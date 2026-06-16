Un empate que pone patas arriba el nuevo grupo de la muerte: Uruguay salva un punto vital ante Arabia Saudí

Arabia Saudí

Uruguay

Arabia Saudí ha estado a punto de dar la campanada. De hecho, la dieron durante 80 minutos hasta que Maxi Araújo encontró la llave que abría el candado que Al-Owais le había echado a su portería [Narración y estadísticas del partido: Arabia Saudí 1-1 Uruguay].

El grupo H del Mundial va a terminar siendo el grupo de la muerte: al empate de España ante Cabo Verde se ha sumado también el empate del combinado celeste. De este modo, todas las selecciones tienen un punto y dependen de sí mismas para estar en dieciseisavos.

El guion del partido fue difícilmente mejorable para los de Georgios Donis en la primera parte. Consiguieron que no pasara absolutamente nada durante gran parte del partido y lo desequilibraron por medio del balón parado.

Sin embargo, todo cambió con los cambios que introdujo Bielsa al descanso. Uruguay asedió una y otra vez la portería rival hasta que encontró el gol por medio de Maxi Araújo.

Apenas salió de su campo el combinado asiático, que basó su partido en defender los tres puntos tras el gol de Al-Amri al filo del descanso y luego el punto tras el gol del charrúa.

Sin ocasiones y sin juego

La sensación que se transmitía desde el Hard Rock Stadium de Miami era que Uruguay no quería atacar, mientras que Arabia vivía un partido inesperadamente plácido. Como si hubiesen sellado la paz, como si se hubiese pactado un partido sin ocasiones, pasaron los minutos.

La Celeste comenzó moviendo en campo propio ante un equipo asiático que esperó en la línea de medios. Con una doble línea muy bien plantada, los de Georgios Donis complicaron la progresión de los de Bielsa, quienes no conseguían superar las líneas.

Afortunadamente para el espectador neutro -y para los de Uruguay y Arabia también-, el partido cambió con la pausa de hidratación. Fede Viñas, el exdelantero del Oviedo, puso a prueba a Al-Owais, quien voló para tapar su remate a bocajarro.

Al-Owais evita el gol de Darwin Núñez. Reuters

No se achicaron los jugadores saudíes y tras un primer aviso de Al-Amri en un saque de esquina que obligó a emplearse a fondo al veterano Muslera, en la siguiente ocasión encontraron el camino del gol.

Uruguay estaba capeando de mala manera las embestidas de Arabia Saudí y el gol acabó cayendo de maduro. Al-Amri, muy superior en la estrategia, se anticipó a todos para cazar un rechace y hacer el primero.

Se adelantó el equipo saudí ante el desconcierto y el nerviosismo en las gradas de los aficionados charrúas. El rostro serio de Bielsa hacía prever que caería bronca al descanso y el argentino, sin especular, movió el banquillo introduciendo dos cambios de golpe.

Como en Qatar 2022... ARABIA SAUDÍ QUIERE VOLVER A DAR EL CAMPANAZO 🔔



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Darwin Núñez y Matías Viña fueron los sacrificados. Agustín Canobbio y Juan Sanabria dieron un lavado de cara a Uruguay, que entró al partido en la segunda parte sin especular, asediando la portería rival en busca del empate.

Fede Viñas, el más activo del equipo celeste, protagonizó tres ocasiones que acabaron en nada. Sin embargo, la tendencia del encuentro había cambiado y el gol del empate parecía que era cuestión de tiempo.

Siguió tirando de casta y corazón Uruguay para empatar el partido y a punto estuvo de hacerlo Ugarte a la hora de juego. El mediocentro recogió el balón y no se lo pensó: se sacó un derechazo cruzado que acabó estrellándose en la madera.

Era la más clara de Uruguay en el encuentro, pero no sería la última. Los del 'Loco' Bielsa siguieron encerrando a su rival y Valverde volvió a poner a prueba a Al-Owais con un tiro de falta que desbarató el portero saudí con una gran parada.

De nuevo el polivalente jugador del Real Madrid prendió la mecha con un centro tenso desde el lateral que ninguno de sus compañeros llegaron a cazar. Al final, otra jugada desperdiciada.

Los jugadores de Uruguay y Arabia Saudí, exhaustos tras el partido.

Tanto fue el cántaro a la fuente que al final terminó por romperse. Al Owais dejó un balón suelto tras un remate de Viñas y, con calidad, Araújo definió y empató el encuentro. Fundamental el tanto de Uruguay, que marcaba un gol que se merecía.

No se conformaron con el empate los de Marcelo Bielsa y siguieron insistiendo en busca de un segundo gol que no llegaría. Al-Owais, con una mano salvadora, evitó el gol de Valverde, que se había sacado un disparo cruzado.

Con este resultado, el grupo H presenta a sus cuatro integrantes empatados a un punto, después del 0-0 previo entre España y Cabo Verde.

Ficha técnica del partido:

1. Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Abdudelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti,Saud Abdul-Hamid (Ali Lajami, m.90+2), Moteb Al-Harbi (Abdullah Al Hamdan, m.90+2); Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, m.63), Mohammed Abu Al-Shamat (Nawaf Bu Washl, m.81); Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan (Ala Al-Hajji, m.90+2).

1. Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Juan Manuel Sanabria, m.45); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo (Brian Rodríguez, m.81); Federico Viñas (Rodrigo Aguirre, m.90) y Darwin Núñez (Agustin Canobbio, m.45).

Goles: 1-0, m.41: Abdudelah Al-Amri; 1-1, m.80: Maximiliano Araujo.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó al saudí Abdudelah Al-Amri.

Incidencias: partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 62.764 espectadores.