Fichajes en mitad del Mundial: el caso de Cucurella y el Real Madrid es uno de los muchos que hay en marcha

Marc Cucurella, en un entrenamiento de la Selección en el Mundial. EFE

El pasado domingo, mientras los aficionados al fútbol calentaban para el cuarto día del Mundial, con los debuts de Alemania y Países Bajos por delante, el Real Madrid movía ficha en el mercado de manera fulgurante.

El club blanco había identificado en Marc Cucurella su prioridad para reforzar el lateral izquierdo, y en menos de 48 horas convirtió esa intención en realidad. El primer contacto con el Chelsea se produjo el viernes por la tarde; esa misma noche llegó la primera oferta formal.

El sábado se negoció cada detalle -precio fijo, variables, duración del contrato- y el domingo, con el acuerdo cerrado, solo restaba el intercambio de documentación.

El lunes, horas antes de que España se estrenara en el Mundial ante Cabo Verde, el Real Madrid hacía pública la incorporación del lateral de 27 años con un contrato hasta el 30 de junio de 2032 y una cifra de 55 millones de euros fijos más cinco en variables.

La operación generó un debate inmediato. Cucurella, titular indiscutible de la selección española, veía cómo se anunciaba su futuro profesional el mismo día de su debut mundialista.

Desde algunos sectores se criticó el momento elegido por el Real Madrid -y por el propio jugador, que conocía los términos del acuerdo- al dar por hecho que este tipo de noticias podían distraer o enrarecer el ambiente de concentración.

La polémica tiene cierta lógica mediática, pero carece de base si se observa lo que ocurre en prácticamente cada concentración de cada selección en esta Copa del Mundo. Porque lo de Cucurella no es una excepción. Es la norma.

Cucurella, durante el debut de España en el Mundial de fútbol. Reuters

La ventana de transferencias se acerca a su apertura oficial, el próximo 1 de julio, en mitad del Mundial, y el mercado no entiende de fases de grupos ni de eliminatorias.

Los clubes llevan semanas negociando, y los jugadores llevan igual tiempo permitiendo que sus representantes trabajen sin que eso merme un ápice su rendimiento deportivo.

Lo mismo, exactamente lo mismo, pasó con Antonio Rüdiger: el Real Madrid anunció este martes la renovación del central alemán por una temporada más, hasta 2027.

Rüdiger está concentrado con Alemania en el Mundial -donde ya debutó con victoria aplastante- y fue el propio jugador quien, días antes, había adelantado con entusiasmo que seguiría: "Tengo muchas ganas. Un entrenador como Mourinho para mí es un sueño". ¿Distracción? Sus números en el campo de Dallas no insinuaron nada parecido.

El Real Madrid no es el único club que negocia mientras el balón rueda en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México. El Bayern Múnich tiene prácticamente cerrado el fichaje de Ismael Saibari, el mediapunta marroquí -nacido en España- que deslumbró ante Brasil marcando el gol del empate.

El acuerdo con el PSV Eindhoven ronda los 55 millones de euros, y el reconocimiento médico del jugador se realizará en suelo norteamericano, donde sigue compitiendo con Marruecos.

En el mismo Bayern, y también mientras el jugador disputa el torneo, se ultiman los detalles del traspaso de Nathaniel Brown, el lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt que ya tiene acuerdo verbal con el club bávaro y un contrato hasta 2031 pendiente de firma, con Frankfurt exigiendo por encima de los 50 millones.

Tres fichajes más del Madrid

En el Real Madrid, mientras tanto, siguen sumando. Ibrahima Konaté ya firmó su contrato con el club blanco, llegando libre del Liverpool, y su presentación oficial aguarda a que Francia concluya su participación en el torneo.

Lo mismo ocurre con Denzel Dumfries: el lateral neerlandés, que ya debutó en el Mundial representando al Países Bajos, tiene un acuerdo alcanzado con el Real Madrid por su cláusula de rescisión con el Inter de Milán (unos 20 millones), y hasta Florentino Pérez lo mencionó públicamente durante la campaña electoral.

Y Bernardo Silva, agente libre tras salir del Manchester City, realizó el reconocimiento médico y firmó su contrato con el Real Madrid desde la concentración de Portugal, donde se ha estado preparando para debutar en el torneo este miércoles. El anuncio oficial de su fichaje es inminente.

Bernardo Silva, entrenando con Portugal en la concentración del Mundial. Reuters

Más allá del Madrid: Joško Gvardiol, que llegó al Mundial vinculado a un posible salto al Bernabéu, cerró finalmente su renovación con el Manchester City mientras prepara su debut con Croacia -un movimiento que se aceleró precisamente para zanjar esa especulación-.

Julián Álvarez juega con Argentina mientras sus agentes buscan propuestas formales que poner sobre la mesa del Atlético de Madrid, con el Barcelona, el Arsenal o el PSG en la ecuación; la negociación prosigue sin pausa.

O Alexander Sörloth, que ya acordó personalmente sus condiciones con la Juventus antes de volar a América con Noruega, y los clubes siguen negociando la parte económica de la operación mientras el delantero compite.

Y Rafael Leão anunció públicamente su salida del Milan antes de la concentración con Portugal, con varias ofertas encima de la mesa y la decisión aparcada hasta que su selección sea eliminada.

El mercado no se detiene en julio porque los jugadores estén en un Mundial. Nunca lo ha hecho. Que un lateral izquierdo pueda concentrarse en defender, correr y ganar partidos mientras su agente y su futuro club resuelven el papeleo no debería sorprender a nadie que conozca el fútbol profesional moderno.

Cucurella lo sabe. Rüdiger también. Y lo saben los técnicos, que -como Thomas Tuchel con Inglaterra- han optado por no poner obstáculos a este tipo de movimientos, siempre que no interfieran en los entrenamientos ni en los partidos.

La polémica, en todo caso, dice más sobre la capacidad del mercado de robar titulares que sobre la profesionalidad de los futbolistas.