La revolución de Deschamps y el bloque de Scaloni: las recetas de Francia y Argentina para alargar su dinastía mundialista

Messi y Mbappé, durante la final del Mundial de Catar. REUTERS

El eco de la final del Mundial de Catar 2022 aún resuena en la memoria colectiva del fútbol, pero el tiempo no se detiene y la Copa del Mundo de 2026 ya está aquí. Cuatro años después de aquella mítica noche en Lusail, Argentina y Francia vuelven a acaparar los focos en sus respectivos estrenos.

Esta vez, sin embargo, lo hacen desde trincheras filosóficas y contextos de grupo radicalmente opuestos. El destino y la gestión de sus seleccionadores han dibujado dos caminos cruzados: el de la conservación absoluta frente al de la evolución acelerada.

No se trata simplemente de un estreno competitivo; es un choque de culturas sobre cómo gestionar el éxito y el paso del tiempo en la élite absoluta del deporte rey. Para la Albiceleste, encuadrada en el Grupo J, el torneo representa la reválida de una guardia pretoriana que se resiste a envejecer y que confía ciegamente en sus automatismos.

Para los 'Bleus', situados en el Grupo I, la cita norteamericana es la puesta de largo de un transatlántico completamente remodelado. Es un equipo que ha digerido el golpe del pasado para renacer con una versión más joven, física y punzante.

La gran pregunta antes de que ruede el balón es inevitable: ¿Qué cotiza más alto en el fútbol de selecciones? ¿La telepatía emocional de un grupo que juega de memoria o el hambre voraz de una revolución de oro?

Continuidad sin Di María

Lionel Scaloni ha apostado por una fórmula casi inédita en la historia reciente de los campeones mundiales: la inmunidad al cambio. De los 11 guerreros que levantaron la copa en Catar, 10 apuntan a repetir en el estreno de este Grupo J.

El debut será este 17 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium. Después llegarán los duelos ante las selecciones de Austria y Jordania, un cuadro que exigirá la mejor versión colectiva para evitar sorpresas indeseadas.

Sin embargo, la única mutación en el esquema titular respecto a la última final es mayúscula. La ausencia de Ángel Di María abre un vacío táctico y emocional difícil de cuantificar para el cuerpo técnico.

Argentina y Francia, 4 años después de su final, vuelven al Mundial Fernando González López

El ingreso de Nico González en el once no debe entenderse como un intento de ganar despliegue o equilibrio defensivo. La generosidad y el rigor de 'Fideo' en los retrocesos eran un pilar invisible e insustituible del campeón.

La inclusión de Nico responde a un relevo generacional obligado que busca soluciones diferentes. El cuerpo técnico apuesta ahora por la potencia física, la zancada larga para estirar el campo y, sobre todo, un juego aéreo dominante para castigar el segundo palo.

El resto del armazón argentino es un monumento a la estabilidad. En la base, el 'Dibu' Martínez sigue custodiando un muro defensivo liderado por la agresividad del 'Cuti'Romero y la jerarquía de Otamendi.

Los laterales siguen bajo el control de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. Pero el verdadero secreto de la longevidad de esta selección reside en su poblada sala de máquinas.

Enzo Fernández celebra un gol con Argentina. EFE

El tridente compuesto por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister funciona como un organismo vivo y perfectamente coordinado. Ellos tres son el soporte vital que permite a Messi, a sus 38 años, dosificar los esfuerzos mecánicos.

Gracias a este ecosistema, el capitán puede maximizar su genialidad cerebral. Messi ya no necesita correr cincuenta metros para desequilibrar; su rol es detectar la debilidad rival y filtrar el pase definitivo, respaldado siempre por la presión incansable de Julián Álvarez en la punta.

Por si fuera poco, Scaloni ha oxigenado el banquillo con piezas como Giovanni Simeone, Nico Paz, Thiago Almada o Valentín Barco. Ninguno llega para romper la armonía, sino para ofrecer alternativas frescas a un bloque que se conoce con los ojos cerrados.

Conjunción de talento

En las antípodas de la continuidad argentina se encuentra Francia. Didier Deschamps ha operado una auténtica cirugía estética en su alineación para dominar un Grupo I de auténtico vértigo.

Los 'Bleus' debutan este martes 16 de junio ante la siempre peligrosa Senegal en el New York New Jersey Stadium. Posteriormente, el combinado galo medirá sus fuerzas frente a las selecciones de Irak y Noruega.

El nuevo argumento de este nuevo ciclo tiene nombre y apellido: Ousmane Dembélé. El extremo llega a la cita mundialista consagrado en la cima del planeta tras conquistar el Balón de Oro.

Dembélé besa el trofeo del Balón de Oro. REUTERS

Este galardón redefine por completo el peso ofensivo de los galos. Si en 2022 Dembélé era un agitador secundario propenso a la irregularidad, hoy es el faro desequilibrante del equipo, una pieza de destrucción masiva en el uno contra uno.

La renovación francesa es profunda y se ha ejecutado línea por línea. En la portería, Mike Maignan ha heredado los galones de Hugo Lloris con una autoridad imponente bajo los tres palos.

En la zaga, la consolidación de William Saliba junto a Dayot Upamecano dota al equipo de una velocidad de corrección y una limpieza en la salida de balón netamente superiores a las de hace cuatro años, protegidos en los costados por Jules Koundé y Theo Hernández.

Pero el verdadero giro de guion ocurre en la zona de tres cuartos. Con las despedidas de mitos como Antoine Griezmann y Olivier Giroud, Deschamps ha entregado las llaves de la creatividad a la electricidad de Michael Olise y Désiré Doué.

Once titular de Francia en la final del Mundial de Catar. REUTERS

Olise, en un estado de forma pletórico, aporta una finura técnica y una visión entre líneas excelente. Sus virtudes complementan a la perfección la exuberancia física de Tchouaméni y Adrien Rabiot en la medular.

Esta metamorfosis plantea una incógnita fascinante en torno a Kylian Mbappé. Con un ecosistema tan rico y vertical, la responsabilidad de generar peligro ya no recae exclusivamente sobre sus hombros.

Mbappé se libera de la obligación de ser el único catalizador. El desafío del cuerpo técnico radicará en gestionar un liderazgo compartido con el nuevo estatus dorado de Dembélé, mientras en el banquillo esperan dinamiteros como Barcola y Cherki.

La primera jornada del campeonato dictará sentencia sobre qué modelo es más fiable bajo la máxima exigencia internacional.

La Copa del Mundo examinará si en los momentos de tensión pesa más la sabiduría colectiva de una Argentina que camina bajo el misticismo de su capitán y la inercia del campeón, o la indomable, vertical y revitalizada potencia de una Francia que ha decidido prescindir de la nostalgia para jugar, definitivamente, a la velocidad del futuro.