España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy | España no pasa del empate ante Cabo Verde (0-0)
España no logra desatascar un partido gris y sin claridad y se marcha con empate en un duelo en el que le ha faltado ritmo, precisión y continuidad para superar a su rival.
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España arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, que completan Uruguay y Arabia Saudí.
- Once inicial de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.
- Once inicial de Cabo Verde: Vozinha; Borges, Pico, Lopes Cabral, Moreira; Cabral, Pina; Duarte, Monteiro; Livramento y Mendes.
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España vs Cabo Verde - Final | Empate con sabor amargo para España
La selección española se deja puntos en un partido donde fue superior, pero no logró transformar su dominio en goles.
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España vs Cabo Verde - Final | Falta de acierto en la definición
España generó volumen ofensivo y ocasiones claras, pero la falta de puntería en el remate final acabó siendo decisiva.
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España vs Cabo Verde - Final | Vozinha, clave para el empate
El guardameta de Cabo Verde fue determinante con varias intervenciones de mérito que sostuvieron a su equipo en los momentos de mayor presión española.
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España vs Cabo Verde - Final | Cabo Verde, orden defensivo total
El conjunto africano se mantuvo muy sólido atrás, cerrando espacios y obligando a España a circular sin encontrar grietas claras en defensa.
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España vs Cabo Verde - Final | España domina pero no encuentra el gol
España tuvo el control del partido durante la mayor parte del encuentro, pero le faltó precisión en los metros finales para convertir su superioridad en victoria.
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España vs Cabo Verde - Final | Empate en el marcador
Final del partido. España no pasa del empate ante Cabo Verde tras un encuentro en el que dominó la posesión pero no logró transformar sus ocasiones.
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España vs Cabo Verde - Minuto 90+4 | Remate de Cabo Verde
Ryan Mendes prueba desde lejos, pero su disparo se marcha desviado por el poste derecho sin poner en apuros a España.
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España vs Cabo Verde - Minuto 90+2 | Amarilla para Pedri
Tarjeta amarilla para Pedri en este tramo final del partido.
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España vs Cabo Verde - Minuto 90+1 | 5 minutos de añadido
El árbitro señala que se disputarán al menos 5 minutos de tiempo añadido en este tramo final del encuentro.
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España vs Cabo Verde - Minuto 89 | Ocasión clara de Cabo Verde
Remate de cabeza peligroso de Cabo Verde tras una acción ofensiva, pero España logra evitar el gol en una llegada muy clara.
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España vs Cabo Verde - Minuto 88 | Córner para España
Mikel Oyarzabal prueba una volea tras una buena acción, pero el disparo es bloqueado por la defensa. España gana un saque de esquina en estos últimos minutos.
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España vs Cabo Verde - Minuto 87 | Cambio en España
Entra Nico Williams en el terreno de juego en sustitución de Rodri.
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España vs Cabo Verde - Minuto 85 | Rodri lo intenta desde lejos
Rodri remata de volea desde fuera del área, pero el disparo se marcha desviado por el palo derecho. Saque de puerta para Cabo Verde.
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España vs Cabo Verde - Minuto 83 | Vozinha responde
Marc Cucurella recibe dentro del área y remata a puerta, pero el disparo, centrado y sin potencia, lo detiene Vozinha con seguridad.
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España vs Cabo Verde - Minuto 81 | Cambio en España
Dani Olmo entra al terreno de juego en sustitución de Ferran Torres.
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España vs Cabo Verde - Minuto 79 | Cambio en Cabo Verde
Telmo Arcanjo entra al terreno de juego sustituyendo a Jamiro Monteiro.
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España vs Cabo Verde - Minuto 78 | Pedri lo intenta
Pedri remata desde el borde del área, pero su disparo es bloqueado por un defensa de Cabo Verde, que evita el peligro.
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España vs Cabo Verde - Minuto 76 | Cambio en Cabo Verde
João Paulo entra al terreno de juego en sustitución de Sidny Lopes Cabral.
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España vs Cabo Verde - Minuto 75 | Disparo de Ferran
Ferran Torres aprovecha un buen pase y prueba desde media distancia, pero su disparo es rechazado por un defensor de Cabo Verde.
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España vs Cabo Verde - Minuto 73 | Ocasión clara de Merino
Mikel Merino recibe dentro del área tras una buena jugada y remata raso, pero el portero de Cabo Verde responde bien y evita el gol.