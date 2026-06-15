Desastre ante Cabo Verde: España debuta en el Mundial con un empate sin goles contra la 'cenicienta' de su grupo

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Cabo Verde

Bajón mundial para España. La Selección debutó este lunes en el Mundial de fútbol, en Atlanta, con empate a cero contra Cabo Verde, la número 67 del ranking FIFA y la 'cenicienta' del grupo H. [Narración y estadísticas: España 0-0 Cabo Verde]

Un empate que sabe a derrota. Los de Luis de la Fuente se estamparon contra una selección que hizo seis remates -dos de ellos desde el centro del campo y solo uno a puerta- frente a los 27 que registró España.

El castigo vino tras acumular pases, ocasiones y dominio sin tino sobre la portería contraria durante todo el choque. Quedaron notablemente señalados Ferran Torres y Oyarzabal. Ahora España mira a los siguientes compromisos -Arabia Saudí y Uruguay- con la obligación de ganar si quiere ser primera de grupo.

España arrancó su estreno mundialista ante Cabo Verde con más titubeos de los esperados, y el guión se escribió bien lejos de lo que cualquier pronóstico habría anticipado.

De la Fuente, consciente de que Lamine Yamal y Nico Williams aún no estaban en condiciones de disputar el partido desde el inicio, salió al césped con un once de gala en el que Ferran Torres y Gavi ocuparon los carriles exteriores.

Una apuesta comprometida que, además, deparó una sorpresa: el centrocampista actuó como extremo izquierdo, pero más allá de alguna recuperación alta en campo contrario, su presencia ofensiva fue casi testimonial -registró diez pérdidas-.

El planteamiento inicial resultó demasiado pausado. España tardó más de media hora en generar peligro real, circulando el balón sin encontrar las costuras de un bloque caboverdiano que cerró bien los pasillos interiores y se hizo fuerte en bloque bajo.

Las condiciones en el estadio techado de Atlanta -con aire acondicionado y temperatura perfecta- no podían ser mejores, lo que hacía aún más inexplicable la lentitud española.

Tampoco ayudó Pedri, que no encontró su mejor versión y acumuló errores en el pase impropios de su nivel. Sin electricidad en las bandas y con el motor del medio campo gripado, España se movió con una pesadez que Cabo Verde supo leer y explotar.

Fue Rodri, el más lúcido del mediocampo español, quien comenzó a elevar el nivel con sus pases filtrados, conectando con Cucurella para aprovechar sus subidas constantes por la banda izquierda.

El lateral, cuyo fichaje por el Real Madrid se hizo oficial precisamente el día del debut, fue el jugador más activo de la primera parte: apurando la línea de fondo y sirviendo balones de vuelta que Ferran no supo aprovechar.

La primera ocasión clara llegó en el minuto 38: Ferran se encontró con el larguero tras un pase al hueco de Rodri y un cabeceo de Cucurella al área. En la segunda jugada, Oyarzabal intentó rematar de cabeza pero el portero desvió el balón con una intervención de mérito.

Vozinha, héroe inesperado

Y ya en el descuento, Vozinha se estiró abajo para desviar un cabezazo de Laporte en un córner que hubiera mandado a España al vestuario con ventaja.

El gran protagonista de la primera mitad fue ese Vozinha, el veterano guardameta de Cabo Verde. Con 40 años recién cumplidos y un valor de mercado de apenas 50.000 euros en Transfermarkt, el guardameta, que había terminado su vinculación con el Chaves de la segunda división portuguesa y se encuentra sin equipo, paró cuatro veces a España con una seguridad y un aplomo que desarman por sorprendentes.

Sus intervenciones ante Oyarzabal, Ferran y Laporte mantuvieron el cero en el marcador al descanso.

En la segunda mitad, De la Fuente dio entrada a Lamine Yamal y Mikel Merino en busca de la reacción necesaria. El jugador del Barcelona, ídolo en Atlanta -su imagen copaba edificios enteros de la ciudad-, disputó los últimos veinte minutos entre ovaciones constantes del público y generó peligro desde la banda derecha, pero a España le faltó acierto en el remate.

Fabián lo intentó en tres ocasiones, Oyarzabal en dos, y también Laporte y Merino probaron fortuna. Ninguno pudo con Vozinha ni con Pico Lopes, el central caboverdiano que se pegó como una lapa a los atacantes españoles y echó por tierra un remate de Oyarzabal en el minuto 88.

Nico Williams también tuvo sus minutos en el tramo final, pero el gol no llegó.

Cabo Verde aguantó, resistió y hasta rozó la victoria: en el minuto 89, Disney Borges firmó el único remate a portería del combinado africano, que Unai Simón despejó sin problemas. Un instante que, sin embargo, refleja perfectamente el desenlace del partido: los caboverdianos soñaron con más.

España acumuló 27 remates en total sin recompensa alguna. Una selección con talento de sobra, pero que sin la electricidad de Lamine y Nico adolece de un déficit de imprevisibilidad que un portero como Vozinha -símbolo de una carrera construida en los márgenes del fútbol profesional- supo aprovechar con creces.

Petardazo en Atlanta. Cabo Verde protagonizó el primer sorpresón del Mundial, y España reabre los fantasmas de un torneo en el que, desde el título de Sudáfrica 2010, solo ha ganado tres partidos -uno por edición- sin superar ninguna eliminatoria.

España 0-0 Cabo Verde

España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico Williams, m.87), Pedri, Fabián (Mikel Merino, m.71), Gavi (Lamine Yamal, m.71); Ferran Torres (Dani Olmo, m.81) y Oyarzabal.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Pablo, m.76); Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo m.61), Jamiro Monteiro, Laros Duarte (Deroy Duarte, m.61); Ryan Mendes y Livramento (Nuno da Costa, m.61).

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Pedri (m.93) en España y a Sidny Cabral (m.16) por parte de Cabo Verde.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 67.640 espectadores.