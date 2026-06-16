Francia vs Senegal, Mundial 2026 hoy | La selección francesa gana 3-1 con dos goles de Mbappé

Francia arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Senegal en la primera jornada del Grupo I, que completan Irak y Noruega.

- Once inicial de Francia: Mike Maignan, Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise y Desire Doue.

- Once inicial de Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Sadio Mane, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.

🔴 ¿A qué hora es el Francia - Senegal?

El partido entre Francia y Senegal, correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial de 2026, se disputa este martes 16 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium).

🔴 Dónde ver el Francia - Senegal

El Francia - Senegal podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.