El empate de España ante Cabo Verde rompe el mercado de las apuestas: del usuario que perdió 1 millón al que ganó 3,2

El empate de España ante Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026 dejó una de las historias más sorprendentes de la jornada. Más allá de las consecuencias deportivas, el resultado provocó una pérdida millonaria para un apostante.

Según los datos publicados por Polymarket Sports, un usuario llegó a invertir un millón de dólares en la victoria de la selección española. La operación estaba vinculada exclusivamente al triunfo de España en el encuentro.

La apuesta parecía razonable si se observaban las previsiones previas al partido. España partía como una clara favorita y los mercados de predicción otorgaban a España una probabilidad muy elevada de conseguir los tres puntos.

Antes del comienzo del encuentro, las opciones de victoria española rondaban el 81%. Por el contrario, un empate o una victoria de Cabo Verde aparecían como escenarios mucho menos probables según las estimaciones del mercado.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llegaba además con la etiqueta de candidata al título. Su condición de favorita hizo que muchos participantes confiaran en un triunfo español en el debut mundialista.

Lamine Yamal tras acabar el partido frente a Cabo Verde. Reuters

Sin embargo, el desarrollo del partido fue muy distinto al esperado. España no consiguió superar a la defensa caboverdiana y terminó firmando un empate sin goles que sorprendió a buena parte de los observadores.

El 0-0 final supuso un importante contratiempo para el conjunto español. También provocó que la posición adquirida por el apostante perdiera todo su valor al no producirse el resultado por el que había apostado

La cifra resulta especialmente llamativa por el volumen de dinero arriesgado. No es habitual encontrar inversiones de un millón de dólares en un único resultado deportivo, incluso cuando existe un favorito tan claro.

Pero mientras un participante sufría una pérdida millonaria, otro vivía la cara opuesta de la historia. El mismo resultado permitió que una apuesta contraria terminara generando un beneficio extraordinario.

Pedri recibiendo amarilla por agarrar a un jugador de Cabo Verde.

De acuerdo con la información difundida por Polymarket Sports, un usuario que apostó contra la victoria de España obtuvo unas ganancias cercanas a los 3,2 millones de libras esterlinas gracias al empate

Los dos ejemplos reflejan a la perfección la incertidumbre que acompaña al deporte. Las probabilidades pueden señalar un favorito evidente, pero los resultados no siempre siguen el guion previsto por los mercados.

España no pudo transformar su favoritismo en una victoria y Cabo Verde logró sumar un punto histórico. Mientras el Grupo H arrancaba con sorpresa, un apostante sufría una pérdida de un millón de dólares por confiar en el triunfo español y otro lograba ganar una gran cifra.