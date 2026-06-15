De los suburbios de Europa al orgullo de una isla: la diáspora de Cabo Verde, una selección sin fronteras que reta a España

En un entrenamiento cualquiera de la selección de Cabo Verde durante este Mundial 2026, cerrar los ojos puede resultar una experiencia confusa. Si uno se guía únicamente por el oído, pensará que se encuentra en un torneo multicultural en el corazón del viejo continente.

Se escuchan indicaciones tácticas gritadas en un neerlandés cerrado con acento de Róterdam. Dos defensas se coordinan utilizando el francés acelerado de las periferias de París. En el centro del campo, las transiciones se ordenan con el deje portugués de los barrios obreros de Lisboa. Y, de fondo, un central da ánimos en un perfecto inglés de Dublín.

No se trata de un equipo de club de la élite europea; es el milagro cotidiano de los "Tiburones Azules". Un puzle humano idéntico al intrincado mapa de la migración de su pueblo.

Los jugadores de Cabo Verde, durante un partido. REUTERS

Cabo Verde se enfrenta ahora a España en una cita histórica sobre el césped mundialista. Pero para comprender cómo este pequeño archipiélago atlántico ha logrado codearse con la aristocracia del fútbol, es necesario alejarse del mar y adentrarse en los bloques de hormigón de la periferia europea.

La Babel de las periferias

La realidad demográfica de Cabo Verde es un caso de estudio único en el planeta. En las 10 islas volcánicas que componen el país viven algo más de 500.000 personas. Sin embargo, se calcula que hay más de un millón de caboverdianos residiendo en el extranjero.

Durante las últimas décadas del siglo pasado, las sequías y la falta de oportunidades empujaron a miles de familias a cruzar el océano. Se asentaron donde había mano de obra disponible: en los cinturones industriales y en los vecindarios de clase obrera de Europa y América del Norte.

Aquellos niños que correteaban por plazas de cemento bajo cielos grises son los que hoy integran la lista de convocados. Son hijos de la emigración que decidieron ignorar los cantos de sirena de las grandes potencias para abrazar el orgullo de sus raíces familiares.

La afición de Cabo Verde, durante un partido de su selección. REUTERS

El núcleo duro del equipo se forjó en el asfalto. Si miramos al centro del campo y la delantera, la escuela de los Países Bajos impone su ritmo. Los hermanos Laros Duarte y Deroy Duarte, nacidos en Róterdam, manejan la sala de máquinas con el mismo descaro con el que jugaban en los parques de su infancia.

A su lado, Jamiro Monteiro aporta el dinamismo necesario y Garry Rodrigues la electricidad en banda. Es una velocidad a la que se suma la juventud del ariete Dailon Livramento. Todos ellos comparten un ADN futbolístico moldeado en las exigentes canteras de la Eredivisie holandesa.

El músculo y el rigor defensivo, en cambio, habla francés. Detener las embestidas de los mejores delanteros del mundo es tarea de chicos criados en los suburbios de París, considerados hoy la mayor fábrica de talento futbolístico del mundo.

El central Logan Costa nació en Saint-Denis, a la sombra del Stade de France. El lateral Steven Moreira creció en Noisy-le-Grand y el extremo Willy Semedo lo hizo en Montfermeil. Para ellos, el balón no fue un simple pasatiempo, sino la herramienta de integración en las complejas banlieues parisinas. A esta corriente francesa se suma el olfato goleador de Nuno da Costa, habituado a batallar en los estadios galos.

La conexión con Portugal, la antigua metrópoli, es igual de profunda. La periferia de Lisboa ha aportado a esta expedición el desparpajo de hombres como Jovane Cabral, Wagner Pina, Telmo Arcanjo, Gilson Benchimol o Hélio Varela. Son jugadores criados en bairros humildes como Amadora o Cova da Moura, donde el fútbol es una religión callejera que se juega sin filtros.

Celebración de la clasificación de Cabo Verde al Mundial. REUTERS

Pero la diáspora caboverdiana es inabarcable y regala historias que desafían cualquier lógica scout. El caso más célebre es el del central Roberto Lopes. Nacido en Dublín, con acento irlandés y sin hablar una palabra de portugués, recibió la llamada de la federación a través de un mensaje directo en la red social LinkedIn. Su padre era de las islas y el orgullo familiar hizo el resto.

El mapa se completa cruzando el Atlántico. El joven guardameta CJ dos Santos nació en Foxborough, Massachusetts, el hogar de la histórica comunidad de caboverdianos que emigró a Estados Unidos en los barcos balleneros del siglo XIX. Junto a él, el meta Márcio Rosa cubre la retaguardia, listos para cualquier emergencia.

El cordón umbilical de la 'Morabeza'

Unir un vestuario donde conviven tantas lenguas y culturas parece una tarea imposible. Cualquiera pensaría que las camarillas por países terminarían rompiendo el grupo. Sin embargo, Cabo Verde ha encontrado un pegamento indestructible: la identidad criolla.

El papel de los pocos futbolistas nacidos en el archipiélago es vital en este ecosistema. El legendario portero Vozinha, natural de Mindelo, el eterno lateral Ianique 'Stopira' y el capitán Ryan Mendes, nacido bajo el imponente volcán de la isla de Fogo, son mucho más que futbolistas. Son los guardianes de la cultura.

Ellos actúan como el cordón umbilical que conecta los suburbios europeos con la tierra de sus ancestros. Son quienes enseñan a los jóvenes criados en París, Lisboa o Róterdam el verdadero significado de la morabeza, una palabra criolla que define la esencia del país: hospitalidad, alegría, resiliencia y el orgullo de pertenecer a una misma familia sin importar la distancia.

Celebración de la clasificación de Cabo Verde al Mundial. REUTERS

Esa unión mística se palpa antes de cada partido. En el autobús del equipo o en el vestuario no se escuchan los últimos éxitos del rap francés o el hip-hop holandés. El grupo se concentra al ritmo de la morna y la funaná, la música tradicional de las islas.

Los veteranos tocan los instrumentos y cantan, y los jóvenes nacidos en Europa, que a veces apenas dominan el idioma, se unen al baile. Es ahí donde se difuminan las fronteras. Allí asimilan que la camiseta azul que visten representa el sacrificio de sus abuelos.

Por todo esto, el partido frente a España trasciende lo puramente deportivo. Sobre el césped del Mundial se van a medir dos visiones contrapuestas de entender este deporte.

Por un lado estará la selección española, una superpotencia con una estructura académica impecable y futbolistas criados bajo los focos de la élite. Por el otro, los "Tiburones Azules", una selección contracultural, un ejército de hijos de la emigración que se ganaron la vida en los márgenes del continente europeo y que hoy juegan impulsados por la nostalgia y el honor.

Hombres como Kevin Pina, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes, Sidny Cabral, Kelvin Pires o Diney Borges saltarán al campo sabiendo que no están solos. Su fútbol se nutre de la rebeldía del que ha tenido que trabajar el doble para ser visto.

Detrás de ellos no solo hay un pequeño archipiélago en mitad del Atlántico. Hay comunidades enteras en los bloques obreros de Francia, en las calles de Portugal y en los muelles de los Países Bajos empujando cada balón.

Poco importará lo que dicte el marcador al final de los 90 minutos. El milagro de la diáspora ya se ha consumado ante los ojos del planeta. Cabo Verde ya ha demostrado al mundo que las fronteras son solo líneas imaginarias y que la patria, cuando se elige con el corazón, se defiende hasta el último aliento.