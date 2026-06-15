El caso único de Lamouchi, seleccionador de Túnez: el primer técnico que despiden en los Mundiales tras el debut

La goleada encajada ante Suecia en Monterrey no solo ha dejado tocado al vestuario de Túnez, también ha provocado un terremoto en los despachos de su federación.

Horas después del 1-5 en el estreno en el grupo F, la Federación Tunecina de Fútbol decidió destituir a Sabri Lamouchi, que se convierte así en el primer seleccionador despedido en pleno Mundial justo después del debut de su equipo.

Un movimiento drástico que rompe con la inercia histórica de las Copas del Mundo, donde los cambios de técnico suelen llegar una vez consumada la eliminación.

Lamouchi, de 54 años, había asumido el cargo en enero, llamado para sustituir a Sami Trabelsi tras otra decepción: la eliminación en la Copa África. Su etapa al frente de los Leones de Cartago ha sido fugaz.

Apenas cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas, han bastado para que la federación considere agotado el proyecto justo cuando el Mundial acaba de arrancar.

Un giro brusco para un entrenador con experiencia internacional, que ya había dirigido a la selección de Costa de Marfil y a clubes como Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City o varios equipos del Golfo.

La derrota ante Suecia ha sido la gota que colma el vaso. En la sala de prensa de Monterrey, Lamouchi admitió sin rodeos la mala imagen de su equipo, subrayando el carácter "difícil" y "doloroso" de un debut resuelto con una goleada encajada y una colección de errores propios.

Sabri Lamouchi dando una charla técnica en el debut ante Suecia. Reuters

En su análisis, el técnico apuntó a la cantidad de fallos cometidos y a la sensación de que el equipo "se hacía daño a sí mismo", una autocrítica que no ha bastado para frenar la impaciencia de los dirigentes tunecinos.

En cuestión de horas, los responsables de la federación se reunieron de urgencia en el hotel de concentración y acordaron por unanimidad la rescisión de su contrato, según avanzan varios medios del país.

Detrás de la decisión también pesa el desgaste interno. Lamouchi no contaba con el respaldo de parte de la plantilla, un factor que, en un torneo corto como un Mundial, puede resultar determinante a los ojos de una directiva.

La federación, que aún no ha hecho oficial el despido, prefiere mover ficha cuanto antes para tratar de reactivar a un grupo que todavía tiene por delante dos partidos de la fase de grupos: Japón, el sábado 20 de junio en Monterrey, y Países Bajos, cinco días después en Kansas City.

El nombre que suena con más fuerza para ocupar el puesto de manera inmediata es el de Mondher Kebaier, actual director técnico de la Federación Tunecina de Fútbol y presente ya en Monterrey con la delegación.

Kebaier conoce bien el ecosistema del fútbol tunecino: ha dirigido a varios de los grandes clubes del país, como Étoile du Sahel, CA Bizertin, Club Africain o Espérance de Túnez, y ya fue seleccionador nacional entre 2019 y 2022, firmando etapas sólidas en clasificación y Copa África.

Sin embargo, su posible regreso ahora se produciría en un contexto muy distinto, con poco margen para trabajar y la urgencia de enderezar el rumbo de inmediato.

El despido exprés de Lamouchi tras el debut refuerza la idea de un fútbol de selecciones cada vez más sometido a la lógica del corto plazo.

En un escenario donde un solo partido puede costar un proyecto entero, Túnez firma un precedente llamativo en la historia de los Mundiales: cambiar de seleccionador con la pelota ya en juego y con dos citas todavía por disputar en la fase de grupos.