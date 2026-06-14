Japón penaliza en el último minuto el conservadurismo de Países Bajos y rescata un empate con el gol de Kamada

Los nipones apretaron hasta el final y castigaron el planteamiento de Ronald Koeman cuando la Oranje tenía la victoria en la mano.

Países Bajos

Japón

Se va a lamentar mucho Ronald Koeman de haber tirado de la manta hacia atrás en los minutos finales. Japón castigo el conservadurismo de Países Bajos y le birló la victoria en el último minuto de un partido que pasó de la nada al todo tras el descanso.[Así vivimos el empate entre Países Bajos y Japón en la primera jornada del Mundial]

La teórica favorita de este grupo F sumó su primer pinchazo en esta fase de grupos, aunque por fortuna para ella este Mundial ofrece más segundas oportunidades que nunca. Llegó a verse con los tres puntos en la mano después de los goles de Van Dijk y Summerville, pero Japón no es de esas selecciones que se rindan fácilmente.

Los nipones apretaron en el tramo final y embotellaron a la Oranje en su área. Tan atrás defendió el conjunto naranja que terminó pagándolo caro y vio cómo en el último suspiro el debut se transformaba en un mar de dudas.

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La locura de Japón con el empate de Kamada, que rozó el balón de Ogawa, en el 89' 🇯🇵 ¡Bendito fútbol!#DAZNMundial pic.twitter.com/Sibjq80uH2 — DAZN España (@DAZN_ES) June 14, 2026

Sin fútbol

El partido alumbró seguramente la primera parte más decepcionante de lo que llevamos de Mundial. No pintaba mal el duelo por el cartel, dos contendientes atractivas y las ansias de sumar los primeros tres puntos para empezar mandando, pero el conformismo, o el miedo, se lo comió todo.

Es cierto que el inicio fue esperanzador. Malen, el jugador más incisivo de Países Bajos, estuvo a punto de adelantar a los suyos a los tres minutos. Lo hizo con una maniobra espectacular dentro del área y un derechazo violento ante el que tuvo que intervenir Suzuki de manera magistral.

Fue el primer mensaje de los neerlandeses, pero si querían lanzar un aviso todo se fue diluyendo enseguida con el paso de los minutos. Japón le metió cloroformo al partido y pronto se apagaron los fuegos artificiales.

Summerville trata de marcharse de dos jugadores de Japón. REUTERS

Los nipones tomaron el mando del encuentro, aunque sin llegadas claras al área rival. Cuando Países Bajos quiso buscar la forma de hacer daño a Japón tampoco lo consiguió. En estático, el equipo de Koeman encontró serios problemas para desarmar la estructura defensiva asiática.

Un lanzamiento arriba de Ito quiso despertar del letargo al partido, pero para entonces ya nos habíamos comido media hora de juego.

En el tramo final todo se animó. Malen volvió a aparecer para rematar de cabeza en el área pequeña y obligar a Suzuki de nuevo a negarle el gol. Otra vez a balón parado, Gakpo se encontró con todo a favor dentro del área y mandó el balón a las nubes.

Gravenberch, en el partido ante Japón. REUTERS

Al filo del descanso Japón se vio con capacidad para dar el golpe. Nakamura recibió en el segundo palo tras un centro desde el costado derecho, controló, armó su pierna derecha y ajustó tanto que el disparo se fue rozando el poste. Microinfarto para Verbruggen, que empujó con la mirada.

Y para cerrar el primer acto, la última de Mallen. El único naranja en ser capaz de encontrar el camino de los tres palos, aunque de nuevo Suzuki repelió.

El partido se anima

Fue un partido de dos caras. Si la primera mitad fue poseída por el tedio, en la segunda todo cambió para dar paso a la diversión. Al menos para el espectador neutral y para el neerlandés medio.

Países Bajos salió dispuesto a imprimirle otra velocidad al duelo y no tardó en encontrar premio. Tan sólo tuvieron que pasar cinco minutos desde el intermedio para que Van Dijk marcara el primer gol de su selección en este Mundial 2026.

Todo llegó en una segunda jugada tras una falta. La nueva oportunidad permitió el centro del Gravenberch desde el costado derecho al corazón del área, y por allí estaba el central del Liverpool que, sin tener ni siquiera que saltar, cabeceó de forma tan ajustada que el esférico tocó en el poste antes de introducirse en la portería.

IT'S VIRGIL VAN DIJK 🎶 ¡Gol Made in Liverpool para Países Bajos!



Ryan Gravenberch asiste, Virgil marca. Casi sin saltar... y con suspense #DAZNMundial



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Se las prometía muy felices Países Bajos con este gol, pero Japón no es de esos equipos que se dan tan pronto por vencidos. Siete minutos apenas es lo que tardó en reaccionar el combinado asiático para conseguir el empate y hacer que volviera todo al punto de partida.

Nakamura consiguió llegar en posición ventajosa al balcón del área, ejecutó el disparo con pierna derecha y Van Hacke tocó sutilmente para desviar la trayectoria del balón y despistar a Verbruggen.

Se había iniciado la fiesta definitivamente. Había tardado, pero el partido estaba en su punto álgido. De repente se habían esfumado los miedos, los complejos y el conservadurismo.

ESTO ES UN GOLAZO, CRYSENCIO 😮



Summerville pone por delante a Países Bajos



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Al paso por el minuto 64 de nuevo golpeó el equipo de Koeman. Summerville hizo diabluras por el costado derecho, sorteó rivales en el pico del área y se habilitó para el disparo con su zurda.

Ajustó el punto de mira. Como en el gol de Van Dijk, el balón también tocó en la madera antes de introducirse en la portería. Estirada inútil de Suzuki, que aún así estaba siendo de los mejores de su equipo.

Con el marcador a favor Gakpo se sintió a gusto y tuvo espacio para hacer daño. Se convirtió en la pesadilla de la zaga nipona, y estuvo a punto de matar el partido con un gran disparo raso ante el que respondió perfectamente de nuevo Suzuki.

Kubo, dolorido en el suelo. REUTERS

Koeman decidió guardar la ropa con los cambios. Aquello mandó un mensaje subliminal a sus jugadores, que cada vez replegaban más y más. Defendió demasiado atrás Países Bajos y terminó pagándolo. Incluso con Kubo fuera de juego por molestias y haciendo saltar las alarmas.

Cuando se veía con la victoria en la mano, el último minuto fue fatídico. Un córner servido al corazón del área encontró el remate de Nakamura y el toque involuntario de Kamada. Aquella combinación se convirtió en un cóctel imposible de detener para Verbruggen, así que Japón abrazó el empate en los instantes finales.

Los jugadores de Japón enloquecen celebrando el gol del empate ante Países Bajos. REUTERS

Ya no hubo capacidad de reacción para nada más en el tiempo añadido. Países Bajos, la favorita del grupo, comienza con un pinchazo y alimentando dudas. Japón sale reforzada como una alternativa correosa en este Mundial.

Países Bajos 2 - 2 Japón

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch (Aké,m.81); Summerville (Koopmeiners, m.70), Reijnders (Timber, m.70), Gakpo (Brobby, m.85); Malen (Depay, m.70)

Japón: Suzuki; Taniguchi, Watanabe (Tomiyasu, m.75), Ito (Maeda, m.67), Doan (Sugawa, m.75); Kamada, Sano, Nakamura; Maeda, Kubo (Ogawa, m.75); Ueda (Shiogai,m.84).

Goles: 1-0:m.51: Van Dijk. 1-1: m.57: Nakamura, 2-1: m.64: Summerville. 2-2, m.89: Kamada.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos). Amonestó a Summerville, Depay y Van de Ven, por Países Bajos, y a los japoneses

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo F del Mundial 2026 disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 69.285 espectadores. Se jugó con la cubierta desplegada