueba una volea desde el borde del área, pero el disparo se marcha por encima del travesaño. Croacia sigue intentándolo, aunque sin precisión en los metros finales.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 80 | Bellingham deja su sitio
Nuevo cambio en Inglaterra. Jude Bellingham se retira del terreno de juego y entra Djed Spence para reforzar el equipo en el tramo final del partido. Inglaterra sigue moviendo piezas mientras controla la recta decisiva del encuentro.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 79 | Dalić agita el banquillo en busca del empate
Zlatko Dalić mueve piezas en el tramo final del partido. Mario Pašalić deja el campo y entra Andréj Kramarić para aportar más presencia ofensiva. Poco después, Martín Baturina también es sustituido tras un gran esfuerzo, dando paso a Nikola Vlašić, que entra para refrescar el ataque croata en los últimos minutos. Croacia agota cambios con la intención de reaccionar.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 77 | Pickford responde a Matanović
Igor Matanović prueba fortuna desde lejos con un potente disparo ajustado a la esquina inferior izquierda, pero Jordan Pickford vuelve a aparecer con una parada brillante para mantener la ventaja inglesa. Croacia insiste, pero Inglaterra sigue muy sólida atrás.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 76 | Pickford evita el susto de Pasalić
Marco Pašalić prueba suerte desde el borde del área con un disparo centrado, pero Jordan Pickford responde con seguridad y detiene el balón sin complicaciones. Croacia intenta sacudirse el dominio inglés, aunque le cuesta generar verdadero peligro.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 75 | Livaković vuelve a apagar el peligro de Rashford
Dominik Livaković vuelve a leer a la perfección la jugada y evita el peligro justo cuando Marcus Rashford se disponía a recibir un pase al hueco dentro del área. El guardameta croata está sosteniendo a su equipo en este tramo del partido.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 74 | Más de 70.000 aficionados en las gradas
El partido se disputa ante una espectacular asistencia de 70.389 espectadores, que están disfrutando de un encuentro vibrante y lleno de goles entre Inglaterra y Croacia.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 72 | Triple cambio de Inglaterra
Thomas Tuchel mueve el banquillo y refresca por completo el ataque inglés. Marcus Rashford entra por Anthony Gordon, Bukayo Saka reemplaza a Noni Madueke y Morgan Rogers ocupa el lugar de Jude Bellingham para afrontar el último tramo del encuentro.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 68 | Pausa de hidratación
El colegiado detiene momentáneamente el encuentro para la pausa de hidratación. Los jugadores de ambas selecciones aprovechan para recibir instrucciones desde los banquillos y recuperar fuerzas antes del tramo decisivo del partido.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 66 | Doble cambio en Croacia
Zlatko Dalić mueve el banquillo en busca del empate. Igor Matanović entra al terreno de juego en sustitución de Petar Musa, mientras que Marco Pašalić reemplaza a Luka Vušković. Croacia refresca el ataque y gana presencia ofensiva para el tramo final del encuentro.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 62 | Petar Sučić se queda sin espacio
Petar Sučić intenta progresar en una acción individual y conducir hacia la portería inglesa, pero un defensor se recupera a tiempo y le roba el balón antes de que pueda generar peligro. Croacia sigue buscando el empate.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 59 | Inglaterra domina en los remates: 18-4
La selección inglesa está siendo muy superior en cuanto a ocasiones generadas. Los de Tuchel acumulan 18 disparos frente a los 4 de Croacia, reflejando el dominio ofensivo que están ejerciendo en esta segunda parte.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 58 | Modrić se marcha y entra Kovacić
Primer cambio en las filas croatas. Zlatko Dalić retira a Luka Modrić y da entrada a Mateo Kovačić para refrescar el centro del campo en busca de la reacción. El capitán se despide entre aplausos tras otra actuación de liderazgo con su selección.
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Inglaterra vs Croacia - Minuto 57 | Livaković, monumental
¡Otra vez Livaković! Harry Kane se abre paso entre varios defensores y saca un disparo raso y ajustado al palo izquierdo, pero el guardameta croata responde con una parada espectacular. Inglaterra está siendo un vendaval en este inicio de la segunda parte.