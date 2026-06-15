España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles y última hora, en directo

España arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, que completan Uruguay y Arabia Saudí.

- Once inicial de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.

- Once inicial de Cabo Verde: Vozinha; Borges, Pico, Lopes Cabral, Moreira; Cabral, Pina; Duarte, Monteiro; Livramento y Mendes.