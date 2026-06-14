Marruecos desafía a Lamine por elegir a España: "Quiero encontrarle en la final y ver si tomó la decisión correcta"

La decisión de Lamine Yamal de jugar con España sigue teniendo eco en Marruecos. A las puertas del debut de la selección española en el Mundial de 2026, el presidente de la Federación marroquí, Fouzi Lekjaa, lanzó un mensaje que mezcla admiración y desafío deportivo.

En unas declaraciones en el medio Aljazeera360, el dirigente marroquí dejó clara su ambición para este torneo y su deseo de cruzarse con el joven futbolista del Barcelona en el partido más importante del campeonato: “Quiero una final con Lamine Yamal para ver si tomó la decisión correcta”.

El presidente de la Federación marroquí también explicó que Marruecos hizo todo lo posible por convencer al jugador cuando todavía podía elegir entre ambas selecciones. Sin embargo, insistió en que siempre respetaron su decisión final: “Hicimos todo lo posible para convencerlo, pero él eligió España y lo respetamos”.

La historia entre Marruecos y Lamine Yamal viene de lejos. El extremo del Barcelona, nacido en España y de padre marroquí, podía representar a cualquiera de los dos países. Durante meses, la Federación marroquí intentó atraerle a su proyecto deportivo.

Sin embargo, el futbolista siempre mostró una inclinación clara por España. En entrevistas anteriores, Lamine Yamal explicó que su sueño desde niño era vestir la camiseta de la selección española y competir con la Absoluta.

Lamine Yamal, antes de un entrenamiento. REUTERS

Ahora, con apenas 18 años, el atacante llega al Mundial como una de las grandes figuras del torneo. Su irrupción en el Barcelona y su papel decisivo en la Eurocopa 2024 le han convertido en uno de los futbolistas más mediáticos del planeta.

España debutará este lunes frente a Cabo Verde en el Grupo H. Luis de la Fuente cuenta con Lamine Yamal como una de las piezas clave de su ataque, aunque el seleccionador ha dejado entrever que gestionará sus minutos con cautela ya que sigue recuperándose de su lesión.

Lamine Yamal, durante el partido contra el Atlético de Madrid. REUTERS

Por su parte, Marruecos afronta el campeonato con la ambición de repetir la histórica actuación de Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales y se convirtió en la primera selección africana en lograrlo.

Las palabras de Lekjaa añaden un ingrediente extra al torneo. De momento, una final entre España y Marruecos es solo una posibilidad lejana, pero el mensaje del dirigente marroquí ya ha calentado el ambiente mundialista.

Y si ese cruce termina produciéndose, el foco estará inevitablemente sobre Lamine Yamal, el futbolista que tuvo que elegir entre dos países y que ahora podría encontrarse con Marruecos en el escenario más grande del fútbol mundial.