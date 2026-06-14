La historia de Comenencia: de estar esperando la llamada de Países Bajos a ser el héroe de Curazao en el Mundial

Comenencia celebra el primer gol de Curazao en un Mundial de fútbol. REUTERS

Hay goles que valen los tres puntos y otros que quedan grabados para siempre en la memoria de un país y el de Livano Comenencia hoy ante Alemania pertenece a la segunda categoría.

El futbolista de Curazao se convirtió en el autor del primer gol de la historia de su selección en una Copa del Mundo.

El tanto supone un momento inolvidable para una nación que vive su primera participación mundialista.

Comenencia durante el partido contra Alemania. Reuters

También representa la culminación de una trayectoria marcada por el esfuerzo, la paciencia y la confianza de un sueño que parecía lejano hace apenas unos años.

Sus primeros pasos

Comenencia nació el 3 de febrero de 2004 en Breda, en los Países Bajos. Desde muy joven destacó por sus condiciones y encontró en la cantera del PSV, el escenario ideal para desarrollar su talento.

Durante nueve años formó parte de la estructura del club neerlandés. Allí fue creciendo como jugador hasta llamar la atención de varios clubes europeos.

En 2023 dio un importante paso adelante al fichar por la Juventus Next Gen, el conjunto de desarrollo de la identidad italiana.

Relación con Allegri

La etapa de Livano Comenencia en la Juventus le permitió trabajar bajo la estructura deportiva del club durante el periodo en el que Massimiliano Allegri dirigía al primer equipo.

De hecho, en varias ocasiones pudo entrenar con ellos, como el mismo jugador reconoció en una entrevista para La Gazzetta: "Entrenaba a menudo con el primer equipo. Le caía bien a Allegri, aunque fue duro".

Comenencia celebrando su gol en el Alemania - Curazao. Reuters

Tanto es así que en Comenencia reconoció "ni siquiera tocar balón" en los primeros días con los jugadores de élite.

Jugar con Curazao

Antes de representar a Curazao, Comenencia defendió los colores de las categorías inferiores de los Países Bajos. Fue internacional con la selección sub-18 y llegó a ser considerado una de las mayores promesas de su generación.

Uno de los momentos más especiales de aquella etapa llegó cuando fue convocado por primera vez con la selección neerlandesa sub-15. Según recordó años después, su madre no pudo contener las lágrimas al conocer la noticia.

A pesar de su recorrido con Países Bajos, el futbolista decidió apostar p

or Curazao. Una elección que acabaría cambiando la historia del fútbol de la isla caribeña.

Pero la decisión no fue inmediata: "Sabía que también podría tener una oportunidad con los Países Bajos, así que esperé unos meses. Al final, aceptar la oferta de Curazao me llevó al Mundial. En cuanto pisé la isla, supe que había tomado la decisión correcta".

Comenencia celebrando con sus compañeros su gol contra Alemania. Reuters

Su debut con la selección absoluta llegó en octubre de 2024. Desde entonces se convirtió en una pieza importante dentro del proyecto que buscaba una clasificación histórica para el Mundial de 2026.

Durante la fase previa dejó muestras de su importancia. Incluso firmó un gol decisivo frente a Jamaica en el camino hacia una cita que parecía inalcanzable para una selección de las dimensiones de Curazao.

La fuerza de su familia

Detrás del crecimiento de Livano Comenencia hay una familia que ha sido su principal apoyo desde los primeros pasos en el fútbol. El propio jugador ha recordado en varias ocasiones la importancia de sus padres durante una etapa llena de sacrificios y decisiones difíciles.

Ese respaldo familiar se ha mantenido a lo largo de toda su carrera. Desde Breda hasta su aventura en Italia y posteriormente en Suiza, Comenencia siempre ha señalado a su entorno más cercano como una fuente de fuerza.

Una fuerza silenciosa que le acompañó hasta alcanzar el momento más importante de su trayectoria, hacer historia con Curazao en un Mundial.

Ahora, a sus 22 años, Comenencia ya ha conseguido algo que ningún otro futbolista de su país había logrado. Un instante eterno para Curazao y para un jugador que transformó un sueño familiar en una hazaña nacional.