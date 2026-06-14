Houston, tenemos una fiesta: Alemania arrasa y Curazao vive un momento histórico con su primer gol en un Mundial

Los jugadores de Alemania celebran uno de los goles en el debut ante Curazao. REUTERS

Los germanos se dieron un festín goleador en la ciudad estadounidense ante una de las selecciones más débiles del campeonato, pero los caribeños se dieron el gusto de celebrar un instante que recordarán para siempre.

Este puede ser el Mundial de las goleadas. La Copa del Mundo más grande todos los tiempos también deja las diferencias más grandes jamás vistas en la competición. [Así vivimos la victoria de Alemania ante Curazao en la primera jornada del Mundial]

Alemania sacó el rodillo y cumplió el guion ante la débil Curazao. La debutante se llevó un saco, es cierto, pero ya nadie le quita el gustazo de haber podido celebrar su primer gol en un Mundial. Comenencia, el culpable, el nombre que resonará para siempre como el que abrió el camino.

La Mannschaft no tuvo piedad y, quitando ese pequeño sobresalto, dominó de principio a fin sin tener que apretar el acelerador. A medio gas le dio para conseguir un resultado de escándalo. Todos contentos. Unos por cumplir con lo esperado y otros por haber disfrutado de un momento histórico con el estreno goleador ante una tetracampeona.

🌟 Havertz, flotando sobre el césped para cerrar la victoria alemana.



La picadita del '7' puso el 7-1 de Alemania que comienza con paso firme en el #MundialRTVE.



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El espejismo de Curazao

Seis minutos. Eso es lo que tardó Alemania en derribar la resistencia de Curazao. La lógica hablaba de un aplastamiento, de un dominio germano insultante, y con este inicio parecía que todo iba a ir por el camino predeterminado.

Nmecha fue el que encendió la pólvora alemana. A medio gas y casi andando, tiró una pared con Wirtz en la frontal del área, recibió el balón de vuelta sin nadie que le presionara y, con toda la facilidad del mundo, clavó el balón en el palo largo.

Algunos ya empezaban a echar cuentas. ¿Cuántos le podrían caer a Curazao a este ritmo? Se mascó la goleada porque el propio Nmecha rozó el segundo apenas dos minutos más tarde y después Wirtz, antes de cumplir el primer cuarto de hora, estuvo a punto de aumentar las diferencias con un disparo que no cogió rosca.

Los jugadores de Alemania celebran uno de sus goles ante Curazao. REUTERS

Sólo había un equipo. Sin embargo, Bakuna puso al paso por el minuto 19 el primer intento para Curazao con un disparo lejano que se marchó arriba. Un pequeño lujo dentro del sometimiento alemán.

Sin embargo, el partido giró hacia donde nadie esperaba. En el ecuador de esta primera parte Curazao pudo correr al espacio, coger desprevenida a la defensa germana, y también se alió con una pizca de suerte necesaria para vivir un momento histórico.

Brown no acertó a despejar y se montó un pequeño barullo dentro del área de la Mannschaft. Fue entonces cuando emergió con fuerza la figura de Comenencia para firmar uno de los momentos más felices de las vidas de los curazoleños. El centrocampista le pegó con el alma de sus apenas 180.000 compatriotas y el hechizo funcionó.

Comenencia celebra el primer gol de Curazao en un Mundial de fútbol. REUTERS

El disparo tocó en Kimmich, se desvió lo justo para evitar las manos de Neuer y Curazao presenció su primer gol de todos los tiempos en un Mundial. Quién sabe cuánto tiempo tendrá que volver a pasar para vivir algo así.

Alemania se vio sorprendida, pero no entró en pánico. Es cierto que no ofrecía tampoco las mayores garantías en defensa, y que Curazao con el simple gesto de dar un patadón hacia arriba generaba dudas.

🇨🇼🤯 LA LOCURA DE UN PAÍS QUE MARCA POR PRIMERA VEZ EN UN MUNDIAL



¡Curazao empata el partido con este gol de Comenencia!



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Sin embargo, pronto se puso de nuevo manos a la obra para situar las cosas en su sitio. Schlotterbeck avisó con un cabezazo ante el que respondió de forma magistral Room, y Sané se plantó mano a mano para definir de forma terrible.

Pero en un abrir y cerrar de ojos los de Nagelsmann iban a matar el partido antes del descanso. Schlotterbeck afinó mejor esta vez y puso el 2-1 al rematar un córner, y el tercero iba a llegar por medio de Havertz desde los once metros después de un claro penalti sobre Nmecha. Todo visto para sentencia.

La goleada esperada

Pese al 3-1, Curazao se defendía como gato panza arriba. Seguramente estaba ofreciendo más resistencia de lo esperado, pero la gasolina ya empezaba a escasear y las diferencias se iban a hacer todavía más patentes.

No tardó ni siquiera dos minutos Alemania en hacer más grande la brecha. Kimmich conectó con Musiala, la gran esperanza alemana para este Mundial, y el joven delantero definió para hacer el 4-1.

Quería más Alemania. Necesitaba más, de hecho, porque el 4-1 se quedaba incluso escaso para la diferencia entre ambas selecciones. No quería alimentar ninguna duda el equipo de Nagelsmann.

Todo fue baño y masaje. Con un par de pequeños sobresaltos porque Curazao todavía tenía algo guardado. Primero un buen remate de cabeza de Bakuna y posteriormente un disparo de Margaritha que se marchó arriba.

Pero llegó el quinto, obra de Brown con un remate con su pierna derecha dentro del área, y también el sexto, esta vez con la rúbrica de Undav, que había entrado en la segunda parte en la rotación de Nagelsmann.

Había tiempo todavía para uno más. Antes de llegar al tiempo añadido Havertz definió por encima de Room en el mano a mano para firmar el 7-1. El mismo resultado que le endosaron a Brasil en 2014, aunque esta vez contra un rival y en unas circunstancias muy diferentes.

Alemania 7 - 1 Curazao

Alemania: Neuer; Kimmich (Anton, m.83), Schlotterbeck, Tah (Rudiger, m.73), Brown (Raum, m.73); Nmecha (Goretzka, m.73), Pavlovic; Musiala (Undav, m.64), Sané, Wirtz; Havertz.

Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen (Antonisse, m.46), Chong (Kastaneer, m.83), Locadia (Margaritha, m.65).

Goles: 1-0, m.6: Nmecha; 1-1, m.21: Comenencia; 2-1, m.35: Schlotterbeck; 3-1, m.50+: Havertz (penalti); 4-1, m.47: Musiala; 5-1, m.69: Brown; 6-1, m.78: Undav; 7-1, m.88: Havertz.

Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo E del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas) ante 68.021 espectadores.