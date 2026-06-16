España enseña sus costuras sin Lamine ni Nico: 27 tiros, 0 goles y un empate que reabre el debate sobre el plan ofensivo

España salió del Mercedes-Benz Stadium con un punto que sabe a derrota, no porque el rival fuera superior -nunca lo fue- sino porque fue incapaz de convertir en gol su dominio aplastante.

El 0-0 contra Cabo Verde no nació de un mal día ni de la mala suerte: nació de tres decisiones tácticas dudosas, de tres jugadores concretos que fallaron en los momentos clave, y de un equipo isleño que llevaba años preparando exactamente este partido.

Luis de la Fuente reconoció antes del partido que Lamine Yamal y Nico Williams estaban disponibles pero no en condiciones de asumir una carga excesiva. Razonable. El extremo del Barcelona se recuperaba de una lesión muscular sufrida el 22 de abril y el club azulgrana había solicitado prudencia en su reincorporación.

La consecuencia fue un once sin sus dos principales generadores de desequilibrio individual, los únicos capaces de romper una defensa compacta a través de la verticalidad y el uno contra uno en banda.

El problema no fue tanto la ausencia de Lamine como el perfil elegido para sustituirlo. Gavi, la gran sorpresa del once, salió de extremo izquierdo en un rol que no es el suyo.

El centrocampista azulgrana acumuló diez pérdidas de balón durante el partido, síntoma de que su hábitat natural -el interior, la zona de presión y pase corto- chocaba frontalmente con la necesidad de España de tener anchura y profundidad contra un bloque bajo.

En el flanco derecho, Ferran Torres partió como titular con el encargo de generar peligro, pero su partido fue un catálogo de oportunidades desaprovechadas: dio al larguero en el minuto 38 desde seis metros en posición inmejorable, disparo flojo al cuerpo de Vozinha antes del descanso, y una progresiva desaparición del juego conforme avanzaba el partido.

Ferran Torres se lamenta por una ocasión fallada ante Cabo Verde. Reuters

Acabó el encuentro con 80 minutos en el campo sin un solo gol ni asistencia. La ausencia de punch en banda fue el ADN de la tarde.

La guinda de la mala tarde individual la puso Mikel Oyarzabal, quien batió un récord que nadie habría querido estrenar: según Opta, el delantero de la Real Sociedad se convirtió en el primer jugador desde el Mundial de Inglaterra 1966 en no tocar el balón durante los primeros 30 minutos de un partido de Copa del Mundo.

Que el delantero centro titular pase media hora entera sin recibir un solo pase dice mucho del funcionamiento del equipo, pero también del propio atacante, que no fue capaz de moverse para desmarcarse y crear espacios.

El muro de Bubista

Cabo Verde no jugó al fútbol en Atlanta; ejecutó un plan. El técnico Bubista preparó un bloque bajo en 4-2-3-1 que cerraba los carriles interiores y obligaba al juego exterior de España, sabiendo que sin Lamine ni Williams, no tiene la misma capacidad de ruptura en banda.

Los diez jugadores de campo se situaban sistemáticamente por detrás del balón, renunciando por completo a la posesión -apenas un 26%- para concentrar energías en la organización defensiva.

Con las dos líneas de cuatro muy juntas y los dos pivotes tapando el acceso al área, España encontraba el camino siempre bloqueado en la zona de decisión.

El equipo isleño también tuvo la virtud de aguantar el desgaste psicológico. Cuando la presión española arreció en la segunda parte, con Yamal ya en el campo desde el minuto 71, los caboverdianos mantuvieron la estructura sin fisuras.

Su única arma ofensiva -la transición rápida por los extremos con Ryan Mendes- bastó para mantener nerviosa a una defensa española que nunca se sintió del todo cómoda con el marcador en empate.

Derrota moral

Con 27 remates en el total del partido, España igualó su mejor marca en un Mundial desde 1966. La última vez que acumuló esa cifra fue ante Paraguay en 1998, en otro 0-0 que también dejó a la selección con sensación agria.

La historia se repite de forma inquietante: muchos disparos, poca puntería, mismo resultado.

Luis de la Fuente dando instrucciones durante la pausa de hidratación de la primera parte. Reuters

El problema no fue cuantitativo sino cualitativo. Solo 7 de esos 27 remates fueron a puerta, y uno de cada siete llegó como consecuencia de una acción de rebote o de segunda jugada.

La gran figura defensiva fue Vozinha, el portero de 40 años que milita en el Chaves de la segunda división portuguesa y que tiene una tasación de mercado de 50.000 euros.

El guardameta realizó 7 paradas a lo largo del encuentro, con un registro de goles evitados de +1,12 sobre el xG, lo que significa que en sus manos cayeron intervenciones que un portero promedio habría encajado.

Frente a esta catástrofe colectiva, el único brillo español lo aportó precisamente el jugador al que se protegía: Lamine Yamal, que en menos de 25 minutos completó más regates (5) que cualquier otro jugador del partido en los 90. La lectura es cruel: la solución estaba en el banquillo.

Contexto histórico que duele

Cabo Verde disputaba el primer partido de su historia en un Mundial. Un país de medio millón de habitantes, clasificado en el puesto 67 del ranking FIFA, logró un punto histórico ante la vigente campeona de Europa, que acumulaba 30 partidos consecutivos sin perder antes de esta tarde en Atlanta.

Vozinha levanta la bandera de Cabo Verde tras el empate ante España. EFE

De la Fuente salió a la sala de prensa con cara de pocos amigos pero intentó transmitir calma: "Cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Estoy tranquilo, es el partido número 32 sin perder y en el siguiente estaremos mucho mejor".

El problema no es la estadística de invicto, que se mantiene. El problema es que España ha mostrado sus costuras justo en el momento en que no debe hacerlo: el partido inaugural, cuando el rival es el más débil del grupo y cuando el mensaje que se lanza al resto de los candidatos importa.

El calendario depara ahora un duelo contra Arabia Saudí en el que la Selección no puede permitirse otro desliz si quiere llegar a la fase eliminatoria con el liderato y la moral intactos. El muro de Bubista ha puesto fecha de caducidad a la paciencia de una afición que esperaba otra cosa.