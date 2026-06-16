Lamine Yamal debuta con España en el Mundial con las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial en las botas

Lamine Yamal debuta en el Mundial con las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial en sus botas. Reuters

Lamine Yamal debutó en un Mundial con España con un detalle muy visible: en sus botas lució las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres, pero no la española.

El guiño identitario, pensado como homenaje familiar, ha desatado un debate que va mucho más allá de lo deportivo y que vuelve a colocar al joven delantero en el centro de una conversación sobre pertenencia y símbolos.

En su estreno mundialista, Lamine saltó al campo con unas botas personalizadas en las que se podía ver su nombre acompañado de las banderas marroquí y ecuatoguineana.

Es la forma que el futbolista ha elegido para llevar consigo, literalmente, las raíces de su padre, nacido en Marruecos, y de su madre, originaria de Guinea Ecuatorial.

No es la primera vez que recurre a este código visual: con el Barça ya había usado modelos muy similares, en los que a menudo también incorpora la bandera de España sobre las de Marruecos y Guinea en la zona trasera de las zapatillas.

De hecho, en partidos de club se le ha visto con las tres enseñas en el mismo par de botas, un diseño que se interpreta como una síntesis de su biografía: nacido en Cataluña, con raíces en el Magreb y en África central, y formado en La Masía.

En clave de Selección, una lectura posible es que el elemento español ya está presente en el escudo de la camiseta y que, al elegir los detalles de las botas, prioriza el homenaje específico a sus padres.

Las botas de Lamine Yamal con la bandera de España que, a menudo, ha lucido con el Barça. Redes sociales

Esa combinación de símbolos repartidos entre equipación y calzado ayuda a entender que, más que una exclusión, su elección responde a una forma personal de ordenar identidades y afectos.

Polémica en España y críticas en Marruecos

La imagen de las botas corrió con rapidez por redes sociales y generó una oleada de comentarios críticos entre parte de la afición española, que interpretó la ausencia de la bandera nacional como una falta de sensibilidad.

Algunos mensajes hablaban de "olvido" o "desprecio" simbólico hacia el país al que representa, mientras otros defendían que un jugador pueda expresar sus raíces sin que eso ponga en duda su compromiso deportivo.

En Marruecos, el nombre de Lamine Yamal también ha estado de actualidad. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación marroquí, desafió al futbolista del Barcelona antes del arranque del Mundial:

"Quiero una final con Lamine Yamal para ver si tomó la decisión correcta", señaló el dirigente marroquí en unas declaraciones en el medio Aljazeera360. "Hicimos todo lo posible para convencerlo, pero él eligió España y lo respetamos", añadió Lekjaa.

La escena de las botas resume la tensión típica de los futbolistas con doble o triple nacionalidad: cualquier gesto simbólico se amplifica y se interpreta en clave de pertenencia, a menudo al margen de la intención original.

En términos estrictamente deportivos, el episodio no altera el papel de Lamine dentro del equipo, pero sí añade ruido al entorno de una Selección observada al detalle en cada gesto durante un Mundial.