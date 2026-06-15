España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles y última hora, en directo
La selección española debuta en el Mundial 2026 con un duelo ante Cabo Verde en Atlanta. La Roja de Luis de la Fuente inicia su camino hacia la segunda estrella frente a la debutante africana.
Todas las Españas de Luis de la Fuente: diseccionando a la Selección más preparada para conquistar la segunda estrella
España arranca su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentándose a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, que completan Uruguay y Arabia Saudí.
- Once inicial de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.
- Once inicial de Cabo Verde: Vozinha; Borges, Pico, Lopes Cabral, Moreira; Cabral, Pina; Duarte, Monteiro; Livramento y Mendes.
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España vs Cabo Verde (minuto 20) | Cubarsí lo intenta desde lejos
Pau Cubarsí recibe en el centro del campo y prueba fortuna con un disparo lejano, pero el balón termina impactando en un compañero tras desviar su trayectoria. España sigue buscando alternativas ante un Cabo Verde muy cerrado.
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España vs Cabo Verde (minuto 19) | Ferran busca el área sin éxito
Buen balón bombeado de Ferran Torres hacia el área, pero la defensa de Cabo Verde está atenta y consigue interceptar el envío antes de que genere peligro. España sigue insistiendo, pero sin ocasiones claras por ahora.
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España vs Cabo Verde (minuto 18) | España domina con claridad la posesión
La posesión es claramente favorable a España, con un 68% para La Roja y un 32% para Cabo Verde en este arranque de partido.
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España vs Cabo Verde (minuto 16) | Amarilla para Sidny Lopes Cabral
Tarjeta amarilla para Sidny Lopes Cabral tras la acción sancionada por el colegiado. Cabo Verde empieza a acumular advertencias en este tramo inicial.
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España vs Cabo Verde (minuto 15) | Primer disparo de Pedri
Pedri prueba el tiro a puerta, pero la acción no genera grandes problemas para el portero de Cabo Verde. Primer intento claro de España.
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España vs Cabo Verde (minuto 13) | Cabo Verde intenta salir jugando
La selección caboverdiana no rifó el balón y salió en corto desde atrás, tratando de superar la presión inicial de España con posesión.
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España vs Cabo Verde (minuto 11) | Córner de Pedri sin peligro
Pedri ejecuta el saque de esquina para España, pero la defensa de Cabo Verde despeja el balón sin problemas y aleja el peligro.
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España vs Cabo Verde (minuto 8) | Córner para España tras la acción de Ferran
Buena acción defensiva de Cabo Verde. Ferran Torres intentó filtrar un pase a Marcos Llorente dentro del área, pero la defensa lo intercepta. El árbitro señala córner para España, que lo pondrá en juego.
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España vs Cabo Verde (minuto 7) | Vozinha responde bien y atrapa el centro de Pedri
Pedri ha puesto un balón al área buscando generar peligro desde la izquierda, pero el guardameta de Cabo Verde, Vozinha, ha estado atento y ha salido con seguridad de su portería para blocar el envío antes de que pudiera llegar ningún atacante español. Primera acción clara de peligro de La Roja, que sigue apretando en este inicio de partido.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | Laporte prueba el balón largo y Ferran no llega por poco
Aymeric Laporte ha intentado sorprender con un desplazamiento en largo de mucha calidad buscando la carrera de Ferran Torres al espacio. El envío fue preciso, pero el delantero español no consiguió superar a su marcador en la disputa y la jugada terminó sin peligro para la defensa de Cabo Verde.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | España monopoliza el balón y ya impone su estilo de juego
La selección española ha salido con su plan habitual: posesión larga, circulación rápida de un lado a otro y dominio territorial desde los primeros minutos. Cabo Verde se repliega en bloque bajo, intentando cerrar espacios mientras La Roja mueve el balón con paciencia en busca de los primeros huecos en la defensa africana.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy en directo | ¡Arranca el partido en Atlanta!
Ya rueda el balón en el estadio de Atlanta. España y Cabo Verde ponen en marcha su camino en el Mundial 2026 en un duelo que ya es histórico para la selección africana y clave para los de Luis de la Fuente, que buscan comenzar con victoria su andadura en la fase de grupos.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 | Suenan los himnos
Suenan los himnos de España y de Cabo Verde.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 | Louzán destaca a Cucurella como “referente de la Selección” antes del debut
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha valorado el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid como “una muy buena noticia para el fútbol español y para LaLiga”.
Además, ha subrayado el peso del lateral en el grupo de la selección: “Marc es un referente de esta Selección que hoy nos va a hacer disfrutar”, en la previa del estreno mundialista de España ante Cabo Verde.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 | El árbitro del partido
El árbitro del encuentro entre España y Cabo Verde será Adham Makhadmeh, colegiado internacional de Jordania. El trencilla asiático será el encargado de dirigir el estreno de la selección española en el Mundial 2026, una cita de máxima exigencia en la que cualquier detalle arbitral puede resultar decisivo.
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España vs Cabo Verde, Mundial 2026 | Laporte aporta la experiencia
Con Cubarsí en el centro de la defensa, Aymeric Laporte será el futbolista de mayor experiencia en la retaguardia española y una pieza fundamental para ordenar la línea defensiva.
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Rodri será la gran referencia de La Roja en el debut mundialista
El centrocampista del Manchester City es el ancla del equipo y el encargado de dar equilibrio a España. Su capacidad para marcar el ritmo del partido será una de las claves del estreno ante Cabo Verde.
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Marcos Llorente vuelve al lateral derecho, una posición que conoce bien con De la Fuente
Aunque su posición natural está más adelantada, Marcos Llorente vuelve a ocupar el lateral derecho, un rol en el que ya ha rendido a gran nivel tanto con la selección como en el Atlético de Madrid.
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Cubarsí debuta en un Mundial con solo 19 años
Pau Cubarsí afronta su estreno en una Copa del Mundo siendo uno de los jugadores más jóvenes de la convocatoria española. El central catalán se ha consolidado en tiempo récord como una de las grandes apuestas de presente y futuro de La Roja.
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Ya tenemos once de Cabo Verde
Once inicial: Vozinha; Borges, Pico, Lopes Cabral, Moreira; Cabral, Pina; Duarte, Monteiro; Livramento y Mendes.