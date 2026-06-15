España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | Horario, dónde ver a la Selección, alineaciones y última hora

Siga el minuto a minuto del España - Cabo Verde:

España arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, que completan Uruguay y Arabia Saudí.

La vigente campeona de Europa parte como una de las grandes favoritas del torneo y busca comenzar con una victoria ante una selección caboverdiana que disputa la primera Copa del Mundo de su historia. El encuentro se juega en el estadio de Atlanta y supone el estreno mundialista del equipo de Luis de la Fuente.

ONCE INICIAL: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.

🔴 ¿A qué hora es el España - Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde se disputa este lunes 15 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular española), correspondiente a la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026.

🔴 ¿En qué canal se puede ver?

El debut de la selección española en el Mundial 2026 se podrá seguir en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y RTVE Play. El encuentro también estará disponible en DAZN Mundial.