España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | Horario, dónde ver a la Selección, alineaciones y última hora
La selección española debuta en el Mundial 2026 con un duelo ante Cabo Verde en Atlanta. La Roja de Luis de la Fuente inicia su camino hacia la segunda estrella frente a la debutante africana.
🇪🇸 Todas las Españas de Luis de la Fuente: diseccionando a la Selección más preparada para conquistar la segunda estrella
Siga el minuto a minuto del España - Cabo Verde:
España arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, que completan Uruguay y Arabia Saudí.
La vigente campeona de Europa parte como una de las grandes favoritas del torneo y busca comenzar con una victoria ante una selección caboverdiana que disputa la primera Copa del Mundo de su historia. El encuentro se juega en el estadio de Atlanta y supone el estreno mundialista del equipo de Luis de la Fuente.
ONCE INICIAL: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.
🔴 ¿A qué hora es el España - Cabo Verde?
El partido entre España y Cabo Verde se disputa este lunes 15 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular española), correspondiente a la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026.
🔴 ¿En qué canal se puede ver?
El debut de la selección española en el Mundial 2026 se podrá seguir en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y RTVE Play. El encuentro también estará disponible en DAZN Mundial.
-
España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | Luis de la Fuente apuesta por un once de mucho control y sin delantero centro puro
Ya hay alineación de España para el debut en el Mundial. Unai Simón estará en la portería; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella formarán la defensa; Rodri, Pedri y Fabián llevarán el mando en el centro del campo; y Gavi, Oyarzabal y Ferran integrarán el frente de ataque.
-
España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | Cabo Verde es el país menos poblado de este Mundial
El archipiélago africano cuenta con una población de algo más de medio millón de habitantes y es una de las selecciones con menor población representada en el Mundial 2026.
-
España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | Luis de la Fuente afronta su primer partido como seleccionador en una Copa del Mundo
Aunque ya ha conquistado títulos con la absoluta, el técnico riojano dirige hoy su primer encuentro mundialista al frente de la selección española.
-
España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | España nunca se ha enfrentado a Cabo Verde en un partido oficial
El duelo de hoy supone el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, un cruce inédito en la historia del fútbol internacional.
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | Más de una década después, España vuelve a arrancar un Mundial como una de las favoritas
El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a la Copa del Mundo situado entre los principales candidatos al título, respaldado por la calidad de su plantilla y los resultados obtenidos en los últimos torneos.
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | España busca prolongar su gran momento competitivo
La Roja llega al Mundial después de proclamarse campeona de Europa y con la intención de trasladar esas buenas sensaciones al gran torneo de selecciones.
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | Ya tenemos onces: ¡Gavi, titular!
Once titular: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Fabián Ruíz, Pedri González, Ferrán Torres, Gavi, Mikel Oyarzabal
🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | Cabo Verde disputa el primer Mundial de su historia
La selección africana vive una jornada histórica. Cabo Verde debuta en una Copa del Mundo y afronta el partido más importante de su trayectoria futbolística ante una de las grandes potencias del fútbol internacional.
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | Primer partido de España en el Grupo H
La selección española inicia hoy su camino en un Grupo H que comparte con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí. Comenzar con una victoria sería un paso importante antes de los siguientes compromisos de la fase de grupos.
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | Ambiente de gran cita en Atlanta para el debut de La Roja
Crece la expectación en el estadio de Atlanta a medida que se acerca el inicio del encuentro. Miles de aficionados españoles ya ocupan sus asientos para acompañar a la selección en su estreno mundialista.
-
España - Cabo Verde hoy, Mundial 2026 | La Roja inicia su camino hacia la segunda estrella
¡Buenas tardes! Arranca la cobertura en directo del debut de España en el Mundial 2026 y en EL ESPAÑOL te contamos, minuto a minuto, todo lo que suceda en el estreno de la selección de Luis de la Fuente ante Cabo Verde.
Primer examen para una selección que llega al torneo como vigente campeona de Europa y una de las grandes favoritas al título.