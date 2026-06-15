Todas las Españas de Luis de la Fuente: diseccionando a la Selección más preparada para conquistar la segunda estrella

Las Españas de Luis de la Fuente y sus variaciones tácticas. Diseño: Arte EE

Cuando el árbitro pite el inicio del España-Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta -este lunes a las 18:00 hora peninsular-, comenzará formalmente la búsqueda de algo que el fútbol español lleva dieciséis años persiguiendo: la segunda estrella en el pecho de su camiseta.

Desde aquel 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, España ha ganado dos Eurocopas -la última, la de Alemania 2024, con una generación que entonces ni había debutado en el fútbol profesional- y una Liga de Naciones. Ha construido una racha de 31 partidos sin conocer la derrota. Lidera el ranking FIFA.

Y llega al torneo más grande del planeta como la selección a la que todos los modelos estadísticos señalan como favorita número uno.

Sin embargo, el fútbol tiene la costumbre de ignorar los papeles. Por eso este equipo no se presenta simplemente con talento: se presenta con un sistema.

Luis de la Fuente lleva trece años construyendo esta Selección, primero desde las inferiores -con las que conquistó el Europeo Sub19 en 2015 y el Sub21 en 2019, y logró la plata olímpica en Tokio 2020- y luego desde el banquillo absoluto.

El técnico riojano ha transformado una generación de extraordinarios talentos individuales en un mecanismo colectivo difícil de descifrar y acepta sin incomodidad la etiqueta de favorito. No la rehuye ni la minimiza. La convierte en exigencia, y esa exigencia en método.

Un método que, antes del debut, analiza disecciona EL ESPAÑOL: cómo funciona cada pieza, por qué encajan entre sí de la forma en que lo hacen, y qué hace a esta Selección cualitativamente superior entre los 48 países que componen el Mundial de fútbol más grande de la Historia.

1. Un guardián que construye

La salida de balón de España no empieza en Rodri. Empieza varios metros por detrás de él, en la estructura que forman el portero, los dos centrales y el propio pivote.

Cuando los laterales se abren hacia las bandas, Unai Simón avanza hasta quedar casi alineado con Cubarsí y Laporte, funcionando como un tercer central virtual que obliga al bloque rival a retroceder o a salir a presionar con un jugador extra. Ese jugador que sale es el que deja un hueco en otro lugar.

Simón ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la referencia que es hoy. Sus primeros años con la selección estuvieron marcados por errores que alimentaron el debate sobre si era el portero adecuado para el proyecto.

Aquellos errores importan ya poco: es un portero moderno que anticipa las líneas de pase antes de recibir y que entiende su posición no como el último recurso defensivo sino como el primer eslabón ofensivo.

Cubarsí tiene 21 años y ya juega con la autoridad de un central con una larga carrera europea a sus espaldas. Conduce desde la salida sin dudar, se mete entre líneas cuando el partido lo pide y filtra pases que en un central convencional serían riesgos inaceptables.

Laporte aporta el otro registro: la zurda larga para los cambios de orientación que desequilibran el bloque rival. Uno conduce, el otro distribuye. Juntos con Simón forman la base sobre la que se construye todo lo demás.

2. La asimetría que desestabiliza

España tiene la asimetría incorporada al diseño. No como ajuste circunstancial, sino como decisión estructural que afecta a todo el edificio táctico desde antes de que el balón se mueva.

Llorente, a la derecha, no es un lateral que sube cuando puede. Es un mediocampista que ocupa el carril exterior porque allí genera la ambigüedad que más daño hace al rival: el equipo contrario no sabe si asignarlo al lateral o al interior, y esa duda de un segundo es suficiente para que España genere superioridad en la zona de creación.

La historia de esa reconversión explica mucho. Llorente llegó al Atlético como mediocampista clásico, fue usado como segundo delantero en la temporada del título de Liga de 2021 y después migró hacia posiciones de lateral con responsabilidades de mediocampo.

En la Selección, ese recorrido cristaliza de forma limpia: De la Fuente no le pide que defienda como un lateral convencional, le pide que genere superioridad en zonas interiores cuando España tiene el balón.

En el otro lado, el funcionamiento es exactamente el inverso. Cucurella no sube. Se queda bajo, cubriendo la espalda que Nico Williams deja abierta cada vez que ataca.

Es un rol que en el Chelsea fue malinterpretado como limitación, pero que en la Selección se entiende como una responsabilidad táctica que el jugador cumple con disciplina. La asimetría no es producto de las limitaciones de un lateral ni de las virtudes del otro: es la base de la superioridad de España en el mediocampo.

3. El mejor centro del campo

Hay selecciones que tienen un buen mediocampo y hay selecciones que construyen desde él. España hace lo segundo. El triángulo que forman Rodri, Pedri y Fabián Ruiz combina tres perfiles que se complementan con una precisión difícil de encontrar en otro lugar.

Rodri es el regulador: decide cuándo hay que acelerar el juego, cuándo ralentizarlo, cuándo el balón tiene que ir al lateral y cuándo filtrar hacia el interior. Cubre más metros sin balón que cualquier otro jugador del once, y esa movilidad invisible es la que mantiene las líneas equilibradas.

Pedri conecta. Su virtud no es la velocidad de carrera sino la de decisión: recibe bajo presión en espacios reducidos, se gira, filtra. Cuando recibe entre líneas, el rival tiene que elegir: si lo presionan, dejan espacio a Fabián; si no lo presionan, Pedri tiene tiempo para jugar. No hay buena respuesta.

Fabián Ruiz es el jugador más difícil de marcar en el mediocampo. Sus llegadas desde segunda línea al área rival son prácticamente imperceptibles hasta que ya ha llegado. En la Eurocopa 2024 fue el jugador más determinante de España en términos de impacto en el marcador: dos goles, dos asistencias y una presencia constante en las acciones de gol que lo convirtieron en el futbolista más completo del mediocampo del torneo.

La UEFA premió como MVP a Rodri, que reguló, distribuyó y equilibró. La pregunta que sobrevuela el Mundial es cuánto más peligrosa es esta España cuando los dos funcionan en su mejor nivel al mismo tiempo.

4. El dúo que aterra al mundo

Los dos extremos no juegan igual y no se les pide que jueguen igual. Lamine Yamal parte desde la derecha, pero su movimiento más peligroso es el corte al interior con la zurda: cuando entra, arrastra a su marcador y a un segundo defensor que sale a ayudar.

Esa doble atracción abre el carril exterior para Llorente y libera el espacio de llegada para Fabián Ruiz. El daño no lo hace solo Lamine: lo hace el espacio que crea cuando el bloque rival reacciona a él.

Nico Williams funciona en la dirección contraria. No corta hacia dentro: va por fuera, en el uno contra uno, hasta la línea de fondo, y centra raso. Es un perfil de extremo puro que ya casi no existe en el fútbol europeo de élite, donde los extremos inversionales han colonizado las bandas.

Cucurella le da cobertura total para atacar sin calcular las transiciones. La banda izquierda es territorio exclusivo del extremo del Athletic.

Lamine Yamal llega al Mundial como candidato al Balón de Oro con 18 años, lo que en cualquier otro contexto sonaría excesivo. Ambos jugadores han arrastrado molestias musculares en los últimos tramos de temporada.

De la Fuente tiene pensados los recambios: Baena, más técnico y menos explosivo, por Nico; Olmo, por Lamine. El nivel de los suplentes dice tanto del estado del fútbol español como el de los titulares.

5. El goleador invisible

El gol más importante de la historia reciente de la selección española lo marcó un jugador que había pasado casi todo el partido trabajando para que lo marcara otro.

El minuto 86 de la final de la Eurocopa 2024 en Berlín: Oyarzabal llega al segundo palo sin marca, controla y define. Nadie lo espera en esa posición porque durante ochenta y cinco minutos ha estado haciendo otro trabajo, el que no sale en los highlights pero que hace posible que el espacio exista cuando llega el momento.

Oyarzabal no es un nueve convencional. No fija a los centrales rivales manteniéndose pegado a ellos: los desordena bajando al espacio entre líneas, obligándoles a salir de su zona o a permitir que reciba de espaldas con tiempo para jugar.

Si el central sale a seguirle, deja hueco para las llegadas de Fabián y Pedri. Si no sale, Oyarzabal tiene espacio para combinar. Es una apuesta de ida o vuelta que siempre termina en ventaja para España.

Su conexión más productiva es el triángulo con Pedri y Nico por la izquierda: Pedri sabe cuándo Oyarzabal va a bajar; Nico sabe cuándo va a llegar al segundo palo.

En los minutos finales, cuando los rivales han perdido concentración defensiva, Oyarzabal es el jugador más peligroso de la Selección. No por accidente, sino porque su juego tiene una dimensión que se activa exactamente cuando los demás empiezan a fatigarse.

6. El freno de mano inteligente

No todos los partidos se juegan igual. Cuando el rival presiona con bloque alto, el partido físicamente se iguala o hay un resultado favorable que gestionar, De la Fuente tiene un sistema alternativo que no altera la identidad del juego pero sí cambia la geometría del mediocampo.

Zubimendi entra como segundo pivote junto a Rodri. Pedri sube a mediapunta. El doble pivote tapa los espacios interiores que en el 4-3-3 quedan expuestos cuando los laterales se adelantan.

La entrada de Zubimendi tiene un efecto dual. Por un lado, cubre el carril central que Llorente deja vacío cuando ataca, dándole más libertad para incorporarse al ataque. Por otro, libera a Rodri para orientarse hacia la derecha, donde su asociación con Llorente y Lamine Yamal genera problemas por el costado exterior.

Zubimendi tapa la izquierda. Rodri se proyecta hacia la derecha. El equilibrio se mantiene con un jugador menos en ataque.

Pedri como mediapunta es la versión más pura del jugador que es. Sin responsabilidades defensivas de primer orden, con conexión directa a los tres atacantes, su velocidad de combinación desde esa posición es casi imposible de neutralizar.

Zubimendi llegó al Arsenal con el aval de haber sido una de las grandes sensaciones del fútbol español, dando el salto desde la Real Sociedad. No es el sustituto de Rodri. Es el jugador que permite a Rodri ser más Rodri.

7. La España que va a por todas

Los partidos de eliminatoria tienen una lógica propia y De la Fuente la ha codificado en un sistema para los momentos en que la necesidad de marcar supera al riesgo de encajar. Salen Nico Williams, Fabián Ruiz y Oyarzabal. Entran Merino, Ferran Torres y Dani Olmo.

El sistema pasa a un 4-4-2 con Lamine Yamal replegado como extremo derecho del mediocampo. Lo que parece una remodelación profunda responde a una lógica muy concreta: maximizar la presencia en el área rival y multiplicar las amenazas en el juego aéreo.

Ferran Torres fija a los dos centrales rivales dentro del área, impidiendo que suban a cortar el juego. Ese trabajo libera el espacio de llegada para Merino, que aparece desde el interior derecho sin marca y con recorrido.

Merino entiende el área como destino, no como zona de transición. Olmo baja a combinarse con él y con Pedri, generando los triángulos necesarios para que el balón llegue con rapidez al área. Rodri se retrasa como ancla.

El sistema mejora radicalmente el juego de balón parado: Merino y Ferran son amenazas aéreas reales en córners y faltas. Yamal, como única referencia en banda derecha, tiene libertad para desequilibrar en el uno contra uno.

Es el sistema de los últimos veinte minutos de una eliminatoria comprometida: no el elegido, pero sí el que puede dar la vuelta a un resultado cuando el partido ya no admite cálculos.