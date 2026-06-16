Francia vs Senegal, Mundial 2026 hoy | La selección francesa gana 3-1 con dos goles de Mbappé
Francia debutó con victoria 3-1 ante Senegal en el Grupo I del Mundial 2026. Doblete de Mbappé y gol de Barcola; Mbaye marcó para Senegal en un partido intenso.
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Francia arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Senegal en la primera jornada del Grupo I, que completan Irak y Noruega.
- Once inicial de Francia: Mike Maignan, Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise y Desire Doue.
- Once inicial de Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Sadio Mane, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.
🔴 ¿A qué hora es el Francia - Senegal?
El partido entre Francia y Senegal, correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial de 2026, se disputa este martes 16 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium).
🔴 Dónde ver el Francia - Senegal
El Francia - Senegal podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.
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Francia vs Senegal - Final del partido | Crónica del partido
Cara A y cara B. Una Francia bipolar mostró dos versiones antagónicas que fueron suficientes para empezar ganando en este Mundial 2026 ante Senegal.
A una primera parte bochornosa e indigna le siguió un segundo acto de vértigo y maravilla encabezado por Olise y Mbappé. El del Bayern puso la magia, el del Real Madrid abrió la lata.
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Francia vs Senegal - Final del partido | 3-1
El encuentro termina con victoria de Francia por 3-1 ante Senegal.
Los goles fueron de Kylian Mbappé (2), que firmó un doblete decisivo, y Bradley Barcola, que puso el 2-0 en el marcador. Senegal recortó distancias con un tanto de Mbaye, pero no fue suficiente.
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Francia vs Senegal - Minuto 95 | ¡Golazo de Mbappé!
¡GOOOL DE FRANCIA! ¡GOOOOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ! En el 95’, el delantero francés aparece de nuevo en el momento clave para firmar un auténtico golazo que prácticamente sentencia el partido. Francia respira tras un final muy intenso y vuelve a ampliar la ventaja en el marcador.
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Francia vs Senegal - Minuto 94 | ¡Golazo de Mbaye!
¡Gol de Senegal! ¡Qué respuesta inmediata! Mbaye se inventa un auténtico golazo en el tramo final del partido, golpeando con calidad para superar a la defensa francesa y recortar distancias en el marcador. Senegal vuelve a meterse de lleno en el encuentro en este final de infarto.
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Francia vs Senegal - Minuto 90 | Tiempo añadido
El árbitro Alireza Faghani añade 8 minutos de tiempo extra a esta segunda parte. Se abre un tramo final intenso en el que Senegal intentará recortar distancias y Francia buscará sentenciar definitivamente el encuentro.
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Francia vs Senegal - Minuto 88 | Cambio en Senegal
Pape Bouna Thiaw realiza una nueva modificación en el tramo final del encuentro. Idrissa Gueye abandona el terreno de juego y entra en su lugar Pathé Ciss, buscando energía fresca para los últimos minutos del partido.
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Francia vs Senegal - Minuto 87 | Cambio en Francia
Didier Deschamps realiza una nueva modificación en el tramo final del partido. Se retira Désiré Doué y entra Rayan Cherki, buscando mantener la frescura y el control en estos últimos minutos tras el 2-0 favorable a Francia.
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Francia vs Senegal - Minuto 86 | Mbappé sigue buscando el suyo
Kylian Mbappé (Francia) consigue deshacerse de la marca de un defensor y prueba suerte desde media distancia con un disparo dirigido a la esquina inferior izquierda, pero Édouard Mendy está bien colocado y atrapa el balón sin demasiados problemas.
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Francia vs Senegal - Minuto 84 | Doble cambio en Senegal
Pape Bouna Thiaw agota nuevas opciones desde el banquillo. Se retiran Nicolas Jackson e Idrissa Gueye y entran Bamba Dieng y Cherif Ndiaye. Senegal mueve piezas en ataque para intentar recortar distancias en el tramo final del encuentro.
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Francia vs Senegal - Minuto 82 | ¡Gol de Barcola!
¡Gol de Francia! ¡Gol de Bradley Barcola! Apenas dos minutos después de entrar al terreno de juego, el atacante francés bate a Édouard Mendy y amplía la ventaja de los de Didier Deschamps. Francia golpea de nuevo y deja el partido muy encarrilado con el 2-0.
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Francia vs Senegal - Minuto 80 | Cambio en Francia
Didier Deschamps mueve el banquillo para afrontar el tramo final del encuentro. Se marcha Ousmane Dembélé y entra Bradley Barcola, que aportará velocidad y frescura al ataque francés en estos últimos minutos.
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Francia vs Senegal - Minuto 78 | Despeja Senegal
Michael Olise (Francia) pone el balón al área desde el lanzamiento de falta, pero el envío es rechazado por el defensor más adelantado de Senegal, que aleja el peligro. Sigue apretando Francia.
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Francia vs Senegal - Minuto 76 | Doble cambio en Senegal
Pape Bouna Thiaw mueve el banquillo en busca de la reacción. Se marchan Lamine Camara e Ismaïla Sarr y entran Habib Diarra e Ibrahim Mbaye. Senegal introduce piernas frescas para intentar darle la vuelta al partido en el último cuarto de hora.
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Francia vs Senegal - Minuto 74 | Mendy sostiene a Senegal
¡Otra clarísima para Francia! Désiré Doué se marcha de varios defensores dentro del área y conecta un disparo raso y ajustado al palo izquierdo, pero aparece de nuevo un espectacular Édouard Mendy para firmar una parada sensacional. Habrá córner para Francia.
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Francia vs Senegal - Minuto 72 | Mendy vuelve a salvar a Senegal
Michael Olise (Francia) recoge un balón despejado lejos de la portería y no se lo piensa dos veces. Su potente disparo, dirigido por bajo al centro de la meta, obliga a Édouard Mendy a intervenir de nuevo con una buena parada para mantener con vida a Senegal.
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Francia vs Senegal - Minuto 72 | Sigue insistiendo Francia
Jules Koundé (Francia) pone un buen centro al área desde la banda derecha, pero la defensa senegalesa vuelve a mostrarse firme y despeja el peligro antes de que pueda llegar un rematador francés.
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Francia vs Senegal - Minuto 68 | Pausa de hidratación
El árbitro detiene el encuentro para la pausa de hidratación. Momento para que ambos equipos tomen aire en un partido que se ha abierto tras el gol de Kylian Mbappé y en el que Senegal ha respondido de inmediato con un tanto anulado por fuera de juego.
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Francia vs Senegal - Minuto 68 | Gol anulado a Senegal
¡Se salva Francia! Nicolas Jackson había conseguido batir a la defensa francesa y mandar el balón a la red, pero el árbitro asistente levanta el banderín y el tanto queda anulado por fuera de juego. Sigue el 1-0 en el marcador.
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Francia vs Senegal - Minuto 66 | ¡Gol de Mbappé!
¡Gol de Francia! ¡Gol de Kylian Mbappé! El capitán francés rompe por fin la resistencia de Senegal y adelanta a los de Didier Deschamps en el marcador. Después de una segunda parte de claro dominio francés, aparece su gran estrella para firmar el 1-0.
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Francia vs Senegal - Minuto 63 | La más clara para Francia
Michael Olise se inventa un pase espectacular que deja a Kylian Mbappé al borde del mano a mano, pero el delantero francés no logra controlar el balón cuando se quedaba completamente solo ante Édouard Mendy. Ocasión clarísima desperdiciada por Francia.