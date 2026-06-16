El debut mundialista de Irán en EEUU: problemas en la frontera, recuerdo a 168 niñas asesinadas y pitos al himno

Banderas de Irán en el debut mundialista de su selección. Reuters

Irán

Nueva Zelanda

El debut de Irán en el Mundial -con empate ante Nueva Zelanda (2-2)- en suelo estadounidense dejó una colección de imágenes políticas que desbordaron el marco del fútbol y consolidaron a la selección como actor de una batalla simbólica a escala global.

Entre pitos al himno, homenajes a 168 niñas fallecidas y episodios fronterizos con sus figuras, el estreno ante la selección oceánica fue, sobre todo, un relato sobre poder, memoria y control territorial.

El ambiente alrededor del SoFi Stadium ya anunciaba que el partido sería algo más que un 2-2 mundialista.

A las puertas del recinto, colectivos de la diáspora iraní desplegaron banderas pre revolucionarias, retratos de víctimas de la represión interna y consignas contra el régimen, mientras otros grupos se acercaban para apoyar al equipo como último símbolo compartido de un país fracturado.

Cuando sonó el himno iraní, esa división se hizo audible. La música oficial de la República Islámica quedó envuelta en una mezcla de aplausos y abucheos prolongados, con sectores del público levantando carteles en favor de las protestas internas y otros coreando el nombre de la selección.

La escena recordaba a Qatar 2022, pero esta vez el gesto se producía en territorio del principal enemigo geopolítico de Teherán.

El número 168

La delegación iraní había preparado desde antes del Mundial una narrativa centrada en las 168 niñas fallecidas en el ataque a una escuela de Minab, atribuido a misiles estadounidenses.

El número se hizo visible desde el primer día con broches dorados en las solapas de la delegación de Irán al aterrizar en Tijuana, comunicados oficiales explicando el significado y un discurso que presenta al equipo como portavoz de las víctimas civiles de la guerra.

Despliegue de la pancarta en memoria de las 168 niñas asesinadas en Minab. Reuters

Esa campaña cristalizó durante el debut mundialista. Durante el partido, la hinchada iraní mostró una bandera dedicada a las 168 niñas asesinadas el pasado 28 de febrero en la Escuela Primaria Shajare Tayebé.

Problemas en la frontera

El partido no cerró el capítulo político: lo extendió hasta los controles migratorios. Tras el encuentro, la expedición iraní salió rumbo al aeropuerto de Los Ángeles con destino a su base en Tijuana, pero el capitán Mehdi Taremi y el centrocampista Saeed Al-Hawie quedaron retenidos en los trámites de salida.

Según la federación, mientras el resto de la plantilla ya esperaba a bordo del avión, las dos figuras permanecían apartadas, sometidas a controles adicionales que retrasaron la partida del convoy.

El seleccionador Amir Ghalenoei ya había denunciado que Estados Unidos les impedía pasar una noche extra en el país después del debut, obligando a la delegación a volar de inmediato y alimentando el discurso de que Irán es "la selección más oprimida del Mundial".

El propio Taremi, que ya había sufrido en el pasado el cierre del espacio aéreo y problemas de visado ligados a la guerra, advirtió que estos obstáculos "socavan el mensaje de paz de la FIFA".

Escenario de conflicto

La historia entre Irán y Estados Unidos venía cargada desde antes del primer balón: visas denegadas para dirigentes, boicot al sorteo en Washington y presiones para mover los partidos a México, mientras desde Washington se llegó a deslizar la idea de excluir a los iraníes del torneo.

Banderas contra el regimen iraní en el debut en el Mundial. Reuters

Con ese trasfondo, la imagen de una pancarta por 168 niñas, un himno silbado y dos figuras retenidas en un aeropuerto californiano se impone sobre cualquier tabla de clasificación.

En Estados Unidos, el debut de Irán ha dejado una conclusión incómoda para los organizadores: por más que el reglamento intente blindar al fútbol de los conflictos, cuando la guerra viaja en los pasaportes, en los pines de luto y en las pancartas que aparecen tras un gol, el Mundial se convierte inevitablemente en su escaparate.