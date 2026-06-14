La última polémica que sacude al Mundial: FIFA prohíbe el español para preguntar y responder en ruedas de prensa

El Comité Organizador de la FIFA se encuentra en el centro de una creciente controversia debido a la estricta aplicación de su reglamento lingüístico durante las ruedas de prensa oficiales del Mundial 2026.

La organización ha prohibido formalmente a los periodistas formular preguntas en español y a los futbolistas responder en este idioma en aquellos partidos donde no participe una selección hispanohablante.

La medida ha generado un profundo malestar entre los medios de comunicación internacionales, especialmente considerando que el torneo se disputa en una región con una inmensa población latina y con México como uno de los países coanfitriones.

Un periodista mexicano quería preguntar en español y NO SE LO PERMITÍAN, pero Hakimi se metió e insistió en que lo dejen.



“Dejalo preguntar en español, yo entiendo”. 👏 pic.twitter.com/Hqn5F6v1AT https://t.co/wo0OvnBaTC — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 13, 2026

Los incidentes más notorios se registraron durante las comparecencias previas al encuentro entre las selecciones de Brasil y Marruecos. El primer episodio afectó al defensa marroquí Achraf Hakimi. Nacido en Madrid y de lengua materna castellana, Hakimi se disponía a atender de forma natural la consulta de un enviado especial de la cadena de televisión Azteca Deportes.

Sin embargo, el moderador de la FIFA interrumpió de inmediato al reportero, advirtiendo que el español no estaba permitido en esa sesión. Ante la rigidez de la organización, el propio futbolista tuvo que intervenir para ofrecerse a responder en inglés, evitando así que la pregunta fuera descartada por completo.

Pocas horas después, se repitió una situación similar con Vinicius Jr. El jugador del Real Madrid, que domina perfectamente el castellano tras años de residencia en España, instó a un periodista a realizar su pregunta en dicho idioma.

A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español.



Pero NO LO DEJARON porque “no tienen español como interpretación remota”.



La cara de Vinícius lo dice todo. 😳❌ pic.twitter.com/Gmm6XB9qiv https://t.co/TABPqnGnyp — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 13, 2026

El personal de la FIFA volvió a intervenir de manera tajante para vetar la intervención, obligando al profesional de los medios a reformular su cuestión en inglés bajo la amenaza de retirarle el turno de palabra. Fuentes presenciales señalaron el evidente descontento del futbolista ante una directriz que restó fluidez a la comunicación.

La justificación logística de la FIFA

Ante la ola de críticas, la federación internacional emitió un comunicado para justificar la medida, apelando a razones estrictamente de protocolo y logística. Según el reglamento de la competición, las comparecencias de prensa deben desarrollarse de forma prioritaria en las lenguas oficiales de las dos federaciones que se enfrentan en el campo o, en su defecto, en inglés como idioma vehicular del torneo.

FIFA argumentó que, al no haber selecciones hispanohablantes involucradas en esos emparejamientos concretos, las salas de prensa no contaban con el servicio de traducción simultánea para el español. Por tanto, permitir intervenciones en este idioma retrasaría el desarrollo de las transmisiones en vivo y dificultaría el trabajo de los corresponsales de otros países que no comprenden el castellano.