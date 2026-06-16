Vozinha, el portero de 40 años que frustró a España, ya es el jugador más viral del Mundial: superó a Tim Payne en un día

El Mundial de 2026 sigue dejando historias inesperadas y una de las más sorprendentes tiene como protagonista a Josimar Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha.

El veterano guardameta de Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes sensaciones del torneo tras su memorable actuación frente a España.

A sus 40 años, el portero firmó una exhibición bajo palos que resultó decisiva para que la selección africana lograra un valioso empate ante una de las grandes favoritas al título.

Sus intervenciones fueron clave para contener el potencial ofensivo de la vigente campeona de la selección española. El rendimiento de Vozinha no solo llamó la atención dentro del terreno de juego.

Su actuación provocó una auténtica revolución fuera de él, especialmente en las redes sociales. En cuestión de horas, su popularidad se disparó hasta niveles difícilmente imaginables antes del encuentro.

Vozinha levanta la bandera de Cabo Verde tras el empate ante España. EFE

Antes del partido, el guardameta contaba con unos 50.000 seguidores en Instagram. Tras convertirse en uno de los nombres propios de la jornada, esa cifra creció de forma espectacular hasta acercarse a los siete millones de seguidores.

El fenómeno ha superado incluso el caso de Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que había acaparado titulares durante los primeros días del Mundial gracias a un crecimiento masivo en sus perfiles digitales.

Payne alcanzó cerca de 5,8 millones de seguidores y parecía difícil que alguien pudiera igualar aquel impacto mediático. Sin embargo, la irrupción de Vozinha ha llevado el fenómeno a una dimensión todavía mayor y ha colocado al portero caboverdiano en el centro de todas las miradas.

Tras el encuentro frente a España, el guardameta también emocionó con unas declaraciones en las que recordó sus orígenes. “En el mundo del fútbol soy Vozinha. Pero les mando un abrazo a Jorge Valdano y Josimar, quienes inspiraron mi nombre”, explicó.

Detrás del éxito actual existe una historia marcada por el esfuerzo y la superación. Vozinha llegó al Mundial sin equipo y atravesando una situación profesional complicada. Aun así, nunca dejó de creer en sus posibilidades y encontró en el torneo la oportunidad de reivindicarse.

Vozinha evita el gol de Ferran Torres. EFE

Su infancia tampoco fue sencilla. Criado por sus abuelos, encontró en ellos el apoyo necesario para perseguir su sueño de convertirse en futbolista. Incluso el apodo que luce en su camiseta tiene relación directa con aquella etapa de su vida.

Según ha contado el propio jugador, el sobrenombre nació por una curiosa confusión de su abuela al intentar pronunciar el apellido de Jorge Valdano, uno de los referentes que marcaron su niñez.

Vozinha atrapando un balón en el España - Cabo Verde. Reuters

“Me pegaban mucho, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de mí diciendo que iba a quejarme con mis abuelos”, recordó hace años en una entrevista.

Hoy, aquellas dificultades forman parte del pasado. Gracias a sus paradas y a una historia de perseverancia que ha conquistado al mundo, Vozinha ya es uno de los grandes héroes de este Mundial.