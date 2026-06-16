Un Mbappé de récord lidera la reacción de Francia ante Senegal y allana el camino de los galos en la primera jornada

El jugador del Real Madrid firmó un doblete y ya es el máximo goleador de todos los tiempos de Francia. Su conexión con Olise fue clave.

Francia

Senegal

Cara A y cara B. Una Francia bipolar mostró dos versiones antagónicas que fueron suficientes para empezar ganando en este Mundial 2026 ante Senegal. [Así vivimos la victoria de Francia ante Senegal en la primera jornada del Mundial]

A una primera parte bochornosa e indigna le siguió un segundo acto de vértigo y maravilla encabezado por Olise y Mbappé. El del Bayern puso la magia, el del Real Madrid abrió la lata.

Kylian terminó con un brillante doblete que le convierte en el máximo goleador francés de todos los tiempos con 58 dianas. También en el gran artillero de Francia en los Mundiales con 14 tantos. El próximo objetivo, los 16 de Miroslav Klose, un registro que tiene a tiro.

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Francia no existe

Un horror. No tiene otro calificativo la primera parte que firmó Francia en su debut en este Mundial 2026. En realidad cualquier otro adjetivo peyorativo que se quiera buscar podría ser aceptado.

Cero disparos a puerta, una sensación de impotencia para romper la tela de araña de Senegal y endeblez defensiva con dos ocasiones clamorosas que los africanos mandaron al limbo.

Podría haber sido mucho peor el balance para los de Deschamps en estos primeros 45 minutos. Con un poco más de acierto, podrían haber sembrado el pánico en los bleus.

Olise se lamenta en el partido de Francia ante Senegal. REUTERS

El equipo de Deschamps firmó la más absoluta nada en 45 minutos. Senegal decidió esperar atrás sabiendo que a Francia le cuesta meterle mano a partidos cerrados. El doble pivote Rabiot-Tchouaméni tendrá mucho músculo, pero adolece de creación.

Francia es un páramo en la zona de creación y un torbellino de tres cuartos para arriba. Pero en este primer acto, ni una cosa, ni otra.

Al paso por el ecuador de esta primera mitad Nico Jackson sobresaltó el partido. Francia perdió el balón en campo contrario, Senegal salió como una flecha y en un abrir y cerrar de ojos Nico Jackson ya estaba en el área.

Ismaila Sarr, de Senegal, en acción ante Francia. REUTERS

Ensayó el disparo, tan ajustado que se estrelló contra la madera. Más suerte tuvo aún Francia, porque el rechace tocó en el cuerpo de Maignan y se marchó a córner cuando bien podría haber ido para dentro.

Tampoco con esto reaccionó Francia. Un par de contras mal definidas y sin ni siquiera remate fueron el resultado, mientras que Senegal a punto estuvo de dar el zarpazo en el tiempo añadido de la primera parte.

Mané hizo de las suyas por la izquierda, el centro terminó en el segundo palo y allí, no se sabe todavía muy bien cómo, Sarr mandó el esférico a las nubes con todo a favor.

Francia es otro equipo

Consciente de que aquel debut era intolerable para la que es quizás la principal favorita en las apuestas, Francia cambió su cara radicalmente después del descanso. Una arenga de Deschamps, una conjura de los jugadores... Fuese lo que fuese, los bleus reaccionaron.

Dos minutos tardaron los gallos apenas en intentar el primer remate aunque no fuera a puerta, los mismos que habían hecho en los 45 minutos anteriores. Doue fue el culpable.

Francia ya era otro equipo. El que se esperaba, el de verdad, el que encabeza la lista de aspirantes al trono planetario.

Mbappé no controla el balón ante Mendy. REUTERS

En esta nueva cara tuvieron mucho que ver dos hombres. Uno, Olise, que sigue en un estado de forma bárbaro que le sitúa a la altura de los mejores del mundo en este momento. El otro, Mbappé, que apareció con efectividad.

Se encontró Olise con una gran intervención de Mendy en un mano a mano que tuvo en el tramo inicial de esta segunda mitad, y lo mismo le pasó a Kylian Mbappé apenas tres minutos después.

En la siguiente acción, el propio Mbappé se internó en el área, Mané se cruzó con mucho riesgo en su camino... y el colegiado no señaló penalti. El VAR quizás no opinaba igual, porque le llamó a filas varios minutos después.

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Alireza Faghani, el iraní, se mantuvo firme en su posición inicial e insistió en que no había nada. Es cierto que el toque de Mané quizás era demasiado sutil.

Pero para entonces Francia ya caminaba desbocada a por la victoria. El tándem Olise - Mbappé conectó de nuevo con una asistencia inverosímil del primero ante el desmarque del segundo, pero Kylian no pudo controlar por poco.

Era la antesala del gol. Era imposible que Senegal resistiera un minuto más. Olise apareció de nuevo en modo estelar y se inventó otro pase de auténtico mago. El destinatario, Mbappé, se giró de primeras, armó la derecha y puso el primero. Francia se quitaba el yugo de encima.

Acto seguido Senegal advirtió de que no quería irse del partido. Gol anulado a Nico Jackson, golazo, aunque en claro fuera de juego.

Pero ya sólo había un equipo. Doue estuvo a punto de ampliar distancias, pero quien lo logró fue Barcola. Desmarque a la espalda de la defensa y definición perfecta con una picadita en el mano a mano ante Mendy.

Mbappé corre a celebrar su gol con Deschamps. REUTERS

Parecía en la lona Senegal, que todavía dio un último coletazo en el tiempo añadido. Golazo de Mbaye en una jugada individual. Viene tirando la puerta abajo.

Pero Mbappé dijo que aquello no le había gustado. Por eso, nada más sacar de centro se sacó un latigazo desde más de veinte metros que se coló en la portería africana para el 3-1. Francia evita el susto y allana su camino desde el inicio.

Francia 3 - 1 Senegal

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni y Rabiot; Olise, Démbéle (Barcola, min 80), Doué (Cherki, min 87) y Mbappé.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye (Ciss, min 88), Camara (Diarra, min 76), P. Gueye (Ndiaye, min 83); Ismaila Sarr (Mbaye, min 75), Nicolas Jackson (Dieng, min 83) y Mané.

Goles: 1-0 Mbappé (minuto 66). 2-0 Barcola (minuto 82). 2-1 Ibrahim Mbaye (minuto 94). 3-1 Mbappé (minuto 95).

Árbitro: Alireza Faghani (Australia).Añadió seis minutos de descuento en la primera parte y ocho en la segunda.

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, jugado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife). 80.500 espectadores.