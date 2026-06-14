La paradoja del aforo en el Mundial: la FIFA presume de "no quedan entradas", mientras las gradas se ven vacías por TV

Ceremonia de apertura del Mundial en Canadá (12 de junio) con gradas vacías al fondo. Reuters

El pasado jueves 11 de junio, Gianni Infantino salió al campo del Estadio Azteca ante más de 80.000 personas y sonrió. Era la imagen que la FIFA había prometido al mundo: el Mundial de fútbol más grande de la historia, 48 selecciones, tres países anfitriones y estadios a reventar.

Sin embargo, pocas horas después, las cámaras de televisión mostraron otra historia. Las gradas de Guadalajara, sede del segundo partido del torneo, aparecieron salpicadas de asientos vacíos ante la mirada atónita de quienes seguían el partido desde sus casas.

La contradicción era tan evidente que la propia FIFA se vio obligada a salir a explicarla. Y su justificación generó, si cabe, más preguntas que respuestas.

La narrativa oficial de la FIFA sobre el Mundial se construyó sobre cifras estratosféricas. Desde enero, Infantino había proclamado que el organismo había recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas, diez veces más que en los dos últimos Mundiales combinados.

"En los dos últimos Mundiales juntos tuvimos 50 millones de solicitudes. Aquí, 500 millones", declaró el presidente suizo ante el Congreso de la FIFA.

En mayo, llegó a asegurar que la organización había vendido el 100% del stock puesto a la venta hasta ese momento, lo que representaba aproximadamente el 90% del total disponible. El Mundial, en su versión oficial, estaba agotado antes de empezar.

Pero los datos del mercado secundario contaban una historia diferente. Antes del inicio del torneo, todavía rondaban unas 180.000 localidades disponibles en los canales oficiales de reventa.

Gianni Infantino, frente a aficionados mexicanos en el partido inaugural del Mundial. Reuters

Y para algunos partidos concretos, las cifras eran aún más reveladoras: el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudí acumulaba 13.215 entradas sin comprador; el choque de Jordania contra Argelia, más de 3.000 asientos libres.

Incluso el debut de la selección anfitriona de Estados Unidos ante Paraguay registraba cerca de 2.826 localidades disponibles antes del inicio del torneo. Que el país organizador no lograra agotar su propio estreno era, en sí mismo, un síntoma elocuente.

El precio era, y es, el elefante en la habitación. La FIFA introdujo para este torneo el sistema de precios dinámicos, una novedad que en la práctica disparó el coste de las entradas hasta niveles inéditos en la historia del fútbol.

La entrada más barata para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey llegó a cotizarse en 10.990 dólares, mientras que en la plataforma de reventa oficial -operada por la propia FIFA con una comisión del 15% en cada transacción - se llegaron a publicar asientos por dos millones de dólares.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación formal citando a la FIFA para que explicara sus prácticas de venta, denunciando "escasez artificial" y precios "desorbitados".

La fiscal Jennifer Davenport lo expresó con crudeza: "La FIFA ha convertido la compra de una entrada para el Mundial en un laberinto de confusión, escasez artificial y precios desorbitados".

Cuatro partidos, cuatro relatos

El arranque del torneo ofreció cuatro escenarios distintos que, en conjunto, ilustran la paradoja con precisión quirúrgica.

El partido inaugural, México-Sudáfrica (2-0), fue la excepción que confirmó la regla. El Estadio Azteca registró una asistencia oficial de 80.824 espectadores en un recinto con capacidad para alrededor de 87.000 personas.

El calor del público mexicano, la magia del templo de Coyoacán y el atractivo del partido de apertura se combinaron para ofrecer la imagen que la FIFA quería proyectar al mundo: un estadio vibrante, lleno de color y pasión.

El aforo en el estadio Azteca en el primer partido del Mundial 2026. Reuters

El contraste llegó horas después con el Corea del Sur-República Checa (2-1) en el Estadio Akron de Guadalajara. La FIFA anunció una asistencia de 44.985 espectadores sobre un aforo de 45.664, prácticamente el lleno total.

Pero las imágenes televisivas mostraban amplios bloques de asientos desiertos, especialmente en las zonas VIP y en las áreas centrales de las tribunas laterales. El contraste entre el dato oficial y la realidad visual se convirtió en tendencia mundial en redes sociales, y forzó a la FIFA a emitir un comunicado urgente.

Que el partido se disputara en una ciudad de más de 5,6 millones de habitantes con una rica tradición futbolística, y con esas imágenes en televisión, intensificó aún más las críticas.

El tercer partido de la primera jornada, Canadá-Bosnia-Herzegovina (1-1) en el Toronto Stadium -nombre mundialista del BMO Field-, fue el encuentro más pequeño en términos de aforo: el recinto fue ampliado temporalmente hasta los 45.736 espectadores para cumplir los estándares de la FIFA, convirtiéndose en el estadio con menor capacidad del torneo.

Aforo oficial en el estadio de Toronto durante el Canadá - Bosnia. Reuters

La asistencia oficial fue de 43.008 espectadores, es decir, prácticamente el aforo completo. Fue el debut histórico del fútbol masculino mundialista en suelo canadiense, y el ambiente fue eléctrico.

Aun así, también aquí se observaron filas vacías en las zonas más caras durante los primeros compases del partido, con algunos aficionados que llegaron tarde o prefirieron disfrutar de la zona de restauración.

Por último, Estados Unidos-Paraguay (4-1) en el SoFi Stadium de Los Ángeles ofreció el cuadro más paradójico de todos. El recinto -rebautizado como Los Angeles Stadium durante el torneo- tiene capacidad para 70.000 espectadores, y la FIFA anunció una asistencia oficial de 70.492, declarándolo sold out.

Sin embargo, las imágenes previas al partido mostraron el estadio con apariencia de medio vacío durante la ceremonia inaugural previa al saque inicial. Varias secciones en los niveles intermedios y en las zonas más caras al lado de la línea de medio campo lucían notablemente despobladas.

Aforo oficial en el estadio de Los Ángeles en el Estados Unidos - Paraguay. Reuters

Aunque el estadio se fue llenando conforme avanzaba el partido, el episodio alimentó de nuevo la polémica sobre la diferencia entre las entradas vendidas y los asientos efectivamente ocupados en cada momento.

La defensa de FIFA y sus fisuras

Ante el aluvión de críticas, la FIFA desplegó una doble argumentación. Por un lado, técnica: las cifras de asistencia no miden la ocupación visual de los asientos en un instante determinado, sino el número de entradas escaneadas y de personas que han accedido al perímetro del estadio.

"Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados y los espectadores presentes dentro del perímetro del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento dado durante el partido", publicó la FIFA en su comunicado oficial.

Por otro lado, conductual: en el caso de Guadalajara, el organismo señaló específicamente que varios aficionados con entrada se quedaron de pie en los pasillos y zonas de circulación en lugar de permanecer en sus asientos asignados.

La explicación tiene cierta lógica en contextos de alta demanda, donde los pasillos se saturan en momentos álgidos. Pero resulta difícil de sostener cuando las zonas vacías más notorias son precisamente las de mayor precio -las tribunas VIP, los palcos y los asientos de primera categoría-, espacios adquiridos en muchos casos por patrocinadores corporativos y socios comerciales de la FIFA que los utilizan como herramienta de hospitalidad empresarial.

Según reveló The Athletic, muchos de estos asientos en los partidos de primera ronda quedan sistemáticamente vacíos: las empresas los compran, los ofrecen como invitaciones a ejecutivos o clientes, y estos simplemente deciden no viajar para ver a selecciones de segundo nivel disputar la fase de grupos.

El sistema, sin embargo, los contabiliza como "asistencia oficial" porque la entrada fue adquirida y escaneada.

Ceremonia de inauguración del Mundial en Estados Unidos (12 de junio). Reuters

El dato más elocuente de todos quizá sea el que publicó el portal especializado negocios.com: en los primeros 16 partidos del torneo, solo se ocuparon aproximadamente 556.369 de los 979.373 asientos disponibles.

Si el cálculo es correcto, estaríamos hablando de una tasa de ocupación real inferior al 57% en el arranque de un Mundial que la FIFA había presentado como el evento deportivo más solicitado de la historia del deporte.

La trampa del precio

La raíz del problema tiene nombre y apellido: precios que se han disparado hasta hacer del Mundial una experiencia inaccesible para el aficionado de a pie. El precio medio de las entradas durante meses se situó por encima de los 1.000 dólares.

La FIFA introdujo a última hora una categoría especial de 60 dólares para aficionados viajeros vinculados a las federaciones nacionales, pero el número de plazas en esa tarifa fue de cientos, no de miles.

Mientras tanto, Arabia Saudí llegó a plantearse regalar entradas a sus seguidores para garantizar una presencia visible de su afición. Cuatro países, en total, estudiaron distribuir entradas gratuitas con el mismo objetivo: evitar que las cámaras de televisión capturasen el bochorno de sus asientos vacíos.

La paradoja del aforo en el Mundial 2026 no es un accidente estadístico ni un malentendido entre datos operativos y percepciones visuales.

Es el resultado predecible de una política de precios que expulsó al aficionado común, dejó los asientos más visibles en manos de corporaciones que no siempre los usan, y convirtió la mayor fiesta del fútbol mundial en un negocio de élite. Las cámaras no mienten.

Y el contraste entre el Estadio Azteca rebosante y los huecos de Guadalajara, Toronto o Los Ángeles ya define, más que cualquier gol, el retrato de este torneo.