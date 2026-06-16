Klopp, sin filtros en su nuevo papel como comentarista, indulta a España: "Ha sido la primera parte más interesante"

El empate sin goles de España ante Cabo Verde en su estreno en el Mundial ha desatado un debate inmediato sobre el alcance real del tropiezo.

Mientras buena parte de la opinión pública ha recibido el 0-0 como un baño de realidad para la vigente campeona de Europa, algunas de las voces más escuchadas del fútbol internacional han optado por enfriar la histeria y reivindicar la dificultad del contexto.

En primera línea, Jürgen Klopp, convertido en comentarista estelar durante el torneo, eligió mirar el partido desde la pizarra rival antes que desde el fracaso español.

En su intervención en MagentaTV, el técnico alemán rompió el relato de la goleada esperada. Reconoció que, para él, "ha sido la primera parte más interesante del torneo" y puso el foco en la estructura defensiva de Cabo Verde, un bloque bajo compacto que le llamó poderosamente la atención.

Lejos de sumarse a las críticas fáciles, Klopp presentó el encuentro como un reto táctico mayúsculo para España y como un ejemplo de hasta qué punto selecciones teóricamente menores llegan preparadas a una Copa del Mundo.

Su reflexión se completó con un recordatorio que desarma cualquier lectura condescendiente: "El fútbol no funciona así, especialmente en una competición como esta. Todos los equipos tienen el potencial y el objetivo para ganarte".

En Alemania sí se está percibiendo a Klopp como una figura bastante polémica en su nuevo papel de comentarista del Mundial. Klopp hizo una broma sobre Julian Nagelsmann al decir que el seleccionador alemán es quien elige la alineación “por ahora”, en un contexto en el que su nombre suena como posible futuro técnico de la Mannschaft.

Lamine Yamal tras acabar el partido frente a Cabo Verde. Reuters

La reacción fue tal que Klopp acabó pidiendo disculpas públicamente, admitiendo que "podría haberme dado una bofetada por eso" y que sigue "siendo estúpido”, tratando de rebajar el tono y explicando que se le escapó el comentario en directo.

Klopp también ha cargado con dureza contra las pausas de hidratación y, en general, contra la deriva comercial del Mundial, dejando frases como que "el fútbol está siendo tomado como rehén por ejecutivos en oficinas con aire acondicionado" y que las pausas son “una jaula dorada construida para los patrocinadores".

Desde otro set, Thierry Henry se alineó con esa mirada de respeto hacia el rival. En su labor de analista televisivo, el francés cambió el foco del tropiezo español al partido perfecto de Vozinha, el veterano guardameta caboverdiano.

A su juicio, "sin Vozinha, probablemente estaríamos hablando de una cómoda victoria de España", una frase que resume bien la idea de que el empate no nace solo de lo que deja de hacer la selección de Luis de la Fuente, sino de la aparición de una actuación individual descomunal en el área contraria.

Henry aprovechó, además, para reivindicar el papel del portero a los 40 años y recordar que una noche así puede colocar a un desconocido en el centro del planeta fútbol.

Scaloni avisa

Otro entrenador con voz autorizada que se sumó a este frente de moderación fue Lionel Scaloni. El seleccionador argentino, consultado antes del debut de su equipo sobre el resultado del Grupo H, insistió en en un Mundial "no hay rival fácil, y el primer partido cuesta todavía más" y recalcó que los favoritos ya no pueden permitirse mirar por encima del hombro a nadie.

Desde su experiencia reciente como campeón del mundo, explicó que este tipo de golpes forman parte del camino y subrayó que España produjo ocasiones suficientes como para haber resuelto el partido: "España mereció ganar sin dudas".

Su mensaje, lejos de cargar contra la Selección, dibujó un escenario de alerta más que de alarma: "Con esto quiero decir que las selecciones, por algo, son selecciones. Muchas nacionalizaron jugadores y esto hace que el nivel haya subido un montón".

En medio del ruido, la coincidencia entre técnicos campeones, leyendas del gol y pesos pesados del vestuario apunta en una misma dirección: más que un desastre, el 0-0 ante Cabo Verde es una advertencia del nivel de exigencia que marca un Mundial en 2026.

Klopp, Henry y Scaloni, cada uno desde su micrófono, vienen a decirle a España que el problema no es tanto haber pinchado en el debut como no entender que ya no existen los días fáciles.

Vozinha, con sus manos, y Cabo Verde, con su organización, se encargaron de recordarlo antes de que lo hiciera el marcador.