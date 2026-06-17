David Villa, tras el empate en el España - Cabo Verde: "Nuestro debut en el Mundial de 2010 fue peor porque perdimos"

España arrancó el Mundial con un inesperado y doloroso tropiezo. La selección de Luis de la Fuente dominó gran parte del partido y generó ocasiones, pero se topó con una sólida Cabo Verde y un portero inspirado que firmó un decepcionante 0-0.

El empate sembró algunas dudas en el estreno de la Roja, aunque quienes conocen bien este tipo de torneos llaman a la calma.

Uno de ellos es David Villa. El máximo goleador de la historia de la selección española recordó que los comienzos complicados no son sinónimo de fracaso y puso como ejemplo el Mundial de Sudáfrica, donde España acabó levantando el trofeo pese a tropezar en su primer partido.

"Nuestro debut en 2010 fue peor porque empezamos perdiendo", afirmó el exdelantero en declaraciones a El Larguero de la Cadena SER.

Villa restó dramatismo al resultado ante Cabo Verde y recordó que la fase de grupos del actual formato mundialista ofrece un amplio margen de maniobra. "Hay terceros que pasan a la siguiente fase, así que por ese lado quizás es el torneo con menos tensión que de costumbre...", señaló.

Antes de comparar el estreno con el de Sudáfrica, el asturiano analizó lo sucedido sobre el césped. "Nos han sorprendido mucho los primeros 20 minutos porque no esperaban tal vez que Cabo Verde iba a trabajar tan bien defensivamente", aseguró.

Para Villa, el principal problema de España fue la falta de acierto de cara a portería. "Lo que ha faltado es el gol", resumió.

El exinternacional también puso en valor el trabajo realizado por Cabo Verde, que resistió las acometidas españolas y logró un punto histórico en su debut mundialista.

Pese a la decepción por no haber conseguido la victoria, el exfutbolista se mostró optimista respecto al futuro inmediato de la selección. "Una pena el resultado porque no ha acabado entrando el gol, pero con la misma confianza o más incluso porque queda mucho", afirmó.

España tendrá ahora la oportunidad de reaccionar en su segundo compromiso de la fase de grupos. Y las palabras de David Villa sirven de recordatorio de que los Mundiales no siempre se ganan con un estreno brillante.

La selección que conquistó Sudáfrica en 2010 comenzó su camino con una derrota ante Suiza. Dieciséis años después, la Roja vuelve a verse obligada a levantarse tras un tropiezo inicial, aunque esta vez el punto sumado mantiene intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.