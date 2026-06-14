Un genialidad de Vinicius no es suficiente para que Brasil se imponga a Marruecos en su estreno en el Mundial

El brasileño igualó el gol inicial de Saibari para una Canarinha que fue de menos a más en el partido y que acabó firmando un empate que deja muy abierto el liderato del grupo.

Brasil

Marruecos

Mucho va a tener que mejorar Brasil con el paso de los días si quiere poner fin a su sequía de 24 años sin ganar un Mundial. La pentacampeona no pudo pasar del empate ante Marruecos en el esperado duelo que, en teoría, definiría la pelea por la primera plaza del grupo. [Así vivimos el partido entre Brasil y Marruecos de la primera jornada del Mundial]

Un chispazo de Vinicius rescató al equipo de Ancelotti en un momento crítico. Estaba contra las cuerdas Brasil en la primera parte después del golazo de Saibari, pero otra obra de arte de jugador del Real Madrid sirvió como salvavidas.

Brasil fue de menos a más en el partido, buscó con más ahínco la victoria y movió antes sus fichas para ello. Pero no le dio. La falta de claridad en ataque y la incapacidad para generar ocasiones claras limitaron sus aspiraciones ante los campeones, al menos en los despachos, del continente africano.

Marruecos hurga en la herida

Las dudas de Brasil florecieron desde el primer minuto. De entrada, fue Marruecos la selección que mostró más personalidad, pausa y saber hacer con el balón en sus pies. No es que fuera una apisonadora, pero al menos sí que demostró tener las ideas más claras.

Fruto de ello no tardó más que siete minutos en encontrar el camino hacia su primer acercamiento peligroso. Mazraoui cabalgó por la izquierda, se marchó de cualquiera que saliera a su paso y puso el centro atrás.

Achraf Hakimi, en el suelo. REUTERS

Dentro del área y en una posición muy favorable apareció El Aynaoui. Se vio en una posición inmejorable, pero su disparo no fue todo lo bueno que hubiera deseado y el balón terminó despejándolo la defensa brasileña.

Marruecos siempre estaba en campo contrario, mientras que Brasil apenas ofrecía señales de vida en ataque. Decepcionante estaba siendo el arranque de los de Ancelotti, que casi a los quince minutos de juego al fin reaccionaron.

Lo hicieron por medio de Vinicius. Apuró línea de fondo, puso el centro e Igor Thiago no llegó a conectar bien el cabezazo. Un primer aviso que, sin embargo, no iba a servir de nada.

🦁 ¡'Los Leones del Atlas' rugen primero!



Pase 𝙨𝙚𝙣𝙨𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 de Brahim Díaz para la 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙤𝙨𝙖 definición de Saibari.



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Marruecos fue quien golpeó primero. Brahim Díaz sacó por primera vez en este Mundial la varita mágica y coló un pase precioso entre los dos centrales abiertos de Brasil.

Por allí entró como cuchillo en mantequilla Saibari, que ni siquiera tuvo que controlar y, de primeras, coló una vaselina perfecta ante la salida a medio gas de Alisson. Una definición preciosa, a la altura del partido que se esperaba.

El gol dejó KO a Brasil. Fueron momentos críticos, la Canarinha estaba en la lona. Marruecos lo vio y apretó en busca del segundo.

Los jugadores de Marruecos celebran el gol de Saibari. REUTERS

Brahim estaba en modo crack y Achraf pisaba todas las esquinas del campo. Volaban los africanos, mientras que Brasil temblaba en cada pase y erraba en cada salida.

Era un instante para los mejores, y ahí entró en escena Vinicius. Con una jugada marca de la casa quitó de un plumazo todos los males de Brasil para hacer el empate.

El momento en el que el balón de Vinicius entra en la portería de Marruecos. REUTERS

Recogió el balón en el costado izquierdo pegado a la línea de fondo, tiró un par de regates, se habilitó para pegarle con la pierna derecha y soltó un trallazo violento e imparable para Bono, que no pudo hacer nada más que observar el golazo.

Había resucitado Brasil en el momento más crítico. Incluso antes del descanso Lucas Paquetá tuvo una oportunidad de oro para haber consumado la remontada, pero su espectacular tijera fue repelida por Bono.

Brasil, sin gol

Entró con otra actitud Brasil a la segunda mitad. Ancelotti movió lo que no le estaba gustando y quitó de un plumazo a Casemiro y a Roger Ibañez. Los dos tenían cartulina y no estaban firmando su mejor actuación.

Mostró más empaque con Danilo y Fabinho el conjunto americano. Ahora el balón pasaba a ser de su propiedad, mientras que Marruecos decidió guardar un poco más la ropa y no presionar tan arriba.

A Brasil, sin embargo, le faltaba profundidad. Raphinha apenas aportaba nada al ataque, y las apariciones de Vinicius no eran suficientes.

Raphinha y Achraf se cruzan. REUTERS

No tardó mucho más Ancelotti en volver a meter dos nuevos cambios, esta vez con Cunha y Luiz Henrique. Metiendo mano el técnico italiano antes de lo que solía hacerlo en el Real Madrid.

Siguió, no obstante, con problemas Brasil para encontrar el camino del gol. Cunha no llegó a rematar en área pequeña, y por si fuera poco Marruecos decidió también estirarse un poco, aunque sin grandes alardes.

¡MARRUECOS tuvo la última para llevarse el partido!



El-Aynaoui remató desde lejos y Alisson consiguió enmendar su error salvando con reflejos el tiro de Amaimouni.



🇧🇷🇲🇦✍️ La crónica y el resumen en vídeo: https://t.co/4Kkh2dNrVw#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/DcmbNZc9KM — Teledeporte (@teledeporte) June 14, 2026

El gran susto lo pusieron los Leones del Atlas en los diez minutos de añadido. Alisson repelió erróneamente un disparo de El Aynaoui y dejó el balón muerto en el área pequeña.

Lo vio Amaimouni, que apareció por allí con los ojos hinchados en sangre pensando en el gol. Sin embargo, el propio Alisson reaccionó bien y enmendó su propio error.

Al final, un empate que parece justo y que evidencia que nadie regala nada en el Mundial, al menos entre las selecciones fuertes.

Brasil 1 - 1 Marruecos

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Roger Ibáñez (Danilo, m.46); Casemiro (m.46 Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos, m.80), Lucas Paquetá (Luiz Henrique, m.61); Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago (m.61 Matheus Cunha).

Marruecos: Yassine Bounou 'Bono'; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Salah Eddine, m.80); Azzedine Ounahi (El Mourabet, m.65), Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss (Amaimouni, m.80), Ismael Saibari (Rahimi, m.89); y Brahim Díaz (Talbi, m.65).

Goles: 0-1, m.21: Saibari; 1-1, m.32: Vinícius.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los brasileños Casemiro (m.37) e Ibáñez (m.43).

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80.663 espectadores.