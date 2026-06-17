Cannavaro, de ganar el Balón de Oro a volver al Mundial como seleccionador de una de las 'outsiders' del torneo

Fabio Cannavaro en rueda de prensa antes del Mundial. Europa Press

Fabio Cannavaro vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo. Veinte años después de levantar el trofeo con Italia en Alemania 2006, el legendario defensa afronta un desafío completamente distinto como entrenador de la selección de Uzbekistán.

La presencia del italiano no pasa desapercibida. Mientras la selección italiana vuelve a quedarse fuera de la gran cita del fútbol, Cannavaro representa a su país desde uno de los banquillos más inesperados del torneo.

El excentral aceptó el cargo a finales de 2025 con una misión clara. Uzbekistán buscaba un técnico con experiencia internacional y una figura capaz de gestionar la enorme presión que supone disputar un Mundial por primera vez.

La apuesta de la federación sorprendió a muchos. Sin embargo, el prestigio de Cannavaro como futbolista sigue intacto y su nombre continúa siendo uno de los más respetados del fútbol mundial.

Trayectoria como jugador

Su carrera como jugador está repleta de éxitos. Defendió las camisetas de Parma, Inter, Juventus y Real Madrid, convirtiéndose en uno de los mejores defensas de su generación.

El momento más brillante llegó en 2006. Como capitán de Italia, lideró a su país hasta conquistar el Mundial tras superar a Francia en una final inolvidable.

Cannavaro en su presentación con el Real Madrid. Europa Press

Aquel rendimiento le permitió alcanzar un logro excepcional. Cannavaro ganó el Balón de Oro y se convirtió en uno de los pocos defensas capaces de conquistar el prestigioso galardón.

Su etapa en los banquillos

Su recorrido en los banquillos ha sido mucho más irregular. Tras retirarse inició una aventura como entrenador que le llevó a trabajar en varios países y competiciones.

Gran parte de esa experiencia la desarrolló en Asia. Allí dirigió a clubes chinos y consiguió algunos de los mejores resultados de su carrera técnica.

Cannavaro entrenando con el Udinese. Europa Press

Su etapa más destacada llegó en el Guangzhou Evergrande. Con el conjunto chino conquistó la Superliga y confirmó que podía competir al máximo nivel desde el banquillo.

Posteriormente pasó por otros proyectos en Arabia Saudí, Croacia e Italia. Sin embargo, ninguno de ellos le permitió consolidarse durante demasiado tiempo.

El proyecto en Uzbekistán

Pese a esas dificultades, Uzbekistán vio en él al líder ideal para una generación histórica. La selección llevaba décadas persiguiendo una clasificación mundialista que parecía imposible.

Finalmente, el sueño se hizo realidad. El combinado asiático logró el billete para Estados Unidos, México y Canadá y abrió una página inédita en la historia deportiva del país.

Cannavaro 2006.jpg

Cannavaro heredó un grupo lleno de ilusión. Su principal objetivo ha sido transmitir confianza a unos futbolistas que afrontan el torneo más importante de sus carreras.

Entre las figuras del equipo destaca Eldor Shomurodov. El delantero es el gran referente ofensivo y uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla.

También sobresale Abdukodir Khusanov. El joven defensa está considerado una de las mayores promesas del fútbol asiático y simboliza el crecimiento que vive el país.

Uzbekistán comparte grupo con Colombia, Portugal y República Democrática del Congo. Un desafío exigente que pondrá a prueba la capacidad competitiva del equipo desde el primer día.

A sus 52 años, el italiano afronta una nueva oportunidad para dejar huella. Después de alcanzar la gloria como jugador, busca escribir una historia diferente liderando el mayor sueño del fútbol uzbeko.