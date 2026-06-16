Francia vs Senegal, Mundial 2026 hoy | Dónde ver el partido, horario, alineaciones y última hora, en directo
Francia y Senegal debutan este martes en el Mundial de 2026 con el primer partido del Grupo I, que se disputa a las 21:00 horas (hora española).
La revolución de Deschamps y el bloque de Scaloni: las recetas de Francia y Argentina para alargar su dinastía mundialista
Francia arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Senegal en la primera jornada del Grupo I, que completan Irak y Noruega.
- Once inicial de Francia: Mike Maignan, Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise y Desire Doue.
- Once inicial de Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Sadio Mane, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.
🔴 ¿A qué hora es el Francia - Senegal?
El partido entre Francia y Senegal, correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial de 2026, se disputa este martes 16 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium).
🔴 Dónde ver el Francia - Senegal
El Francia - Senegal podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.
-
Francia vs Senegal - Minuto 40 | Intento lejano de Mané
Sadio Mané (Senegal) dispara desde larga distancia, pero su intento no genera peligro para el guardameta y el balón se marcha desviado.
-
Francia vs Senegal - Minuto 37 | Senegal domina la posesión
A Senegal no le quema el balón, moviendo con calma y criterio en campo rival mientras intenta encontrar espacios ante una Francia bien organizada.
-
Francia vs Senegal - Minuto 34 | Estadística de remates
Echemos un vistazo al número total de remates – 1:3. Francia 1, Senegal 3.
-
Francia vs Senegal - Minuto 32 | Falta de Koundé
Alireza Faghani pita falta. Jules Koundé (Francia) derriba a un contrario con una dura entrada.
-
Francia vs Senegal - Minuto 31 | Disparo alto de Sarr
Ismaïla Sarr (Senegal) se hace espacio al borde del área y hace un mal disparo que sale muy alto por encima del larguero.
-
Francia vs Senegal - Minuto 25 | Pausa de hidratación
El árbitro detiene momentáneamente el encuentro para la pausa de hidratación. Partido muy igualado hasta el momento, con alternativas para ambos equipos y una gran ocasión por cada lado.
-
Francia vs Senegal - Minuto 24 | ¡AL PALO!
Nicolas Jackson (Senegal) estrella el balón en el poste en la que es la ocasión más clara del partido hasta el momento. Gran llegada del delantero, que se queda muy cerca de abrir el marcador.
-
Francia vs Senegal - Minuto 21 | Córner sin peligro
Michael Olise (Francia) saca el córner, y el balón termina siendo despejado por un defensor.
-
Francia vs Senegal - Minuto 21 | Córner para Francia
Jules Koundé (Francia) no logra mandar un pase al área. Su envío es interceptado. Saque de esquina. Ocasión para Francia.
-
Francia vs Senegal - Minuto 19 | Centro sin peligro
Ismaïla Sarr (Senegal) se sitúa en una buena posición, pero envía un centro sin peligro.
-
Francia vs Senegal - Minuto 15 | Falta sobre Francia
Alireza Faghani pita falta tras una entrada de Idrissa Gueye (Senegal). Tiro libre para Francia.
-
Francia vs Senegal - Minuto 14 | Pase largo impreciso
Ousmane Dembélé (Francia) intenta conectar con Kylian Mbappé, pero su envío en profundidad va con demasiada fuerza.
-
Francia vs Senegal - Minuto 10 | Senegal combina en campo rival
Buen juego de elaboración de Senegal con pases cortos para crear una nueva oportunidad de ataque.
-
Francia vs Senegal - Minuto 7 | Ocasión de Sarr
Ismaïla Sarr (Senegal) se desmarca dentro del área y remata a puerta, pero su remate es bloqueado brillantemente por un defensor.
-
Francia vs Senegal - Minuto 4 | Falta de Rabiot
Adrien Rabiot entra con demasiada agresividad sobre su rival y el árbitro señala falta a favor de Senegal en campo propio. Juego detenido en estos primeros compases del encuentro.
-
Francia vs Senegal - Minuto 1 | Córner para Senegal
El Hadji Malick Diouf envía el balón al área en la jugada a balón parado, pero la defensa francesa despeja y evita el remate. Senegal gana el primer saque de esquina del partido.
-
Francia vs Senegal - Minuto 1 | Arranca el partido
¡Comienza el encuentro! Ya rueda el balón en este Francia - Senegal del Mundial 2026, con los dos equipos buscando imponer su plan desde el inicio.
-
Francia vs Senegal - Minuto 0 | Suenan los himnos
Momento de máxima solemnidad en el estadio. Suenan los himnos nacionales de Francia y Senegal antes del inicio del encuentro, con ambos equipos ya alineados sobre el césped en este debut del Grupo I del Mundial 2026.
-
Francia vs Senegal, Mundial 2026 hoy en directo | Árbitro del partido
El colegiado encargado de dirigir este encuentro será el australiano Alireza Faghani, uno de los árbitros con mayor experiencia en grandes competiciones internacionales, habitual en citas de máximo nivel.
-
Francia vs Senegal, Mundial 2026 hoy en directo | Senegal y el bloque medio
Senegal parte con la idea de replegar en bloque medio, cerrando líneas de pase interiores y obligando a Francia a circular por zonas menos peligrosas.